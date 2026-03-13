Canarias diagnostica 12.130 mujeres con endometriosis: así actúa Sanidad ante una enfermedad silenciosa
Con motivo del Día Mundial de la Endometriosis, el Gobierno canario impulsa un protocolo pionero que reconoce el impacto psicológico de la enfermedad, incluyendo terapias como la cognitivo-conductual
Con motivo del Día Mundial de la Endometriosis, que se conmemora cada 14 de marzo, la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha informado que en la región se han diagnosticado un total de 12.130 mujeres con esta enfermedad. Además, el Servicio Canario de la Salud (SCS) ha destacado sus esfuerzos en la atención a las pacientes mediante un Protocolo para el Manejo de la Endometriosis y una Guía Didáctica para la formación de pacientes activas formadoras.
El Protocolo para el Manejo de la Endometriosis es un documento pionero en Canarias, diseñado para ofrecer una atención integral, multidisciplinar y centrada en la mujer, con la participación activa de las propias pacientes en su elaboración. Uno de los aspectos más relevantes de este protocolo es el reconocimiento del impacto psicológico y emocional de la enfermedad. El dolor pélvico crónico, las limitaciones físicas y la incertidumbre del diagnóstico pueden generar problemas como ansiedad, alteraciones del sueño y sentimientos de incomprensión, por lo que se ha incorporado un apartado específico sobre intervención psicológica. Se incluyen enfoques como la terapia cognitivo-conductual, mindfulness, terapia sexual y psicoeducación sobre el dolor crónico.
Por otro lado, el SCS publicó en marzo de 2023 la Guía Didáctica para la Formación de Pacientes Activas Formadoras en Endometriosis, un documento pionero en el país. Esta guía, creada por la Dirección General del Paciente y Cronicidad en el marco de la Escuela de Pacientes de Canarias, está dirigida a mujeres con endometriosis y sus familias, quienes juegan un papel clave en el proceso de apoyo y mejora de la calidad de vida.
La Guía Didáctica se desarrolla a través de talleres presenciales y tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de las personas que conviven con la enfermedad, promoviendo el autocuidado y la participación activa de los pacientes en su proceso de salud. La iniciativa busca también ayudar a los pacientes y sus familias a convivir de manera responsable con una enfermedad crónica, promoviendo hábitos de vida saludables.
Estas acciones forman parte de los esfuerzos de la Consejería de Sanidad por mejorar la calidad de vida y el nivel de salud de las personas afectadas por la endometriosis, brindando apoyo tanto a nivel físico como psicológico.
