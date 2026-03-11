Las patronales reclaman al Gobierno una rebaja fiscal en los combustibles

Ahondar en soluciones para mejorar la productividad, avanzar en la diversificación económica y afrontar el actual contexto internacional. El sector empresarial en Canarias considera que el debate sobre el estado de la nacionalidad canaria –centrado principalmente en el 'decreto Canarias', la quita de la deuda, la financiación autonómica y el presupuesto europeo– pasó de puntillas por algunos de los grandes retos a los que se enfrenta el Archipiélago. Ante esto, la patronal plantea la necesidad de adoptar medidas que ayuden a paliar los efectos del posible encarecimiento de los combustibles, especialmente a través de la fiscalidad. Entre las opciones --y con especial atención a los efectos generados a raíz de la guerra en Irán-- se encuentra la posibilidad de aplicar reducciones –ya sea mediante el IRPF o el IGIC– con el objetivo de amortiguar el impacto que puedan tener estas subidas de precios sobre ciudadanos y empresas.

Los retos son mayúsculos y, en las Islas, destacan aspectos como la baja productividad, la vivienda o las medidas que se deberán adoptar para hacer frente a un contexto internacional cada vez más inestable y que afecta de forma directa al Archipiélago. Las demandas del sector empresarial con respecto al contexto internacional son concretas: además de rebajas fiscales sobre el combustible, se insta al apoyo al transporte profesional y a sectores estratégicos como el pesquero, ganadero y agrícola; al refuerzo de la gratuidad de las guaguas; a las aportaciones de liquidez para las empresas; a la aceleración «urgente» de las inversiones energéticas; a incentivos temporales para subidas salariales; y a programas de ayudas al sector primario.

Peticiones que toman fuerza si se tiene en cuenta otro factor: «En el debate echamos en falta una mayor profundidad en el análisis de la productividad, uno de los grandes problemas de la Comunidad Autónoma», apuntó el presidente de CEOE-Tenerife, Pedro Alfonso. Una valoración que compartió también el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), Pedro Ortega, quien advirtió además de que el absentismo es uno de los factores que lastran el rendimiento del tejido empresarial.

A esto se suma la vivienda, otro de los grandes problemas de la Comunidad Autónoma, con todas las implicaciones que esto conlleva para las patronales. Durante el debate, el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, abordó la situación habitacional del Archipiélago y las medidas que se están llevando a cabo desde el Ejecutivo regional para paliar esta problemática, aunque reconoció que la vivienda es un tema complejo «que no se soluciona en cuatro años» y sobre el que se está actuando en todos los frentes. Aun así, desde el sector empresarial advierten que la falta de vivienda accesible les afecta directamente: «Actualmente nos dificulta poder atraer a personas que puedan incorporarse a nuestro trabajo», explicó Ortega.

Demandas del sector

Mientras que tras las peticiones se dibuja un escenario complejo, las empresas reclaman –añadió Ortega– «estabilidad y seguridad política». En este contexto, cobra especial importancia la simplificación administrativa y la reducción de trabas burocráticas, cuestiones que también se abordaron a lo largo de la jornada.

En relación con el contexto geopolítico –tema que abrió el debate y estuvo presenta a lo largo de toda la jornada e intervenciones–, Ortega defendió que Canarias debe prepararse con medidas que reduzcan su dependencia exterior, entre ellas el impulso de las energías renovables. En este sentido, subrayó la importancia de sacar adelante los proyectos vinculados a los fondos de recuperación y aprovechar los recursos naturales del Archipiélago para avanzar hacia una mayor soberanía energética.