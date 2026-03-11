Multas de hasta 500 euros por ir de copiloto: la Guardia Civil vigila a los pasajeros de los vehículos canarios
Tanto conductores como el resto de pasajeros están sujetos a sanciones
Los conductores se ven expuestos a diferentes sanciones al volante, además de la perdida de punto del carné de conducir dependiendo la gravedad de la infracción. Sin embargo, cuando viajas en un vehículo no lo ellos pueden recibir multas, los pasajeros también debe respetar la normativa establecida.
La Dirección General de Tráfico (DGT) junto a los agentes de la Guardia Civil se encargan de garantizar la seguridad vial y reducir la siniestralidad en las carreteras. Par ello, vigilan a los conductores pero también a los copilotos y al resto de pasajeros que viajan en el vehículo.
Distracciones al volante
El artículo 18.1 del reglamento General de Circulación recuerda que "el conductor de un vehículo está obligado a mantener su propia libertad de movimientos, el campo necesario de visión y la atención permanente a la conducción, que garanticen su propia seguridad, la del resto de los ocupantes del vehículo y la de los demás usuarios de la vía. A estos efectos, deberá cuidar especialmente de mantener la posición adecuada y que la mantengan el resto de los pasajeros, y la adecuada colocación de los objetos o animales transportados para que no haya interferencia entre el conductor y cualquiera de ellos".
La DGT hace hincapié en la importancia de mantener la total atención en la carretera, ya que las distracciones al volante son una de las principales causas de siniestros en nuestro país. Por ello, es importante la conciencia y la prevención de los conductores para reducir los accidentes de tráfico.
Qué acciones pueden derivar en multas para los copilotos
El copiloto no solo es un simple acompañante, sino que tienen papel más importante. Su actitud en el vehículo también puede ser motivo de sanción y se exponen a multas que van desde los 100 hasta los 500 euros, dependiendo de la gravedad de la infracción.
- Distracciones al volante: el copiloto, al igual que el conductor, tiene la responsabilidad e no distraerlo mientras conducir. Discutir o besarse durante un desplazamiento, son actitudes que ponen en riesgo la seguridad vial. Por ello, si la distracción provoca conducción temeraria, la sanción oscila entre 100 y 500 euros y la pérdida de 6 puntos
- No llevar el cinturón de seguridad: todos los ocupantes del vehículo deben llevar el cinturón de seguridad correctamente puesto. No hacerlo supone una sanción económica de 200 euros y la pérdida de 4 puntos en casa de ser el conductor.
- Posición incorrecta durante el viaje: Llevar los pies en el salpicadero o adoptar posturas incorrectas puede dificultar el correcto funcionamiento del cinturón de seguridad en caso de accidente. Este tipo de conductos pueden ser sancionadas con 80 o 100 euros.
- Tirar objetos por la ventana: arrojar basura o cualquier objeto por la ventanilla es una infracción que ahora se castiga con una multa de 500 euros.
