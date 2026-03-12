Más de 9.200 aspirantes optan este sábado a 299 plazas de auxiliar administrativo en Canarias

Este sábado, 9.215 aspirantes están convocados para realizar el ejercicio único de la oposición al Cuerpo Auxiliar de la Administración autonómica de Canarias, con el objetivo de cubrir 299 plazas de auxiliar administrativo por turno libre.

La prueba, organizada por la Dirección General de Función Pública de la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, comenzará a las 10:00 horas en los campus universitarios de Guajara, en La Laguna, y Tafira, en Las Palmas de Gran Canaria.

De las plazas convocadas, 14 están reservadas para personas con discapacidad con un grado igual o superior al 33 %, mientras que las restantes corresponden al turno general. Además, según la ley de medidas urgentes aprobada en 2024 y consolidada en 2025, se añadieron 60 plazas adicionales para posible cobertura durante los dos años posteriores a la finalización del proceso selectivo.

4.558 personas realizarán el examen en Tenerife

En cuanto a la distribución de aspirantes, 4.558 personas realizarán el examen en Tenerife y 4.657 en Gran Canaria, lo que requiere casi la totalidad de las aulas disponibles en ambos campus. Se ocuparán 81 aulas en Guajara y 88 en Tafira.

El tribunal calificador estará compuesto por cinco miembros titulares y contará con el apoyo de aproximadamente 600 personas colaboradoras, garantizando el correcto desarrollo de la prueba.

Dada la magnitud de la convocatoria, se ha desplegado un amplio dispositivo de seguridad, que incluye a la Policía Canaria, las policías locales de La Laguna y Las Palmas de Gran Canaria, la Policía Nacional, la Dirección General de Emergencias y el servicio 112 del Gobierno de Canarias. Además, habrá transporte sanitario urgente medicalizado disponible durante todo el examen.

Noticias relacionadas

Tras la finalización de la prueba, la Policía Canaria se encargará de la recogida, traslado y custodia de los exámenes hasta su entrega en la Dirección General de Función Pública para su apertura y corrección.