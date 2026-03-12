Un boleto de 2 euros cambia una vida en Canarias: 150.000 euros con el Rasca X10 de la ONCE

La suerte ha vuelto a sonreír a Tenerife gracias a uno de los juegos más conocidos de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). El juego instantáneo Rasca X10 ha dejado un premio de 150.000 euros en el municipio de Guía de Isora, una cantidad que corresponde al mayor premio que puede obtenerse con este tipo de boleto.

El premio fue vendido por Sebastián Hernández Martín, uno de los vendedores de la organización en la isla. El boleto afortunado se adquirió en el punto de venta situado en la Avenida Isora, junto a un establecimiento comercial de la zona, donde habitualmente se comercializan los distintos productos de juego de la organización.

Este premio confirma una vez más la presencia habitual de los sorteos de la ONCE en la vida cotidiana de muchos municipios españoles, donde sus vendedores forman parte del paisaje urbano y social de calles, barrios y zonas comerciales.

La aparición de un premio de estas características vuelve a poner el foco en los juegos instantáneos de la ONCE, una modalidad que permite conocer el resultado de forma inmediata y que cada año reparte miles de premios en toda España.

Un boleto de dos euros que puede repartir hasta 150.000 euros

Cupones de la ONCE en una imagen de archivo. / LP

El Rasca X10 forma parte de la amplia gama de juegos instantáneos comercializados por la ONCE. Se trata de un formato sencillo y directo que permite al jugador comprobar en pocos segundos si ha obtenido premio.

Cada participación tiene un precio de dos euros y ofrece la posibilidad de acceder a diferentes cantidades económicas, siendo 150.000 euros el premio máximo que puede obtenerse con este boleto.

La dinámica del juego es fácil de entender. El jugador debe rascar distintas casillas del boleto para descubrir los números ocultos. Posteriormente, debe compararlos con los denominados números ganadores que aparecen en la parte superior del boleto.

Si alguno de los números descubiertos coincide con los números ganadores, el participante obtiene el premio indicado en la casilla correspondiente.

Este sistema convierte al Rasca X10 en un juego de resolución inmediata, lo que explica su popularidad entre quienes buscan una experiencia rápida y sencilla.

Para conocer más detalles sobre este tipo de productos, la organización mantiene información actualizada en su portal oficial de juegos: https://www.juegosonce.es