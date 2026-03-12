Canarias atiende a 215 menores víctimas de violencia sexual en dos años

Más de la mitad de las agresiones sexuales a menores registradas en Canarias se producen en el entorno familiar. En concreto, el 53% de los casos atendidos en los últimos dos años se produjo dentro de la propia familia, según los datos del programa de atención a menores víctimas de violencia sexual que el Gobierno de Canarias desarrolla junto a la Fundación Márgenes y Vínculos.

La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, presentó los resultados del programa y subrayó que las cifras obligan a reforzar la prevención y la detección temprana de estos delitos. «Las cifras nos indican la importancia de la prevención y la formación tanto de profesionales como familiares en la detección de posibles abusos», señaló.

Cifras de menores víctimas de violencia sexual en Canarias

Durante los años 2024 y 2025, el programa atendió directamente a 215 menores víctimas de violencia sexual en Canarias. De ellos, el 76% eran niñas (164) y el 24% niños (51). En cuanto a las edades de las víctimas, el grupo más numeroso corresponde a menores de 12 a 15 años (42%), seguido de niños y niñas de 8 a 11 años (24%) y de 4 a 7 años (22 %).

Además de los casos registrados en el ámbito familiar, los datos del programa reflejan que el 23% de los agresores procedía de fuera del entorno familiar, mientras que el 15% de las agresiones se produjeron entre iguales.

La consejera recordó que muchos casos de violencia sexual contra menores permanecen ocultos durante años. «Hay agresiones sexuales a menores que se denuncian cuando la víctima ya es adulta, o que no se denuncian», explicó, al tiempo que insistió en la necesidad de continuar trabajando en la concienciación social para detectar estas situaciones.

Durante la presentación de datos, Delgado insistió en que una parte importante de estos casos tarda años en salir a la luz, lo que dificulta la intervención temprana y la protección de las víctimas. En este sentido, subrayó la importancia de mejorar los mecanismos de detección y reforzar la formación de profesionales que tienen contacto directo con la infancia.

Prevención y asistencia especializada

El programa se desarrolla a través de un convenio entre la Consejería de Bienestar Social y la Fundación Márgenes y Vínculos con el objetivo de ofrecer una atención integral a las víctimas y a sus familias, además de reforzar la prevención y la coordinación entre profesionales.

El director gerente de la Fundación Márgenes y Vínculos, Ricardo Torres, destacó que la iniciativa busca abordar el problema desde distintos ámbitos de actuación. «Pretendemos avanzar hacia una atención integral ante situaciones de violencia sexual contra la infancia y adolescencia en la Comunidad Autónoma de Canarias», explicó.

Torres señaló que el programa incluye actuaciones que van desde la prevención comunitaria hasta la asistencia especializada a víctimas y la coordinación con profesionales de distintos ámbitos.

Apoyo a familias

La intervención del programa no se limita a la atención psicológica a los menores. Durante este periodo también se prestó apoyo directo a 324 familiares de las víctimas, de los cuales el 63% eran madres (205).

El objetivo de estas intervenciones fue fortalecer las capacidades parentales, mejorar la dinámica familiar y favorecer entornos seguros para los menores. Entre las actuaciones realizadas se incluyen procesos de acompañamiento familiar, seguimiento continuado y apoyo especializado durante los procedimientos judiciales.

En total, durante estos dos años se realizaron 1.758 entrevistas con niñas, niños o adolescentes y 713 entrevistas con familiares.

El trabajo desarrollado en el marco de este convenio también incluyó actuaciones de orientación y asesoramiento antes situaciones concretas que beneficiaron a 956 menores, contribuyendo a mejorar la atención en casos puntuales y facilitar la derivación de profesionales especializados.

El trabajo también implicó una intensa coordinación con profesionales vinculados a los casos. En este sentido, se llevaron a cabo 965 asesoramientos especializados y reuniones de coordinación con 888 profesionales de ámbitos como la educación, los servicios sociales o el sistema sanitario.

Acciones formativas

La formación constituye uno de los pilares del programa. Durante el periodo analizado se realizaron 10 acciones formativas en todas las islas, destinadas a mejorar la detección y prevención de la violencia sexual contra la infancia y la adolescencia.

El viceconsejero de Bienestar Social, Francis Candil, subrayó la importancia de seguir reforzando estos mecanismos de prevención. «Nuestro objetivo es darles una protección integral y eso pasa por formar a los profesionales para la detección y actuación ante situaciones de violencia sexual contra la infancia y adolescencia e informar y concienciar a la población», afirmó.

Candil también incidió en la necesidad de que el sistema judicial actúe con firmeza frente a los agresores reincidentes, con el fin de garantizar la protección de los menores.

La Fundación Márgenes y Vínculos gestiona este programa en Canarias desde 2017, ofreciendo atención psicológica especializada a menores víctimas de violencia sexual y a sus familias, además de desarrollar actuaciones de prevención en distintos ámbitos, como el educativo, el deportivo y el entorno digital.

Implicación colectiva

Durante la presentación, Candil también se refirió a la importancia de que todas las instituciones implicadas participen en la protección de la infancia frente a este tipo de delitos. En este sentido, insistió en «la necesidad de que la judicatura esté implicada en sacar de las calles a los agresores que, en su mayoría, son reincidentes».

El viceconsejero recordó que esta realidad se ha puesto de manifiesto en investigaciones recientes en Canarias, tal y como se ha podido ver «en los trágicos casos como el Íncubo», señaló. Además, subrayó que la lucha contra la violencia sexual infantil requiere una actuación entre administraciones, profesionales y sistema judicial para garantizar la protección de los menores.