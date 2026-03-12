Potaje meteorológico para hoy jueves en Canarias

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este jueves en Canarias una jornada marcada por la presencia de nubes, calima en algunas zonas y viento alisio moderado a fuerte que podría dejar rachas muy intensas en áreas expuestas del archipiélago.

Durante el día todavía podrán registrarse algunas lluvias, aunque en general serán débiles y se concentrarán sobre todo en las vertientes norte de las islas de mayor relieve y en medianías, principalmente durante la primera mitad de la jornada.

A medida que avance el día, se espera una ligera subida de las temperaturas, especialmente en zonas altas, mientras que en el resto del archipiélago los valores térmicos se mantendrán con pocos cambios.

Las temperaturas máximas alcanzarán los 21 grados en Santa Cruz de Tenerife y los 20 en Las Palmas de Gran Canaria, mientras que las mínimas se situarán en torno a los 16 grados en ambas capitales.

El viento alisio soplará moderado a fuerte durante la madrugada, con posibilidad de rachas muy fuertes en cumbres y vertientes expuestas. Con el paso de las horas tenderá a perder intensidad y a girar a componente este, especialmente en zonas altas, mientras que en algunas costas podrían aparecer brisas.

En el mar, la Aemet prevé viento del nordeste de fuerza 5 a 6 con intervalos de 7, fuerte marejada a mar gruesa y mar de fondo del norte o noroeste con olas entre uno y tres metros.

La previsión por islas

LANZAROTE — Intervalos nubosos y llegada de calima por la tarde

Intervalos nubosos durante la primera mitad del día, con tendencia a cielos poco nubosos a partir del mediodía. Probabilidad de calima ligera desde la tarde, principalmente en capas altas. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero ascenso. Alisio moderado a fuerte de madrugada, con alguna racha localmente muy fuerte, girando a componente este moderado durante la mañana y predominio del sureste por la tarde.

Arrecife: 14 / 23 °C

FUERTEVENTURA — Nubes a primeras horas y ambiente más despejado después

Intervalos nubosos al inicio del día, con tendencia a poco nuboso a partir del mediodía. Posible calima ligera por la tarde, especialmente en altura. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ligero ascenso. Alisio moderado a fuerte de madrugada con posibles rachas muy fuertes en interior y sur de Jandía, girando a componente este moderado durante la mañana y predominio del sureste por la tarde.

Puerto del Rosario: 15 / 22 °C

GRAN CANARIA — Nubosidad y lluvias débiles en el norte

Predominio de cielos nubosos en el norte con lluvias débiles, sobre todo en medianías y durante la primera mitad del día. Apertura de claros en la costa por la tarde. En el resto de zonas, intervalos nubosos tendiendo a poco nuboso durante la segunda mitad de la jornada. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero a moderado ascenso en zonas altas. Alisio moderado a fuerte con posibles rachas muy fuertes en cumbres y vertientes noroeste y sureste a primeras horas, disminuyendo a moderado por la mañana y girando a componente este en zonas altas. Brisas en costas del suroeste.

Las Palmas de Gran Canaria: 16 / 20 °C

TENERIFE — Lluvias débiles en el nordeste y nubosidad en el norte

Predominio de cielos nubosos en el norte con lluvias débiles, especialmente en el nordeste y durante la primera mitad del día. En cumbres centrales, cielos poco nubosos o despejados. En el resto de la isla, intervalos nubosos que tenderán a poco nuboso por la tarde, salvo en el oeste. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ascenso en zonas altas. Posibles heladas débiles en cumbres centrales. Alisio moderado a fuerte con rachas muy fuertes en vertiente sureste y extremo noroeste de madrugada, disminuyendo a moderado por la mañana y girando a componente este flojo en cumbres centrales. Brisas en costas occidentales.

Santa Cruz de Tenerife: 16 / 21 °C

LA GOMERA — Cielos nubosos en el norte con lluvias débiles

Predominio de nubosidad en el norte con lluvias débiles, especialmente en medianías durante la primera mitad del día. En el sur, intervalos nubosos con tendencia a cielos más cubiertos por la tarde. Temperaturas con pocos cambios y ligeros ascensos de las máximas en zonas altas. Alisio moderado a fuerte con posibles rachas muy fuertes en cumbres, vertientes este y noroeste y medianías del sur a primeras horas, disminuyendo a moderado durante la mañana y girando a componente este en zonas altas. Brisas en costas del sur.

San Sebastián de La Gomera: 16 / 21 °C

LA PALMA — Nubosidad abundante y lluvias en el nordeste

Cielos nubosos o cubiertos en el norte y este con lluvias débiles, que podrían ser localmente moderadas o persistentes en el nordeste durante la primera mitad del día. Intervalos nubosos en el oeste de la isla. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero ascenso en zonas altas. Alisio moderado a fuerte de madrugada, disminuyendo a moderado durante la mañana y girando a componente este en zonas altas. No se descartan rachas muy fuertes en cumbres, en la zona de El Paso y en vertientes noroeste y extremo sur durante la madrugada. Brisas en la costa oeste.

Santa Cruz de La Palma: 14 / 19 °C

EL HIERRO — Nubosidad en el norte con lluvias débiles

Predominio de cielos nubosos en el norte con lluvias débiles, especialmente en el nordeste durante la primera mitad del día. En el sur, intervalos nubosos con tendencia a mayor nubosidad por la tarde. Temperaturas con pocos cambios y ligeros ascensos de las máximas en zonas altas. Alisio moderado a fuerte con posibles rachas muy fuertes en cumbres, vertientes sureste y oeste y medianías del sur de madrugada, disminuyendo a moderado durante la mañana y girando a componente este moderado en zonas altas.

Brisas en costas suroeste.

Valverde: 12 / 15 °C