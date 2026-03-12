Canarias se queda fuera de la lista Forbes de los mejores colegios privados de España

Canarias no aparece en la última lista publicada por Forbes con los mejores colegios privados de España. El ranking, que cada año analiza proyectos educativos innovadores y modelos académicos internacionales, concentra su presencia en comunidades como Madrid, Cataluña y Andalucía.

Entre los colegios seleccionados figuran nombres como St. Peter’s School (Barcelona), único en la ciudad que imparte el Continuum completo del Bachillerato Internacional en inglés desde los 12 meses; St. George Madrid, con currículo británico y Diploma IB; Thames British School (Majadahonda); The British School of Barcelona; The British School – El Colegio Británico (Pozuelo de Alarcón); o Yago School Sevilla y Yago School Málaga, ambos con el programa completo del Bachillerato Internacional.

También aparecen centros como The British School of Málaga, The British School of Córdoba, The British School of Almería, The English Montessori School (Madrid) o La Devesa School (Elche), todos ellos con modelos educativos de corte internacional, fuerte presencia del currículo británico o IB y una clara apuesta por la innovación pedagógica. Puedes consultar la lista completa aquí.

Tecnología, internacionalización y modelo anglosajón

La mayoría de los centros incluidos comparten características similares: imparten el Bachillerato Internacional o los A-Levels británicos, integran metodologías STEAM, fomentan el debate a través de programas como Model United Nations y cuentan con una marcada orientación internacional.

Algunos incorporan inteligencia artificial en el aula, programas de emprendimiento, laboratorios de robótica o iniciativas vinculadas a la sostenibilidad y la acción social. Otros combinan el currículo británico con titulaciones españolas o americanas, ampliando las vías de acceso a universidades internacionales.

El debate en Canarias

La ausencia de colegios canarios en el ranking vuelve a poner sobre la mesa el posicionamiento del archipiélago en los listados nacionales de educación privada de élite. Aunque en las islas existen centros bilingües y proyectos educativos consolidados, ninguno ha sido incluido en esta edición.

El dato contrasta con la creciente competencia entre comunidades por atraer alumnado internacional y reforzar su presencia en rankings educativos, un factor que cada vez influye más en la percepción de calidad y proyección exterior del sistema privado.