¿Llegarán las famosas danas a Canarias esta primavera? Lo que dice la Aemet
La Aemet advierte de que las danas son de los fenómenos más difíciles de predecir y que no se pueden anticipar episodios extremos con meses de antelación
Canarias se encamina hacia una primavera de 2026 con más probabilidades de registrar temperaturas por encima de lo habitual y con una ligera tendencia a que el trimestre sea más seco de lo normal. Así lo avanzó la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) durante la presentación del balance climático del invierno y su predicción estacional para los próximos meses.
En el caso del Archipiélago, existe un 50% de probabilidad de que marzo, abril y mayo sean más cálidos de lo habitual, frente a un 20% de posibilidades de que resulten más fríos. En cuanto a las lluvias, no hay una señal clara, aunque sí una ligera inclinación hacia condiciones más secas, con un 40% de probabilidad de que el trimestre registre menos precipitaciones de lo normal, frente a un 25% de que sea más lluvioso.
Las danas: los fenómenos más imprevisibles
La Aemet subrayó además que fenómenos como las danas y las tormentas intensas son especialmente difíciles de anticipar debido a su carácter local y a la elevada incertidumbre que presentan los modelos meteorológicos.
El portavoz del organismo, Rubén del Campo, explicó que el gran reto de la predicción es determinar con precisión en qué zona concreta y con qué intensidad pueden producirse estos episodios, que a menudo son muy violentos pero muy localizados.
En este sentido, recordó que las predicciones estacionales, como las que sirven para anticipar cómo será la primavera, no permiten prever episodios concretos ni saber si dentro de unas semanas se producirá un fenómeno extremo. Son tendencias generales, no alertas específicas.
Más capacidad de predicción que hace 30 años
El organismo destacó que la mejora en los pronósticos en las últimas décadas se debe en gran parte al desarrollo de los satélites meteorológicos y a la cooperación internacional, clave para vigilar una atmósfera que no entiende de fronteras.
Gracias a estos avances, hoy es posible realizar pronósticos razonablemente fiables hasta ocho o diez días vista, cuando en los años noventa apenas tenían utilidad más allá de tres o cuatro días.
El pasado invierno fue el noveno más cálido desde 1961 en España y el octavo consecutivo con temperaturas por encima de lo normal, una tendencia que, de cumplirse las previsiones, podría continuar esta primavera también en Canarias.
