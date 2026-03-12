La temporada alta turística roza en Canarias su final con récord de pasajeros en los aeropuertos

Los aeropuertos de Canarias cerraron los meses de enero y febrero —que son parte de la temporada alta turística, la invernal, que termina este mes— con su enésimo récord de pasajeros, alcanzando unos 9,1 millones de viajeros, en torno a un 0,6% más que en el mismo periodo de 2025, según datos de Aena.

Febrero, en concreto, registró unos 4,5 millones de pasajeros, lo que supone un aumento del 1,2% respecto al mismo mes del año anterior. La mayoría de estos viajeros se desplazó en vuelos comerciales, confirmando la importancia del Archipiélago como destino turístico tanto nacional como internacional.

Los datos

En detalle, alrededor de 1,5 millones de pasajeros viajaron en vuelos nacionales, apenas un 0,1% menos que en febrero de 2025, mientras que casi 3 millones optaron por vuelos internacionales, lo que representa un crecimiento del 2,1% respecto al mismo mes del año anterior.

Los datos reflejan la atracción de las Islas para turistas europeos y otros visitantes internacionales, consolidando la conectividad de los aeropuertos isleños.

El Aeropuerto de Gran Canaria lideró el tráfico, con unos 1,35 millones de pasajeros, seguido de Tenerife Sur (alrededor de 1,26 millones), César Manrique-Lanzarote (unos 709.000), Fuerteventura (casi 548.000), Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna (unos 518.000), La Palma (cerca de 128.000), El Hierro (unos 23.000) y La Gomera (algo más de 8.000).

Esta distribución refleja la concentración del turismo en las islas con mayor infraestructura y mayor número de visitantes, mientras que los aeropuertos más pequeños garantizan la movilidad interinsular y el acceso a destinos menos masificados. Además, las cifras de febrero y de los primeros dos meses del año coinciden con los meses de temporada alta, cuando la afluencia de turistas alcanza su punto máximo y los aeropuertos operan a plena capacidad.

En total, entre enero y febrero se transportaron unos 9,1 millones de pasajeros comerciales, de los cuales algo más de 3,1 millones viajaron en vuelos nacionales (1,1%) y casi seis millones en vuelos internacionales (2%). Durante este período también se gestionaron más de 79.000 movimientos de aeronaves y se transportaron unas 5.300 toneladas de mercancías, subrayando la importancia de los aeropuertos no solo para el turismo, sino también para la logística y el comercio del Archipiélago.

Aunque se trata de un récord histórico, la subida acumulada respecto a 2025 es solo del 0,6%, lo que indica que el tráfico aéreo en la temporada alta se mantiene estable tras años de crecimiento constante. La tendencia confirma la capacidad de los aeropuertos canarios para absorber grandes volúmenes de pasajeros, garantizando tanto la conectividad entre islas como la llegada de turistas durante los meses de mayor demanda.

Asimismo, los números apuntan a una realidad clara: la temporada alta en Canarias, que termina este mes, ha sido sólida y constante, consolidando a los aeropuertos de Canarias como una infraestructura clave para la movilidad de residentes y visitantes y subrayando la capacidad del Archipiélago para mantener el flujo de pasajeros.