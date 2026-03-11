La Rosé Club presenta su primera edición de COFFEE TALKS, un evento único en Canarias

Este viernes 13 de marzo a las 18:00 horas, La Rosé Club dará inicio a su primera edición de COFFEE TALKS, un programa innovador que promete transformar la forma en que entendemos los eventos en Canarias. La marca se ha propuesto ofrecer una serie de charlas divulgativas multiculturales, abordando temas de gran interés educativo, deportivo, científico, artístico y biográfico. Este concepto, hasta ahora inédito en las islas, se presenta como una plataforma donde influyentes de diferentes campos compartirán su historia, experiencias y lecciones con el público asistente.

En esta primera edición, Enhamed Enhamed, psicólogo y medallista paralímpico, será el encargado de inaugurar las COFFEE TALKS. Enhamed, quien ha sido un referente en el ámbito de la superación personal y la motivación, ofrecerá una charla profunda sobre la gestión de las emociones, el proceso de establecimiento de metas y la superación de obstáculos, tanto en el plano personal como profesional.

La jornada se celebra en un día muy especial para Enhamed, ya que el 13 de marzo marca el 30º aniversario del accidente que cambió su vida, un momento que le dio un giro radical a su destino y lo impulsó a convertirse en un ejemplo mundial de resiliencia. El evento promete estar cargado de emoción, según lo expresan los organizadores Ivan Monagas y Kilian B. Millares, quienes aseguran que esta charla será "un epicentro de muchas emociones", un momento de reflexión y superación para todos los presentes.

El ciclo de COFFEE TALKS by "La Rosé" tiene como objetivo ofrecer a los asistentes herramientas de aprendizaje en diversas áreas del conocimiento. A lo largo de este programa, figuras destacadas en diferentes campos compartirán sus vivencias, experiencias y conocimientos, con el fin de fomentar una mayor conciencia social y proporcionar inspiración a la comunidad canaria. La Candidatura de Las Palmas de Gran Canaria 2031 apoya este evento por su gran valor educativo y la relevancia de los temas tratados, lo que convierte a COFFEE TALKS en una plataforma para el crecimiento personal y colectivo.

La Rosé Club / Javier Castellano - Unique Wedding

La Rosé Club, además de las charlas, ofrecerá un evento único que fusiona el mundo educativo y cultural con el entretenimiento. El viernes 13 dará paso a la jornada inaugural, mientras que el sábado 14 de marzo se celebrará el evento principal de este fin de semana. En una propuesta sin precedentes en las islas, Nankurunaisa Store, ubicada en el Centro Comercial Las Ramblas, se transformará por un día en una pista de baile. Este concepto innovador busca ofrecer mucho más que una simple fiesta: es una experiencia cuidadosamente diseñada para el disfrute sensorial de los asistentes.

La selección de artistas y la estética del evento se han preparado con especial dedicación para crear una atmósfera única que invite a los participantes a disfrutar de una experiencia inmersiva. La Rosé Club propone un evento donde la música y la cultura se combinan para proporcionar a los asistentes un espacio donde conectar, disfrutar y ser parte de una propuesta que celebra lo mejor de la creatividad y la expresión artística.

Ambos eventos se desarrollarán en el mismo lugar, permitiendo a los asistentes disfrutar de una jornada continua de aprendizaje y entretenimiento. El viernes 13 estará dedicado a las COFFEE TALKS, mientras que el sábado 14, la fiesta dará inicio en la misma localización, cerrando así un ciclo completo de experiencias.

El programa de COFFEE TALKS y el evento musical de La Rosé Club se presentan como una combinación perfecta de conocimiento y diversión, un concepto nunca antes visto en Canarias que promete convertirse en un referente cultural y social en las islas.

Con la participación de figuras influyentes como Enhamed Enhamed y la creación de un evento único que cambiará el panorama de las fiestas en las islas, La Rosé Club no solo propone un nuevo concepto de entretenimiento, sino que también pone a Canarias en el centro de la innovación cultural y educativa.