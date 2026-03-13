La calima y el viento marcan el pronóstico del tiempo de la Aemet para este viernes en Canarias con subida de temperaturas

La previsión meteorológica para este viernes en el archipiélago canario estará marcada por la presencia de calima, el aumento de las temperaturas máximas y un régimen de vientos moderados a fuertes, según el pronóstico difundido por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El fenómeno atmosférico afectará a la mayoría de las islas y será especialmente notable en zonas altas de las islas orientales y en las cumbres y vertientes sur de las islas montañosas. Además, el viento soplará predominantemente del noreste en áreas costeras, mientras que en medianías y cumbres tendrá componente este con intensidad fuerte, pudiendo registrarse rachas ocasionalmente muy fuertes en determinadas zonas.

De acuerdo con la previsión oficial, las temperaturas máximas experimentarán un ascenso ligero a moderado, aunque en algunas áreas del archipiélago el aumento podría ser más acusado. En cambio, las temperaturas mínimas se mantendrán estables o con ligeros incrementos, informa Efe.

Cielos poco nubosos en la mayor parte del Archipiélago

En cuanto al estado del cielo, la previsión indica que predominarán los cielos poco nubosos o despejados en la mayoría de las islas, aunque en algunas zonas del norte de las islas montañosas podrán registrarse intervalos nubosos.

Estos nubarrones se concentrarán principalmente en el norte y nordeste de las islas de mayor relieve, donde se abrirán amplios claros durante las horas centrales del día.

La evolución meteorológica también apunta a un aumento de la intensidad del viento al final de la jornada, especialmente en zonas bajas. En las medianías y cumbres, el viento tenderá a girar a componente noreste.

Condiciones del mar en Canarias

El estado del mar también estará condicionado por la situación atmosférica. Según la previsión de AEMET, se espera viento del noreste con fuerza entre 4 y 6 en la escala Beaufort, lo que generará marejada o fuerte marejada.

Además, se prevé mar de fondo del norte o noreste con olas de entre uno y dos metros, lo que podría afectar a determinadas actividades marítimas o recreativas.

El tiempo por islas para el viernes en Canarias:

Previsión del tiempo en Lanzarote

En Arrecife y el resto de Lanzarote, la jornada estará dominada por cielos despejados, aunque podrían aparecer algunos intervalos nubosos en el norte al final del día.

La calima será perceptible en toda la isla, con mayor intensidad en zonas elevadas. Las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios o subirán ligeramente, mientras que las máximas experimentarán un aumento moderado.

En la capital lanzaroteña se prevén temperaturas entre 15 y 24 grados.

El viento soplará moderado del noreste, con intervalos fuertes y componente este en zonas altas durante las horas centrales del día. A últimas horas podría aumentar a fuerte en zonas del interior del sur, donde no se descartan rachas muy intensas.

Fuerteventura: subida térmica y viento intenso

En Fuerteventura, el cielo permanecerá despejado durante gran parte de la jornada, acompañado también de calima, especialmente en zonas elevadas.

Las temperaturas subirán entre ligero y moderado, con posibilidad de que el incremento sea más notable en la vertiente occidental de la isla.

En Puerto del Rosario, se esperan temperaturas entre 16 y 22 grados.

El viento será moderado del noreste, con intervalos fuertes en zonas altas y en la vertiente oeste durante la primera mitad del día. En esas áreas podrían registrarse rachas localmente muy fuertes.

Al final de la jornada, el viento aumentará de intensidad en el litoral este y oeste.

Gran Canaria: calor en el suroeste y rachas intensas

En Gran Canaria, el cielo estará mayoritariamente despejado, aunque se prevén intervalos nubosos en el norte por debajo de los 700 u 800 metros a últimas horas.

La calima será más notable en las cumbres y vertientes del sur.

Las temperaturas mínimas apenas variarán, pero las máximas subirán de forma moderada, pudiendo ser notable el ascenso en el suroeste de la isla.

En Las Palmas de Gran Canaria, la previsión sitúa los valores entre 15 y 21 grados.

El viento será moderado del noreste en zonas bajas, pero en medianías y cumbres soplará fuerte de componente este durante la primera mitad del día, con rachas muy intensas en vertientes sur y noroeste.

Tenerife: posibles heladas en cumbres

En Tenerife, los cielos estarán poco nubosos o despejados, con algunos intervalos nubosos en el norte y noroeste al final del día.

La calima afectará sobre todo a las cumbres y a la vertiente sur.

Las temperaturas máximas subirán de forma moderada, con aumentos más notables en el suroeste y en medianías del norte.

En Santa Cruz de Tenerife, se esperan valores entre 15 y 22 grados.

En las cumbres centrales podrían registrarse heladas débiles, mientras que el viento será moderado del noreste en zonas bajas y fuerte en medianías y cumbres, con posibles rachas muy intensas en la Cordillera Dorsal.

Situación meteorológica en La Gomera, La Palma y El Hierro

En La Gomera, el norte presentará intervalos nubosos con baja probabilidad de lluvias débiles, mientras que el resto de la isla tendrá cielos poco nubosos o despejados. En San Sebastián de La Gomera se prevén temperaturas entre 15 y 23 grados.

En La Palma, el norte y este registrarán intervalos nubosos que podrían dejar lluvias débiles y ocasionales, especialmente en medianías del noreste. En Santa Cruz de La Palma se esperan temperaturas entre 13 y 21 grados.

Por su parte, El Hierro comenzará la jornada con intervalos nubosos de madrugada, que darán paso a cielos poco nubosos o despejados. En Valverde se esperan temperaturas entre 11 y 15 grados.

En todas estas islas el viento soplará moderado del noreste con intervalos fuertes, especialmente en vertientes sur, sureste y oeste, donde podrían registrarse rachas muy intensas.