Las notarías de Canarias firman 42 donaciones al día por la escalada de la vivienda

Nadie puede sorprenderse si se afirma que conseguir hacerse con una vivienda en el mercado canario es cada vez más difícil. No solo para aquellos hogares con más estrecheces económicas, sino también para quienes tienen un capital medio. Por eso, quienes pueden, no dudan en ayudar a sus familiares directos a conseguir convertirse en dueños de su propia casa. ¿Cómo? Una de las fórmulas que más ha crecido en los últimos años en el Archipiélago es la de las donaciones. Las notarías de Canarias hacía bastante tiempo que no tramitaban tantas cesiones gratuitas de bienes. El año pasado alcanzaron las 10.697, la segunda cifra más alta de la historia, y que supone que cada día laborable se formalizasen una media de 42 en los despachos notariales de las Islas.

Este tipo de transmisiones patrimoniales son la entrega gratuita de cualquier bien a un tercero, que debe aceptar este patrimonio. En la práctica se puede ceder cualquier bien: una vivienda, un terreno, un coche, un barco o dinero. Aunque las más habituales son la que se hacen de padres a hijos para entregarles una casa o los fondos necesarios para aportar la entrada a la hora de adquirir un inmueble.

Las donaciones suscritas en las notarías canarias en 2025 suponen la cifra más alta en 14 años

Aunque los datos estadísticos del Consejo General del Notariado no desagregan para poder conocer el tipo de bien que se entregó en cada donación, si se cruzan estos datos con los que aporta el Instituto Nacional de Estadística (INE) respecto a las transmisiones de derechos de la propiedad, se puede comprobar cómo la donación es una fórmula cada vez más habitual para convertirse en propietario. El año pasado 1.362 casas cambiaron de manos en el Archipiélago a través de este tipo de cesiones gratuitas. La cifra más alta de los últimos seis años.

Bonificación

Pero, además de la dificultad para acceder a una vivienda en el mercado en Canarias, existe otro factor que también está impulsando que las donaciones lleven varios años al alza en Canarias. Y el motivo no es otro que la bonificación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones que el Gobierno de Canarias –conformado por Coalición Canaria (CC) y Partido Popular (PP)– recuperó en septiembre de 2023. En ese momento, el Ejecutivo decidió volver a extender esa bonificación del 99% –lo que en la práctica supone suprimir el tributo– a todas las donaciones de hasta el segundo grado de consanguinidad. Lo que se traduce en que los bienes que se donan entre padres, hijos, abuelos, nietos o hermanos no tienen que abonar nada por formalizar este proceso.

Que esta decisión ha tenido un impacto en el número de donaciones que se suscriben en el Archipiélago es innegable. Basta con mirar los datos. La bonificación ya se aplicó entre los años 2016 y 2019. En esos años, el número de donaciones comenzó a despegar, alcanzándose en 2019 el que hasta ahora ha sido el máximo histórico: 10.954 donaciones.

En 2020, el Gobierno conformado por el pacto de las flores decidió mantener esa bonificación del 99% solo a herencias o donaciones por debajo de los 300.000 euros. ¿El motivo? El argumento fue la necesidad de incrementar los ingresos para poder financiar los servicios públicos. A través del Impuesto de Sucesiones se percibieron 18 millones de euros al año.

Evolución

Aunque su efecto en la cantidad de donaciones no se pudo constatar de forma directa, ya que la aparición de la pandemia en 2020 ralentizó toda la actividad, incluidas las operaciones que se llevan a cabo a través de las notarías. En un solo año, entre 2019 y 2020, las donaciones se desplomaron hasta la mitad. Y en 2021 y 2022 no alcanzaron las 8.000 al año. El ascenso comenzó a partir de 2023, con una actividad económica también en auge y la recuperación de la bonificación recién estrenada, el número de donaciones ascendió a 8.343. Pero fue en 2024 –cuando el impuesto cero ya estuvo en vigor durante los doce meses– cuando terminó de despegar. En ese momento, se formalizaron 9.785 donaciones en Canarias.

Y todo apunta a que no dejaran de aumentar. Si se mantiene la actual situación económica y, sobre todo, las tensiones en el mercado de la vivienda, cada vez será más habitual que quienes tengan posibilidades ayuden a sus descendientes a hacerse con una propiedad o les cedan un inmueble que hasta ese momento hayan tenido alquilado o haya sido su segunda residencia. Porque ese empujoncito puede ser la única manera que tengan muchos para convertirse, por fin, en propietarios en el Archipiélago.