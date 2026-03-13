Bienestar Social y ASINCA facilitarán formación y empleo a jóvenes que han estado bajo tutela

La Consejería de Bienestar del Gobierno de Canarias y la Asociación Industrial de Canarias, ASINCA, han firmado este viernes un acuerdo de colaboración para promover la inclusión social, formativa y laboral de menores migrantes sin referente familiar y jóvenes ex-tutelados/as, para su inserción en las empresas del sector industrial asociadas a ASINCA. El objetivo es mejorar su cualificación profesional, facilitar su integración sociolaboral, crear oportunidades laborales inclusivas alineadas con los principios de la responsabilidad social corporativa y contribuir a cubrir las vacantes de personal en las industrias Canarias.

"Desde la puesta en marcha del programa Urdimbre, en enero de 2025, un total de 1.495 jóvenes que han estado bajo la tutela del Gobierno canario se han visto beneficiados por el mismo, tanto accediendo a las distintas iniciativas de formación para el empleo, 860 jóvenes, como incorporándose directamente a un trabajo, 650 jóvenes, lo que nos indica no solo de la implicación de las empresas sino de la necesidad de seguir apostando por esta línea de trabajo de cara a facilitar a estos jóvenes un camino de vida", aseguró el viceconsejero de Bienestar Social, Francisco Candil, durante la firma del convenio de colaboración establecido con Asinca, en el marco del programa Urdimbre. Retos hacia el empleo.

El viceconsejero de Bienestar Social enfatizó la importancia de establecer acuerdos de colaboración como el rubricado con la asociación industrial de Canarias, Asinca, ya que, indicó, "a través del programa Urdimbre se logra combinar la necesidad de las empresas de contar con mano de obra formada y facilitar a las personas jóvenes que han estado bajo la tutela del Ejecutivo canario la posibilidad de especializarse en una determinada profesión y, de esta forma, acceder al mercado laboral y desarrollar un proyecto de vida una vez cumplen su mayoría de edad".

Personal cualificado

Por su parte, el presidente regional de ASINCA, Virgilio Correa, indicó que "la industria canaria requiere incorporar a personal cualificado en diferentes áreas técnicas, y sin duda este acuerdo va a posibilitar la incorporación de jóvenes en las industrias que podrán desarrollar su carrera profesional en un sector que requiere de más trabajadores cualificados para seguir creciendo y asumiendo nuevos proyectos de inversión".

"En base a este acuerdo -añadió- ASINCA se compromete a promover el conocimiento de las acciones desarrolladas por la Consejería de Bienestar entre sus empresas asociadas a través de la celebración de acciones formativas e informativas para promover la inserción profesional de migrantes sin referente familiar y jóvenes ex-tutelados/as, destacando el interés de las industrias asociadas en apoyar el desarrollo laboral de estos jóvenes y la generación de nuevas oportunidades".

"La incorporación de jóvenes extutelados al mercado laboral pasa por abrir puertas y crear alianzas con las diferentes asociaciones empresariales de las islas, como es el caso de la Asociación Industrial de Canarias, que aglutina a un importante número de empresas del sector industrial canario por lo que las posibilidades de ampliar el abanico de programas formativos y de inserción al mercado laboral se incrementan notablemente", subrayó Candil, quien indicó que con la firma de este acuerdo de colaboración, la Consejería de Bienestar Social avanza en su apuesta por procurar la formación para el acceso al empleo de jóvenes que han estado bajo la tutela de la administración.

El acuerdo contempla, entre otras acciones, mejorar la cualificación profesional de las y los jóvenes extutelados, facilitar su integración sociolaboral, contribuir a la cobertura de vacantes en sectores con déficit de mano de obra en Canarias y crear oportunidades laborales inclusivas alineadas con los principios de la responsabilidad social corporativa así como promover el conocimiento de las acciones contenidas en este acuerdo de colaboración con sus empresas asociadas a través de la celebración de acciones formativas e informativas.

Hasta la fecha, se han cerrado acuerdos con una veintena grupos y asociaciones empresariales con el fin de potenciar la cualificación de jóvenes extutelados/as y promover su inclu­sión social, formativa y laboral, a la par que se da respuesta a la necesidad de mano de obra cualificada en sectores empresariales claves del tejido empresarial canario.