La Brigada "Canarias" XVI despliega en las ocho islas para reforzar la vigilancia y garantizar la seguridad

Desde este viernes 13 de marzo, el personal de las diversas unidades de la Brigada "Canarias" XVI (BRICAN XVI) llevará a cabo un despliegue simultáneo en las ocho islas que conforman el archipiélago canario, como parte de las operaciones de vigilancia y presencia en el marco del Mando Operativo Terrestre.

El Regimiento de Infantería "Tenerife" 49 (RI 49) se encargará de las islas de Tenerife, Lanzarote y La Graciosa, mientras que el Regimiento de Infantería "Soria" 9 (RI 9) realizará labores de vigilancia en la isla de Fuerteventura. Por su parte, el Regimiento de Infantería "Canarias" 50 se centrará en Gran Canaria, y el Regimiento de Artillería de Campaña 93 y el Batallón de Zapadores XVI desplegarán en La Palma, La Gomera y El Hierro.

Entre las actividades programadas dentro de este despliegue, el RI 49 llevará a cabo un Izado de Bandera en el CEIP Costa Teguise en Lanzarote, complementado con una exposición de material y una charla sobre las labores del Ejército. Mientras tanto, el RI 9 visitará el centro de mayores de Puerto del Rosario y el IES Santo Tomás de Aquino en Fuerteventura, donde también se realizarán actividades similares.

Este despliegue tiene como objetivo reforzar la vigilancia en las islas, disuadir posibles amenazas y garantizar la seguridad de los espacios terrestres bajo soberanía nacional. Las actividades son parte de las Operaciones Permanentes, que son una de las principales contribuciones de las Fuerzas Armadas (FAS) a la Seguridad Nacional en tiempos de paz. Estas misiones reafirman el compromiso de las FAS con la defensa integral del territorio y su capacidad para anticiparse a cualquier eventualidad que pudiera poner en riesgo la estabilidad.

La Brigada “Canarias” XVI (BRICAN XVI) continúa desarrollando operaciones de vi / La Provincia

El despliegue también fomenta una mayor integración de los militares con la comunidad local, al tiempo que fortalece el vínculo entre las Fuerzas Armadas y la ciudadanía. Además, contribuye al conocimiento del terreno y la realidad social de las islas.

El teniente general Julio Salom Herrera, jefe del Mando de Canarias del Ejército de Tierra, y comandante del Mando Operativo Terrestre (CMOT), supervisa las operaciones no solo en Canarias, sino también en Ceuta, Melilla y Baleares, manteniendo una coordinación constante con las autoridades civiles y militares competentes.