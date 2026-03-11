El pronóstico de la Aemet para este jueves en Canarias: cielos nubosos con calima, lluvias débiles y viento fuerte

Los cielos nubosos se simultanearán con la calima en Canarias este jueves, cuando se esperan todavía algunas lluvias aunque débiles en general y lo que arreciará será el viento, con previsibles rachas muy fuertes incluso, en tanto que las temperaturas tenderán a subir algo, según la Agencia Estatal de Meteorología.

La máxima será de 21 grados en Santa Cruz de Tenerife y de 20 en Las Palmas de Gran Canaria y la mínima será de 16 grados en ambas capitales, conforme a su pronóstico, que anuncia viento alisio moderado a fuerte, sin descartar rachas ocasionales muy fuertes en algunas latitudes, pero que disminuirá progresivamente a moderado, girando componente este flojo a moderado en zonas altas y dejando hasta brisas en determinadas áreas.

En las aguas del archipiélago se esperan vientos del nordeste y fuerza 5 a 6 con posibles picos de 7, fuerte marejada a mar gruesa y mar de fondo de norte o noroeste de entre 1 y 3 metros, informa Efe.

La predicción del tiempo para el jueves, por islas, es la siguiente:

LANZAROTE

Intervalos nubosos, tendiendo a poco nuboso a partir del mediodía. Probabilidad de calima ligera a partir de la tarde, principalmente en altura. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero ascenso. Alisio moderado a fuerte de madrugada, sin descartar alguna racha localmente muy fuerte, disminuyendo y girando a componente este moderado durante la mañana, con predominio del sureste por la tarde.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Arrecife 14 23

FUERTEVENTURA

Intervalos nubosos, tendiendo a poco nuboso a partir del mediodía. Probabilidad de calima ligera a partir de la tarde, principalmente en altura. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero ascenso. Alisio moderado a fuerte de madrugada, sin descartar alguna racha localmente muy fuerte en zonas de interior y al sur de Jandía, disminuyendo y girando a componente este moderado durante la mañana, con predominio del sureste por la tarde.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Puerto del Rosario 15 22

GRAN CANARIA

Predominio de cielos nubosos en el norte con probables lluvias, en general débiles, principalmente en medianías y durante la primera mitad del día, con apertura de algunos claros en costas por la tarde. En el resto de zonas, intervalos nubosos disminuyendo a poco nuboso en la segunda mitad del día. Temperaturas mínimas con pocos cambios. Máximas en ligero a moderado ascenso en zonas altas y con pocos cambios en el resto. Alisio moderado a fuerte, sin descartar rachas ocasionales muy fuertes en cumbres y vertientes noroeste y sureste a primeras horas, que disminuirá a moderado por la mañana y girará a componente este moderado en zonas altas. Brisas en costas suroeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 16 20

TENERIFE

Predominio de cielos nubosos en el norte, con probables lluvias, en general débiles, principalmente en el nordeste y durante la primera mitad del día. En cumbres centrales, poco nuboso o despejado. En el resto de zonas, intervalos nubosos disminuyendo a poco nuboso en la segunda mitad del día, salvo en el oeste. Temperaturas mínimas con pocos cambios. Máximas en ligero a moderado ascenso en zonas altas y con pocos cambios en el resto. Podrán registrarse heladas débiles en cumbres centrales. Alisio moderado a fuerte, sin descartar rachas ocasionales muy fuertes en vertiente sureste y extremo noroeste de madrugada, que disminuirá a moderado por la mañana y girará a componente este flojo en cumbres centrales. Brisas en costas oeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de Tenerife 16 21

LA GOMERA

Predominio de cielos nubosos en el norte, con probables lluvias, en general débiles, especialmente en medianías y durante la primera mitad del día. En el sur, intervalos nubosos, con predominio de cielos nubosos por la tarde. Temperaturas con pocos cambios, con ligeros ascensos de las máximas en zonas altas. Alisio moderado a fuerte, sin descartar rachas ocasionales muy fuertes en cumbres, vertientes este y noroeste y medianías del sur a primeras horas, que disminuirá a moderado por la mañana, y girará a componente este flojo a moderado en zonas altas. Brisas en costas sur.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

San Sebastián de La Gomera 16 21

LA PALMA

Nuboso o cubierto en el norte y este, con lluvias débiles que podrían ser localmente moderadas o persistentes, principalmente en el nordeste durante la primera mitad del día. Intervalos nubosos en el oeste. Temperaturas mínimas con pocos cambios. Máximas en ligero ascenso en zonas altas y con pocos cambios en el resto. Alisio moderado a fuerte de madrugada, que disminuirá a moderado durante la mañana y girará a componente este en zonas altas. No se descartan rachas ocasionales muy fuertes en cumbres y en la zona de El Paso y, de madrugada, en vertiente noroeste y extremo sur. Brisas en costa oeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de La Palma 14 19

EL HIERRO

Predominio de cielos nubosos en el norte, con probables lluvias, en general débiles, especialmente en el nordeste y durante la primera mitad del día. En el sur, intervalos nubosos, con predominio de cielos nubosos por la tarde. Temperaturas con pocos cambios, con ligeros ascensos de las máximas en zonas altas. Alisio moderado a fuerte, sin descartar rachas ocasionales muy fuertes en cumbres, vertientes sureste y oeste y medianías del sur de madrugada, que disminuirá a moderado durante la mañana y girará a componente este moderado en zonas altas. Brisas en costas suroeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Valverde 12 15