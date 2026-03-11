El PP surfea entre el rendir cuentas, el estado de El Hierro y la sesión de control a Pedro Sánchez
García Casañas dibuja una Canarias mejor que no lo es más por culpa de Madrid y quiere que el papa incluya la isla del meridiano en su visita de junio
La participación del PP en el debate sobre el estado de la nacionalidad ha estado a cargo del diputado herreño -presidente de la bancada popular en el Parlamento de Canarias- Juan Manuel García Casañas, que ha dado un protagonismo especial a su isla durante un discurso de aproximadamente 40 minutos.
Con el Gobierno autonómico del que forma parte su partido, Canarias va mejor. Y podría irlo aún más, pero, en su opinión, el Gobierno central se empeña, "incumplimientos" mediante, en que no sea así.
El papa, a El Hierro
Hasta en diez ocasiones ha aparecido el Ejecutivo de España en su intervención, una cada cuatro minutos de media; El Hierro, muchas más. Hasta para solicitar al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, que apriete las tuercas a quien sea para que el papa León XIV incluya a la isla del meridiano entre las paradas que realizará durante la visita que rendirá al Archipiélago en tres meses. "A los herreños no nos gustaría ver que se queda solo en Gran Canaria y Tenerife", ha advertido.
Clavijo le ha asegurado que los obispos canarios han sugerido al equipo del pontífice sendas paradas "en Arguineguín y La Restinga", además de dejar claro que el Ejecutivo autonómico no tiene ninguna potestad al respecto. "Será lo que dios quiera", ha comentado ahogando una leve risa.
"Defendemos la paz"
García Casañas ha iniciado su participación en el debate con la descripción del gris panorama que el belicismo desatado de Donald Trump y Benjamin Netanyahu pinta sobre las Islas. Y ha aprovechado para afirmar que su partido "defiende la paz", patrimonio que "no es bandera de nadie".
No han transcurrido ni dos minutos desde que ha accedido a la tribuna de oradores de la sede de la soberanía canaria y ya ha aparecido su primer reproche. "Mientras Italia, Francia o Portugal ya han tomado medidas", en Madrid continúan pensando ante la ola inflacionaria que el ataque del binomio de fuego que forman EEUU e Israel ha desatado.
Oposición a la oposición
"En Canarias ya pagamos nueve céntimos más cara la gasolina", ha advertido. Y de ahí ha saltado a un somero ejercicio de hacer oposición a la oposición, criticando el fondo de los discursos con que PSOE y Nueva Canarias contestaron en la tarde del martes al del presidente de Canarias, Fernando Clavijo.
