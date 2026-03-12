De la intuición a la gestión: las empresas de Canarias transforman su sostenibilidad

La sostenibilidad ha dejado de ser el fruto de una intuición en las empresas para convertirse en una variable estratégica en la gestión. Esa fue ayer una de las conclusiones centrales del coloquio Sostenibilidad en acción: impacto real en los modelos de negocio en Canarias, organizado por APD Canarias y Auren, que reunió a representantes de firmas como Grupo Capisa (María del Mar Araña), Fund Grube (Dhiraj Manmohan Chhabria), Grupo Félix Santiago Melián (Carlos Yánez), Terminales Canarios (Juan Luis Santana), CaixaBank (Iñaki Muñoz), Nexxus Capital (Javier Onieva) y Satocan (Isabel Schmunkamp). La cita permitió analizar cómo las empresas familiares de Canarias están incorporando los criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) a su estrategia de negocio y su relación con el mercado.

El debate partió de la idea de que la sostenibilidad no es un elemento ajeno a la tradición empresarial de los negocios del Archipiélago. En muchas compañías familiares esa visión ha estado presente desde su origen. El fundador de la actividad normalmente suele pensar en horizontes temporales largos y en la continuidad generacional. Esa percepción implica prácticamente por intuición natural cuidar el territorio en el que opera la empresa, mantener relaciones de confianza con clientes y proveedores y garantizar el bienestar de los trabajadores.

Demostrar compromiso

La sostenibilidad ha formado parte de la identidad de estas compañías incluso antes de que el concepto adquiriera la relevancia actual. La empresa familiar depende de la cercanía, del arraigo y de la credibilidad en su entorno inmediato. Su reputación se construye a partir de esas relaciones y de su capacidad para demostrar compromiso con la comunidad en la que desarrolla su actividad.

Los participantes coincidieron en que esa visión inspiradora ya no es suficiente en el contexto empresarial actual. La sostenibilidad debe traducirse en indicadores concretos y en una estrategia estructurada que permita medir, evaluar y comunicar resultados. El paso de la intuición a la gestión sistemática marca una nueva etapa en la evolución de las empresas.

La sostenibilidad se ha convertido en una condición relevante para el acceso a la financiación, de manera que una estrategia sólida en este ámbito mejora las condiciones de acceso al capital"

Esta transformación responde a varios factores. El primero es regulatorio. La legislación nacional y europea en materia de sostenibilidad y transparencia exige cada vez más información sobre el impacto ambiental, social y de gobernanza de las compañías. Cumplir con estas obligaciones requiere sistemas de recopilación y análisis de datos cada vez más sofisticados.

El segundo factor es financiero. La sostenibilidad se ha convertido en una condición relevante para el acceso a la financiación. Bancos, inversores y fondos de capital valoran de forma creciente los indicadores ESG a evaluar el riesgo y la solvencia de una empresa. Una estrategia sólida en este ámbito facilita la relación con las entidades financieras y mejorar las condiciones de acceso al capital.

Rodrigo Gómez (Auren), Juan Luis Santana (Terminales Canarios), Carlos Yánez (Grupo Félix Santiago) y Ángeles Díaz (Auren). / Yaiza Socorro

El tercero tiene que ver con el mercado. Los clientes demandan empresas responsables con el entorno y con la sociedad. Esta tendencia es visible en territorios como Canarias, caracterizados por su dimensión limitada, su fragmentación geográfica y su fuerte dependencia de los recursos naturales. En estos contextos, el impacto de la actividad económica sobre el medio ambiente y sobre la comunidad se percibe más.

La sostenibilidad se consolida así como un elemento de competitividad. Para las empresas familiares, su autenticidad y su visión a largo plazo pueden convertirse en una ventaja frente a grandes compañías nacionales o internacionales. El vínculo con el territorio y la credibilidad acumulada durante años permiten construir una imagen sólida y diferenciadora.

Avanzar hacia modelos sostenibles implica afrontar una tensión entre la rentabilidad a corto plazo y los beneficios a largo plazo. Implementar políticas de sostenibilidad supone, en muchos casos, inversiones iniciales significativas: mejoras en eficiencia energética, sistemas de medición, auditorías o adaptación a nuevas normativas. Estos desembolsos pueden percibirse como un coste a corto plazo.

Reducción de costes

Pero inversiones suelen generar retornos. La reducción de costes operativos, el acceso a mejores condiciones de financiación, la fidelización de clientes o la atracción y retención de talento son algunos de los beneficios. Estos factores pueden traducirse en una ventaja competitiva y en un aumento del valor de la empresa.

Otro aspecto que surgió durante el encuentro fue la importancia de los datos en la gestión de la sostenibilidad. Los informes y métricas ESG deben estar respaldados por información de calidad: datos rigurosos, verificables y trazables que reflejen con precisión la realidad de la empresa. La credibilidad de estos indicadores es clave para evitar sospechas de maquillaje.

La gestión de la sostenibilidad debe integrarse en la cultura de la organización, no se trata de una obligación administrativa aislada, sino de un componente estructural de la estrategia empresarial"

Para garantizar esa fiabilidad es preciso contar con auditorías internas y externas que certifiquen la veracidad de la información. Estos procesos permiten comprobar que los datos utilizados para diseñar estrategias o comunicar resultados cumplen con los estándares exigidos por reguladores, inversores y entidades financieras.

Claro que la recopilación y gestión de datos plantea desafíos. En muchas empresas existe el riesgo de que esta tarea se perciba como un trabajo adicional y burocrático. Si los equipos la ven como una carga extra, es probable que los datos no se registren con la precisión necesaria. Por ello, la gestión de la sostenibilidad debe integrarse en la cultura de la organización. No se trata de una obligación administrativa aislada, sino de un componente estructural de la estrategia empresarial. Incorporar estos procesos en la rutina de trabajo y en los sistemas de gestión es clave para garantizar su eficacia.

Riesgo reputacional

También se puso de manifiesto que es fundamental minimizar la manipulación involuntaria de la información derivada de errores humanos o de la falta de coordinación entre departamentos. Cuando los datos no coinciden con la realidad, el problema no es solo técnico. Puede convertirse en un riesgo reputacional con consecuencias directas para la empresa.

La sostenibilidad no solo responde a una cuestión ética o regulatoria, sino también estratégica. Una gestión responsable de los datos que maneja la empresa reduce los riesgos de incumplir marcos normativos, de generar impactos ambientales negativos o de enfrentarse a conflictos laborales.Y contribuye a fortalecer la relación con los consumidores y a aumentar su lealtad. En mercados cada vez más sensibles a estos aspectos, la reputación se convierte en un activo intangible de enorme valor. De ella depende, en buena medida, que el mercado decida invertir o confiar en una empresa.