Canarias se prepara para un triple eclipse solar: claves para observarlos y planificar la mejor ubicación

Canarias se prepara para un fenómeno astronómico poco habitual: tres eclipses solares visibles en apenas tres años, entre 2026 y 2028. Se trata de un acontecimiento que despierta un gran interés entre astrónomos, divulgadores científicos y aficionados a la observación del cielo.

Los eclipses de Sol se producen cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol, ocultándolo total o parcialmente desde determinados puntos del planeta. En el caso de los próximos eventos visibles desde España, el fenómeno se observará principalmente al inicio o al final del eclipse, lo que significa que el Sol estará cerca del horizonte.

Según explica el divulgador Alfredo Rafael Rosenberg González en el blog del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) en su publicación de pasado miércoles, 11 de marzo, esta circunstancia obliga a planificar bien el lugar desde el que se pretende observar el fenómeno. La presencia de montañas u otros elementos del relieve puede ocultar el Sol y dificultar la visión del eclipse.

Un fenómeno astronómico que conviene planificar con antelación

Aunque los eclipses solares generan gran expectación, no conviene improvisar su observación, avisa el experto. Los especialistas recomiendan analizar previamente diversos factores que pueden influir en la visibilidad del fenómeno.

Entre los elementos más importantes se encuentran:

La posición del Sol en el cielo durante el eclipse.

durante el eclipse. La orografía del lugar desde el que se observa.

desde el que se observa. La posible presencia de obstáculos naturales , como montañas o edificios.

, como montañas o edificios. Las condiciones meteorológicas previstas.

Debido a que los eclipses previstos para 2026, 2027 y 2028 se producirán cerca del amanecer o del atardecer, el relieve del entorno adquiere especial relevancia. Incluso pequeñas elevaciones del terreno pueden impedir ver el Sol si este se encuentra muy bajo en el horizonte.

Por este motivo, Rosenberg recomienda utilizar herramientas digitales de simulación y planificación que permiten anticipar qué ocurrirá exactamente en cada lugar y a cada hora.

Herramientas digitales para elegir el mejor punto de observación

Actualmente existen varias plataformas gratuitas que facilitan la planificación de observaciones astronómicas desde cualquier punto del planeta. Una de ellas es ShadeMap, una herramienta que permite visualizar cómo se proyectan las sombras sobre el terreno en un lugar determinado.

La aplicación muestra la evolución de las sombras a lo largo del día en función de la posición del Sol. Esto resulta especialmente útil para los eclipses, ya que permite comprobar si el punto elegido permanecerá a la sombra en el momento clave del fenómeno.

De este modo, los usuarios pueden identificar fácilmente zonas que quedarán ocultas por montañas u otros accidentes geográficos, evitando desplazarse a lugares desde los que finalmente no sería posible observar el eclipse.

Eclipse solar en Canarias / Arturo Jiménez

El eclipse de 2026: un ejemplo desde Santa Cruz de Tenerife

Uno de los eclipses más esperados será el que se producirá el 12 de agosto de 2026. Desde la provincia de Santa Cruz de Tenerife, el fenómeno tendrá una duración aproximada de casi dos horas, avanza el investigador.

El eclipse comenzará alrededor de las 18:58 horas y se prolongará hasta la puesta de Sol, prevista aproximadamente a las 20:45. El momento de mayor ocultación del Sol, conocido como máximo del eclipse, se producirá a las 19:53.

Sin embargo, no todas las zonas del archipiélago tendrán la misma visibilidad. Debido a la posición del Sol en ese momento, algunas áreas podrían quedar ocultas por el relieve.

Las otras dos fechas de los eclipses serán el 2 de agosto de 2027 y el 26 de enero de 2028.

Simular el cielo con Stellarium

Otra herramienta ampliamente utilizada por divulgadores científicos y aficionados es Stellarium, un programa gratuito que reproduce el cielo desde cualquier punto de la Tierra en una fecha y hora determinadas.

Este software permite visualizar:

La posición exacta del Sol, la Luna y los planetas.

La trayectoria de los astros a lo largo del día.

El aspecto del cielo en diferentes momentos.

Gracias a estas funciones, Stellarium se utiliza con frecuencia para planificar observaciones astronómicas y actividades educativas, ya que permite anticipar con bastante precisión cómo se verá el cielo en un lugar concreto.

Analizar el relieve con PeakFinder

Para mejorar aún más la precisión de las simulaciones, según el divulgador científico, Stellarium puede combinarse con la herramienta web PeakFinder. Esta aplicación permite generar un perfil detallado del horizonte desde un punto específico del mapa.

El sistema muestra las montañas y accidentes geográficos que rodean el lugar de observación, lo que facilita comprobar si el Sol o cualquier otro objeto astronómico quedará oculto tras el relieve.

El funcionamiento es sencillo:

Se accede a la página web de PeakFinder. Se introduce el nombre de la ubicación o sus coordenadas. Se selecciona el punto exacto en el mapa. El programa genera automáticamente el perfil del horizonte.

Además, la aplicación permite modificar la altura del punto de observación o ampliar la vista para analizar un área más amplia.