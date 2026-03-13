La Brigada "Canarias" XVI despliega en las ocho islas para reforzar la vigilancia y garantizar la seguridad
La Brigada "Canarias" XVI continúa con sus operaciones de vigilancia y presencia en todo el territorio canario
Desde este viernes 13 de marzo, el personal de las diversas unidades de la Brigada "Canarias" XVI (BRICAN XVI) llevará a cabo un despliegue simultáneo en las ocho islas que conforman el archipiélago canario, como parte de las operaciones de vigilancia y presencia en el marco del Mando Operativo Terrestre.
El Regimiento de Infantería "Tenerife" 49 (RI 49) se encargará de las islas de Tenerife, Lanzarote y La Graciosa, mientras que el Regimiento de Infantería "Soria" 9 (RI 9) realizará labores de vigilancia en la isla de Fuerteventura. Por su parte, el Regimiento de Infantería "Canarias" 50 se centrará en Gran Canaria, y el Regimiento de Artillería de Campaña 93 y el Batallón de Zapadores XVI desplegarán en La Palma, La Gomera y El Hierro.
Entre las actividades programadas dentro de este despliegue, el RI 49 llevará a cabo un Izado de Bandera en el CEIP Costa Teguise en Lanzarote, complementado con una exposición de material y una charla sobre las labores del Ejército. Mientras tanto, el RI 9 visitará el centro de mayores de Puerto del Rosario y el IES Santo Tomás de Aquino en Fuerteventura, donde también se realizarán actividades similares.
Este despliegue tiene como objetivo reforzar la vigilancia en las islas, disuadir posibles amenazas y garantizar la seguridad de los espacios terrestres bajo soberanía nacional. Las actividades son parte de las Operaciones Permanentes, que son una de las principales contribuciones de las Fuerzas Armadas (FAS) a la Seguridad Nacional en tiempos de paz. Estas misiones reafirman el compromiso de las FAS con la defensa integral del territorio y su capacidad para anticiparse a cualquier eventualidad que pudiera poner en riesgo la estabilidad.
El despliegue también fomenta una mayor integración de los militares con la comunidad local, al tiempo que fortalece el vínculo entre las Fuerzas Armadas y la ciudadanía. Además, contribuye al conocimiento del terreno y la realidad social de las islas.
El teniente general Julio Salom Herrera, jefe del Mando de Canarias del Ejército de Tierra, y comandante del Mando Operativo Terrestre (CMOT), supervisa las operaciones no solo en Canarias, sino también en Ceuta, Melilla y Baleares, manteniendo una coordinación constante con las autoridades civiles y militares competentes.
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