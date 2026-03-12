El BAM ‘Relámpago’ navega en aguas del Archipiélago por la seguridad marítima
El buque vigilará los espacios marítimos de soberanía e interés nacional durante esta semana en el marco de las operaciones de presencia, vigilancia y disuasión
El Buque de Acción Marítima (BAM) ‘Relámpago’ se ha hecho a la mar desde el arsenal de Las Palmas de Gran Canaria para comenzar una Operación de Seguridad Marítima (MSO) en aguas del Archipiélago canario, que se extenderá a lo largo de toda esta semana.
Esta misión se enmarca dentro de las operaciones de Presencia, Vigilancia y Disuasión (OPVD) y se desarrolla bajo el control operativo del Mando de Operaciones (CMOPS), a través del Mando Operativo Marítimo (MOM). Durante su desarrollo, el buque llevará a cabo cometidos de vigilancia marítima para garantizar la seguridad de los espacios de interés nacional, así como incrementar el conocimiento del entorno marítimo y cooperar en la libertad de navegación en diferentes áreas marítimas del Archipiélago canario.
En palabras del comandante del ‘Relámpago’, capitán de corbeta Victor Meijueiro Morado, “estas operaciones son fundamentales para garantizar la seguridad marítima, proteger nuestros intereses y mantener la estabilidad en una zona estratégica, asegurando además una respuesta rápida ante cualquier situación que pueda afectar al normal desarrollo de la actividad en el mar”.
El BAM ‘Relámpago’, con base en el arsenal de Las Palmas de Gran Canaria, está integrado en la Fuerza de Acción Marítima (FAM), cuyas unidades tienen como cometido principal la protección de los intereses marítimos nacionales y el control de los espacios marítimos de soberanía e interés nacional, contribuyendo a la Acción del Estado en la Mar.
Mando Operativo Marítimo y las OPVD
El Mando Operativo Marítimo (MOM) es el órgano de la estructura operativa de las Fuerzas Armadas, subordinado al Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) responsable, a su nivel, del planeamiento, conducción y seguimiento de las operaciones de presencia, vigilancia y disuasión de los espacios marítimos de soberanía, responsabilidad e interés nacional. Se encuentra bajo el mando del Almirante de Acción Marítima (ALMART), vicealmirante Vicente Cuquerella Gamboa, y tiene sede en Cartagena.
Integrados en el MOM, distintos buques de la Armada realizan, bajo control operativo del Mando de Operaciones, Operaciones de Presencia, Vigilancia y Disuasión (OPVD), que son una herramienta eficaz para mantener la vigilancia de los espacios de soberanía e interés, lo que permite incrementar el conocimiento del entorno marítimo, contribuir a su protección integral —junto a otras instituciones del Estado— y también detectar anticipadamente amenazas y facilitar una respuesta inmediata y viable ante una potencial crisis.
Junto al MOM, los Mandos Operativos Terrestre (MOT), Aéreo (MOA), espacial (MOESPA) y Ciberespacial (MOC) conforman la estructura de Mandos Permanentes. Diariamente, hay unos 850 militares de las Fuerzas Armadas involucrados en las operaciones permanentes, que se desarrollan bajo control operativo del Mando de Operaciones.
