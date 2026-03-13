Muere el botánico Wolfredo Wildpret de la Torre, figura clave en el estudio de la flora canaria

El botánico Wolfredo Wildpret de la Torre falleció este viernes. Sus contribuciones al estudio de la flora canaria fueron fundamentales para poder concocer más acerca de los ecosistemas en el exterior. Más allá de sus labores científicas y docentes, también tuvo una importante actividad en la sociedad civil, participando en numerosas instituciones y mostrando un gran compromiso cívico que vehiculó en la causa el activismo ecológico.

Wolfredo Wildpret de la Torre nació en Santa Cruz de Tenerife en 1933. Fue licenciado y doctor en Farmacia por la Universidad Complutense de Madrid con la calificación de sobresaliente cum laude y Premio Extraordinario de Licenciatura. Además, fue catedrático y posteriormente profesor emérito de la Universidad de La Laguna (ULL), institución en la que trabajó durante 36 años hasta su jubilación en 2003.

Entre otras distinciones, fue Doctor Honoris Causa en Ciencias Naturales por la Universidad Leibniz de Hannover (Alemania); Premio Canarias en Investigación e Innovación 2011; y Premio Reinhold Tüxen en 2018 por la Asociación Alemana de Geobotánica, un reconocimiento a investigadores internacionales con una labor destacada en el campo de la botánica.

Su principal campo de investigación fue la creación de diversas líneas enfocadas al estudio taxonómico y sintaxonómico de la flora y vegetación de Canarias.

En su largo recorrido académico queda marcado su participación en más de 50 proyectos de investigación y cualificados trabajos, entre los que destacan los básicos para la delimitación de buena parte de los espacios naturales protegidos de Canarias. También su trabajo en más de 40 memorias de licenciatura dirigidas, entre ellas seis de las universidades alemanas de Hannover y Erlangen, la dirección de 20 tesis doctorales y más de 200 artículos científicos publicados en las más prestigiosas revistas.

Un largo recorrido

Al regresar a Tenerife en 1960, formó parte de la creación de la sección de Ciencias Biológicas de la Facultad de Ciencias de la Universidad de La Laguna. A él se debe la implantación en esta institución de los estudios fitosociológicos y toda una escuela de docentes y profesionales que ha contribuido de modo excepcional al conocimiento de la flora y de la vegetación de Canarias.

También fue socio fundador y primer presidente del grupo ecologista Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturalez (ATAN), destacando por su labor en defensa de la naturaleza en Canarias, colaborando además con otros colectivos ecologistas. También fue presidente del grupo de trabajo de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Plan Estratégico de Tenerife y miembro del Consejo Asesor del Jardín Canario "Viera y Clavijo". Desde 1983 formaba parte del Patronato del Parque nacional del Teide.

También era miembro del Museo Canario de Las Palmas de Gran Canaria, del Colegio Oficial de Biólogos y de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife. Perteneció al Instituto de Estudios Canarios de La Laguna y era miembro asesor de la Fundación César Manrique.

Era Académico de Número de la Real Academia de Medicina de Santa Cruz de Tenerife; Académico Correspondiente de la Academia Nacional de Medicina; Académico Fundador de la Academia Canaria de Ciencias y Académico de Número de la Academia Canaria de la Lengua.

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