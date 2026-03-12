La DGT lo confirma: las infracciones más comunes en las rotondas que pueden costar hasta 500 euros y la pérdida de 6 puntos a los conductores canarios

La Guardia Civil trabaja junto a Tráfico para garantizar la seguridad y reducir la siniestralidad en las carreteras canarias y del resto del país. Una de las infracciones más comunes entre los conductores es no conocer cómo se circula por una rotonda.

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha publicado en post en su perfil oficial de X sobre situaciones habituales al circular por una rotonda. "Conocer bien las normas de circulación en las rotondas y saber usarlas en el momento adecuado puede evitar muchas situaciones de riesgo habituales en este tipo de intersecciones", advierten.

Cómo deben los conductores circular en las rotondas

La Guardia Civil recuerda tres reglas básicas que todos conductor debe cumplir para que la fluidez del tráfico sea la correcta.

Utilizar siempre los intermitentes para señalizar cualquier cambio de carril o salida.

para señalizar cualquier cambio de carril o salida. Salir de la rotonda desde el carril derecho , para ello, el conductor debe colocarse con antelación en el carril correcto.

, para ello, el conductor debe colocarse con antelación en el carril correcto. Respetar la prioridad del vehículo que ya está circulando por dentro de la glorieta.

Los conductores que se encuentren circulando por el interior, deben ceder siempre el paso a los vehículos que vayan por el carril derecho, incluso si quieren tomar la siguiente salida.

Situaciones habituales en las glorietas

Hay situaciones cotidianas en las rotondas que los conductores no saben cómo actuar. Para ello, Tráfico explica "seis situaciones frecuentes que debemos conocer y manejar de forma segura para evitar riesgos en una glorieta.

Entrada por el carril izquierdo: si el carril derecho esta muy saturado, los conductores pueden utilizar el izquierdo para entrar directamente al interior de la rotonda.

si el carril derecho esta muy saturado, los conductores pueden utilizar el izquierdo para entrar directamente al interior de la rotonda. Ciclistas en grupo: cuando el primer ciclista ha entrado a la glorieta, el resto del grupo tiene prioridad.

cuando el primer ciclista ha entrado a la glorieta, el resto del grupo tiene prioridad. Señales en el interior de las rotondas: un semáforo en rojo o una señal vertical en el interior de la rotonda obligan a ceder el paso. "Los vehículos que entraran tienen prioridad solo es este caso", explica la DGT.

un semáforo en rojo o una señal vertical en el interior de la rotonda obligan a ceder el paso. "Los vehículos que entraran tienen prioridad solo es este caso", explica la DGT. Salida desde el carril interior: los carriles interiores son para continuar circulando por la glorieta, solo se permite salir desde el interior si una señal lo permite o el carril no está ocupado.

los carriles interiores son para continuar circulando por la glorieta, solo se permite salir desde el interior si una señal lo permite o el carril no está ocupado. Vehículos de grandes dimensiones: si un camión va a entrar a una rotonda, debe respetar la prioridad de los que están circulando. "Los demás deben permitirle maniobrar", recuerda.

si un camión va a entrar a una rotonda, debe respetar la prioridad de los que están circulando. "Los demás deben permitirle maniobrar", recuerda. Visibilidad nula: cuando un vehículo que circula por el carril izquierdo impide la visibilidad a un coche antes de entrar a la glorieta, este debe reducir la velocidad, detenerse si es necesario y "no entrar hasta asegurarse de que nos e aproximan más vehículos".

Sanciones

La DGT recuerda que los conductores que no respeten la normativa en las rotondas se enfrenta a diferentes sanciones económicas, dependiendo de la gravedad de la infracción. Si un conductor excede el límite de velocidad en una glorieta, será penalizado con 500 euros y 6 puntos. Entrar a una rotonda sin respetar la prioridad del resto de vehículos supone una sanción de 200 euros y 4 puntos. Según el artículo 46 del Reglamento General de Circulación, los conductores deben moderar la velocidad "al aproximarse a pasos a nivel, a glorietas e intersecciones en que no se goce de prioridad, a lugares de reducida visibilidad o a estrechamientos

Cambiar de carril sin señalizar la maniobra conlleva sanciones de 200 euros y no ceder el paso a un ciclista está castigado con 500 euros y 6 puntos del carné de conducir.