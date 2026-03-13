Canarias espera un viernes con calima, viento y temperaturas en ligero ascenso

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha pronosticado para este viernes 14 de marzo en Canarias un día caracterizado por la presencia de calima, el ascenso de las temperaturas máximas de forma ligera a moderada, y viento moderado del noreste en las costas, con rachas fuertes de componente este en las medianías y cumbres. Además, se prevén rachas ocasionalmente muy fuertes en las vertientes sur y oeste de las islas.

Resumen por islas:

Lanzarote: Cielos despejados con algunos intervalos nubosos en el norte hacia el final del día. Calima significativa en las zonas altas.

Temperaturas: mínimas sin cambios o en ligero ascenso, máximas en ligero a moderado ascenso (Arrecife: 15°C - 24°C). Viento moderado del noreste, con intervalos fuertes en las zonas altas.

Fuerteventura: Cielos despejados, calima en las zonas altas.

Las temperaturas ascenderán de manera ligera a moderada, especialmente en la vertiente oeste (Puerto del Rosario: 16°C - 22°C). Viento moderado del noreste, con rachas fuertes en zonas altas y vertiente oeste.

Gran Canaria: Cielos despejados, con intervalos nubosos en el norte por debajo de los 700-800 metros hacia el final del día. Calima en las cumbres y vertientes sur.

Temperaturas: mínimas sin cambios o en ligero ascenso, máximas en ligero a moderado ascenso (Las Palmas de Gran Canaria: 15°C - 21°C). Viento moderado del noreste en las zonas bajas y fuerte de componente este en las medianías y cumbres, con rachas muy fuertes en vertientes sur y noroeste.

Tenerife: Cielos poco nubosos o despejados, con intervalos nubosos en el norte a últimas horas. Calima significativa en cumbres y vertientes sur.

Temperaturas: máximas en ligero a moderado ascenso, especialmente en la vertiente suroeste y medianías del norte (Santa Cruz de Tenerife: 15°C - 22°C). Viento moderado del noreste en las zonas bajas, fuerte de componente este en las medianías y cumbres, con rachas muy fuertes en las cumbres centrales y la Cordillera Dorsal.

La Gomera: Predominio de intervalos nubosos en el norte con baja probabilidad de lluvias débiles. Calima con concentraciones significativas en las cumbres.

Temperaturas: mínimas sin cambios, máximas en ligero a moderado ascenso (San Sebastián de La Gomera: 15°C - 23°C). Viento del noreste con intervalos fuertes en vertientes sureste y oeste.

La Palma: Predominio de intervalos nubosos en el norte, con una tendencia a nuboso hacia el final del día. Calima en las cumbres.

Temperaturas: mínimas sin cambios, máximas en ligero a moderado ascenso, especialmente en la vertiente oeste (Santa Cruz de La Palma: 13°C - 21°C). Viento moderado del noreste, con rachas fuertes en las vertientes noroeste y sureste.

El Hierro: Intervalos nubosos de madrugada, tendiendo a poco nuboso en el norte. Calima en el resto, con concentraciones significativas en las cumbres.

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