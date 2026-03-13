Las becas estatales podrían beneficiar a casi 50.000 estudiantes canarios

El secretario general del PSOE de Canarias y ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, destacó esta mañana el impacto que tendrá en las islas la nueva convocatoria estatal de becas aprobada esta semana por el Consejo de Ministros. Según explicó, cerca de 50.000 estudiantes canarios podrán beneficiarse de estas ayudas, dentro de la que el expresidente autonómico clasificó como la mayor convocatoria de becas de la historia de España.

Torres subrayó que el sistema de becas constituye una herramienta fundamental para garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación. «Las becas son el mejor instrumento para garantizar que ningún joven tenga que abandonar sus estudios por falta de recursos», afirmó. Además, recalcó que estas ayudas implican "un ejemplo de justicia social" para familias con menos recursos y, por ende, "igualdad para todos los estudiantes".

La convocatoria aprobada por el Gobierno central contempla una inversión de 2.559 millones de euros en todo el país, lo que consolida el mayor sistema de becas del sistema educativo español. Se trata además de la novena subida desde el año 2018, periodo en el que la financiación destinada a estas ayudas ha crecido un 83%, pasando de beneficiar a unos 780.000 estudiantes a cerca de un millón en la actualidad.

Impacto en Canarias

En el caso del Archipiélago, el líder socialista señaló que el incremento del presupuesto permitirá que la inversión en becas para estudiantes canarios alcance alrededor de 120 millones de euros, una cifra que contrasta con los 70 millones que se destinaban en 2018.

"Estamos hablando de un salto muy importante. En 2018 las becas estatales destinadas a estudiantes canarios rondaban los 70 millones euros y hoy pueden alcanzar los 120 millones", explicó Torres, quien consideró que esta evolución demuestra "el compromiso del Gobierno de España con la educación pública y con las familias de las islas".

A estas ayudas se suman otras líneas de apoyo educativo impulsadas por el Ejecutivo central. Entre ellas, el ministro recordó la dotación de 2,8 millones de euros para ayudas a libros de texto distribuidas entre las comunidades autónomas en función de criterios como el número de estudiantes o la tasa de pobreza.

Torres enmarcó estas políticas dentro de una estrategia más amplia de fortalecimiento del sistema educativo y del Estado de bienestar. Según indicó, Canarias ha recibido en los últimos años 1.273 millones de euros destinados a educación, pasando de 78 millones anuales en 2018 a unos 200 millones en la actualidad. Según el ministro, "cuando gobierna el PSOE, la educación pública se refuerza y las oportunidades llegan a más jóvenes".

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Torres enmarcó estas políticas dentro de una estrategia más amplia de fortalecimiento del sistema educativo. "La educación es fundamental para una sociedad justa", afirmó.