La calima y el viento marcarán el viernes en Canarias con temperaturas en ascenso

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha pronosticado para este viernes en Canarias un día marcado por la presencia de calima, un ascenso moderado a ligero en las temperaturas máximas y viento moderado del noreste en las costas, y fuerte en las medianías y cumbres.

Las concentraciones de calima serán más significativas en las zonas altas de Lanzarote y Fuerteventura, así como en las cumbres y vertientes sur de las islas montañosas. En cuanto a las temperaturas, se prevé un ligero a moderado ascenso, especialmente en las vertientes del suroeste, mientras que las temperaturas mínimas permanecerán sin cambios o sufrirán un ligero ascenso.

Se espera que el cielo se mantenga poco nuboso o despejado en la mayoría de las islas, excepto en el norte y nordeste de las islas montañosas, donde habrá intervalos nubosos, especialmente hacia el final del día. Durante las horas centrales, el cielo se despejará en estas áreas.

Pronóstico por islas

Lanzarote: Cielos despejados con calima en las zonas altas. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero ascenso. Las máximas subirán de manera ligera a moderada. Viento moderado del noreste, con intervalos fuertes y rachas ocasionales en las zonas altas.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Arrecife 15 / 24.

Fuerteventura: Cielos despejados, calima con concentraciones significativas en las zonas altas. Las temperaturas máximas aumentarán, especialmente en la vertiente oeste. Viento moderado del noreste, con intervalos fuertes en las zonas altas y vertientes oeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Puerto del Rosario 16 / 22.

Gran Canaria: Cielos despejados con intervalos nubosos en el norte a últimas horas. Calima en las cumbres y vertientes sur. Se esperan temperaturas máximas en ascenso, especialmente en la vertiente suroeste. Viento moderado del noreste en las zonas bajas y fuerte en las medianías y cumbres, con rachas ocasionales muy fuertes en las vertientes sur y noroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Las Palmas de Gran Canaria 15 / 21.

Tenerife: Cielos poco nubosos o despejados, con intervalos nubosos en el norte a últimas horas. Calima en las cumbres. Ascenso moderado de las temperaturas, especialmente en la vertiente suroeste y medianías del norte. Viento moderado del noreste en las zonas bajas y fuerte de componente este en las medianías y cumbres.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de Tenerife 15 / 22.

La Gomera: Predominarán intervalos nubosos en el norte con baja probabilidad de lluvias débiles. En el resto, cielos despejados. Calima con concentraciones significativas en las cumbres. Viento moderado del noreste, con intervalos fuertes en las vertientes sureste y oeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): San Sebastián de La Gomera 15 / 23.

La Palma: Intervalos nubosos en el norte y este con posibilidad de lluvias débiles, especialmente en las primeras y últimas horas del día. Calima en las cumbres. Temperaturas en ascenso moderado, especialmente en la vertiente oeste. Viento moderado del noreste con intervalos fuertes en las medianías y cumbres.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de La Palma 13 / 21.

El Hierro: Cielos nubosos de madrugada, tendiendo a despejarse en el resto. Calima con concentraciones significativas en las cumbres. Temperaturas máximas en ascenso. Viento moderado del noreste, con intervalos fuertes en las zonas sureste y oeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Valverde 11 / 15.

Condiciones del mar

Se espera viento del noreste con fuerza de 4 a 6, marejada o fuerte marejada, y mar de fondo del norte o noreste de 1 a 2 metros. Los marineros y navegantes deben tener precaución debido a las condiciones adversas en el mar.

Noticias relacionadas

Este viernes, se mantiene un escenario de calima que afectará especialmente a las zonas más altas, mientras que las temperaturas continúan en ascenso en diversas islas, con el viento jugando un papel importante a lo largo del día.