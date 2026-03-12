Aumenta un 2,1% el tráfico internacional en los aeropuertos de Canarias durante febrero de 2026

Durante el mes de febrero de 2026, los aeropuertos de Canarias registraron un total de 4.546.710 pasajeros, lo que representa un aumento del 1,2% en comparación con el mismo mes de 2025. De este total, 4.528.534 pasajeros correspondieron a vuelos comerciales. De esos, 1.545.064 viajaron en vuelos nacionales, lo que muestra una ligera disminución del 0,1% con respecto a febrero de 2025. Por otro lado, 2.983.470 pasajeros volaron en vuelos internacionales, lo que significa un aumento del 2,1% respecto al año pasado.

Además, en febrero se realizaron 38.779 movimientos de aeronaves, lo que refleja un aumento del 0,1%, y se transportaron 2.648 toneladas de mercancías, lo que representa un incremento del 3,5% respecto al mismo mes de 2025.

Distribución por aeropuertos

El Aeropuerto de Gran Canaria fue el que registró el mayor número de pasajeros, con 1.354.603, lo que representa un incremento del 1,6% en comparación con febrero de 2025. A este le siguieron el Aeropuerto de Tenerife Sur, con 1.258.924 pasajeros (+1,1%); el Aeropuerto César Manrique-Lanzarote, con 709.321 pasajeros (+0,5%); Fuerteventura, con 547.745 pasajeros (-2%); el Aeropuerto Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna, con 517.621 pasajeros (+3,1%); La Palma, con 127.557 pasajeros (+7,7%); El Hierro, con 22.747 pasajeros (+3,8%); y La Gomera, con 8.192 pasajeros (-1,9%).

Acumulado enero-febrero 2026

En los primeros dos meses del año, los aeropuertos canarios registraron 9.139.022 pasajeros, lo que supone un incremento del 0,6% con respecto al mismo periodo de 2025. De los 9.101.290 pasajeros comerciales, 3.128.239 viajaron en vuelos nacionales (-1,1%) y 5.973.051 lo hicieron en vuelos internacionales, lo que representa un aumento del 2% respecto al acumulado del mismo periodo de 2025. Además, durante los dos primeros meses del año se gestionaron 79.209 movimientos de aeronaves y se transportaron 5.267 toneladas de mercancías.

Tráfico en los aeropuertos del Grupo Aena

Los aeropuertos del Grupo Aena, que incluyen 46 aeropuertos y dos helipuertos en España, el Aeropuerto de Londres-Luton y 17 aeropuertos en Brasil, gestionaron 25.434.678 pasajeros en febrero de 2026, lo que representa un aumento del 3,7% en comparación con el mismo mes de 2025. Además, se realizaron 218.751 movimientos de aeronaves, un 1,9% menos que en el mismo mes del año anterior, y se transportaron 119.929 toneladas de mercancías, lo que supone un aumento del 7,3%.

Resumen acumulado para los aeropuertos del Grupo Aena

En los primeros dos meses de 2026, el Grupo Aena ha gestionado un total de 51.264.837 pasajeros, lo que supone un crecimiento del 3,5% respecto al mismo periodo de 2025. En cuanto a los movimientos de aeronaves, se registraron 439.945, lo que refleja una disminución del 1,3%, y se transportaron 235.805 toneladas de mercancías, un 7,2% más que en el mismo periodo del año anterior.

Tráfico en los aeropuertos de Aena en España

Los aeropuertos gestionados por Aena en España han registrado 20.555.745 pasajeros en febrero de 2026, lo que implica un aumento del 2,8% en comparación con el mismo mes de 2025. Este crecimiento es menor que el registrado entre febrero de 2025 y 2024, cuando se alcanzó un incremento del 4% debido al efecto bisiesto del año anterior. Cabe destacar que el 0,5% del aumento en pasajeros (aproximadamente 108.000 personas) se debe a la mayor utilización de la red de Aena tras el accidente ferroviario ocurrido el 18 de enero, especialmente en las rutas entre el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y los aeropuertos de Málaga-Costa del Sol, Sevilla, y Barcelona-El Prat, debido a los problemas en la línea de alta velocidad.

Además, en febrero de 2026, se gestionaron 175.332 movimientos de aeronaves, lo que representa una disminución del 1,9% respecto al mismo mes de 2025, y se transportaron 108.238 toneladas de mercancías, lo que implica un aumento del 9,1% en comparación con febrero de 2025.