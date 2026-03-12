Semana dos de guerra en Irán: la gasolina sube en Canarias un 8% y el diésel, un 12%

Las restricciones en el mercado del petróleo debido a la guerra en Irán no han tardado nada en verse reflejadas en los precios de los surtidores de las gasolineras del Archipiélago. La subida ha sido tan intensa, y en tan pocos días, que la duda es si en verdad ha dado tiempo a que el producto de los barriles de crudo que se han pagado con sobreprecio en estas semanas llegase a los depósitos donde se almacena el combustible en las Islas. Han pasado doce días desde que se inició el conflicto y los canarios ya pagan 10 céntimos más por cada litro de gasolina 95 y 14 en el diésel. Cantidades que se traducen en un incremento de un 8,4% en el caso de la gasolina y de casi un 12% en el gasóleo. Un alza notable que ya ha levantado las sospechas de los organismos públicos canarios, que han encargado un informe para analizar lo que ha ocurrido.

Porque los canarios que hayan acudido en estos días a repostar sus vehículos habrán podido comprobar cómo lo que les sale a pagar ha variado, y de forma sustancial. Llenar el depósito de un coche medio –de unos 50 litros-- con gasolina 95 cuesta ahora casi cinco euros más que doce días atrás. Pero el combustible que más se ha visto encarecido es el diésel. En este caso, son siete euros más los que se deben invertir para llenar el tanque de un vehículo particular.

Y se espera que este sea tan solo el primer impacto, porque la incertidumbre de cuánto va a durar la guerra y el tiempo que se tardará en que todo vuelva a normalidad, una vez el crudo pueda volver a circular por el estrecho de Ormuz, hacen que se den por seguros más efectos en los precios. Tanto que el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, avanzó este jueves que el Gobierno central prepara un paquete de medidas que mitiguen el impacto de la crisis bélica en Oriente Próximo en el bolsillo de los ciudadanos. Aunque no concretó cuáles serían ni cuándo se aprobarían.

Ucrania

Y aunque la situación se parezca a la de 2022 –cuando el 24 de febrero estallaba la guerra en Ucrania--, en aquel momento la escalada del precio del petróleo tardó bastante más en llegar a los surtidores del Archipiélago. Doce días después del inicio del conflicto el diésel había subido, sí, pero solo cuatro céntimos, un 3,4%, mientras que la gasolina 95 se había encarecido cinco céntimos, un 4,1%. Para ver subidas como las que se han producido ahora hubo que esperar hasta que hubiera pasado casi un mes desde el inicio del conflicto iniciado por Rusia.

El ascenso del precio de los carburantes acabó siendo de tal calibre en 2022 que el 1 de abril el Gobierno central comenzó a descontar 20 céntimos por litro a los conductores –15 corrían de su cuenta y los otros cinco a cuenta de las petroleras– tanto profesionales como no profesionales. En el momento en el que la medida entró en vigor los precios estaban ya muy por encima de los actuales: 1,4 euros se pagaba por el litro de gasoil y 1,43, por el de gasolina 95. Pero sí se puede decir que los canarios pagan ya la gasolina más cara que entonces cuando se aplicaba el descuento. Hasta 15 céntimos más en el caso de la gasolina y nueve en el gasóleo.

Pero la situación es tan similar, y parece estar desarrollándose con tanta vertiginosidad, que, en Canarias, las patronales ya levantaron la voz esta semana ante la escalada del precio de los combustibles y este jueves fueron los transportistas, uno de los sectores más afectados por las subidas, sobre todo por la del diésel, el combustible que usan de forma mayoritaria los camiones y furgonetas. Y, de hecho, este es el tipo de carburante que más se ha encarecido en los doce días que han transcurrido desde que EEUU e Israel atacasen Irán. Una situación que se explica por la mayor dependencia que tiene la Unión Europea (UE) en las importaciones de gasóleo frente a las de gasolina, lo que hace que el porcentaje que depende de los envíos de Oriente Próximo sea mayor que en el caso de la gasolina.

Medidas

“Pedimos auxilio para que las medidas se aprueben pronto”, afirma el presidente de la Federación de Empresarios del Transporte (FET), Agustín Espino Flores, que se muestra convencido de que la subida es fruto de “la mera especulación” y apunta que alguien “lo tendrá que paliar”. «El combustible ya estaba aquí, no se explica este ascenso inmediato», concretó.

El colectivo demanda “al menos” las mismas medidas que se aplicaron cuando estalló la guerra de Ucrania: el incremento de la bonificación del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) del 68% al 99% y un descuento de 20 céntimos por litro por parte del Estado. “Estas ayudas no resolvieron, pero al menos ayudaron en la situación anterior”, expuso. Porque las empresas del transporte trabajan con contratos que ya están cerrados y es difícil trasladar estos sobrecostes sobrevenidos, como es el incremento del precio de la gasolina.

Y, ¿qué se espera que ocurra ahora? Habrá que esperar a que el Gobierno central concrete las medidas en las que está pensando. Pero todo hace suponer que, tanto si el conflicto continúa como si no, proseguirán las subidas.