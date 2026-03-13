El glaucoma afecta a 50.000 pacientes en el Archipiélago

Alrededor de 50.000 personas en Canarias padecen glaucoma, pero unas 20.000 lo desconocen. Así lo garantiza la asociación para afectados y familiares por esta patología que, según la Organización Mundial de la Salud, se ha consolidado como la primera causa de ceguera irreversible. Ahora bien, ¿por qué se caracteriza este problema oftalmológico? Tal y como explica el doctor Rafael Melián, especialista en Cirugía Refractiva y Superficie Ocular en Vithas Eurocanarias Instituto Oftalmológico, en realidad, se trata de un grupo de enfermedades que provocan daños en el nervio óptico de forma progresiva. «Causa una pérdida de fibras tanto en el nervio óptico como en la retina. Como consecuencia, se produce una pérdida de visión gradual», detalla el experto, en la Semana Mundial del Glaucoma.

Sin embargo, como la pérdida de visión es periférica, es muy frecuente que al principio pase inadvertida por los aquejados. «Nuestro cerebro compensa la pérdida de la visión periférica, por lo que cuando nos damos cuenta, el campo visual ya está muy deteriorado. De hecho, los estudios indican que hay personas que no llegan a percibir el problema hasta que han perdido alrededor del 75% del campo visual», explica.

El glaucoma es causado por un desequilibrio entre la producción del humor acuoso –el líquido que se encuentra dentro del ojo– y su drenaje. Aunque se desconocen las causas exactas, Melián destaca que la predisposición genética es un factor importante. «Si una persona tiene antecedentes familiares es conveniente que se someta a revisiones anuales a partir de los 40 años. Aquellas que carecen de un historial de casos en su familia pueden acudir a las consultas de los especialistas cada dos», apunta.

Señales de alerta

Una de las principales señales que pueden alertar de la presencia del glaucoma es el aumento de la tensión ocular. Sin embargo, no es el único factor que se debe tener en cuenta. Por ello, es fundamental realizar las pruebas pertinentes para poder detectar la afección. «El diagnóstico no se basa solo en medir la presión ocular, ya que en algunos casos puede estar dentro de los valores normales. Se requiere un análisis más detallado del nervio óptico, mediante un fondo de ojo, pruebas de campo visual y una tomografía de coherencia óptica –un examen que permite analizar la capa de fibras del nervio–», aclara el doctor Melián.

Aunque no se puede recuperar la visión que se ha perdido, los tratamientos actuales permiten frenar con éxito la progresión del glaucoma. La primera opción siempre son los colirios que ayudan a reducir la presión ocular. «Si este recurso no es suficiente, existen tratamientos con láser SLT para aumentar el drenaje del humor acuso y, en casos más graves, se puede recurrir a la cirugía», señala el especialista del citado centro de la capital grancanaria. Esto permitirá disminuir la necesidad de utilizar colirios hipotensores o, al menos, reducirá la frecuencia de su uso.

Tipos de glaucoma

Existen varios tipos de glaucoma, si bien los más comunes son el de ángulo abierto y el de ángulo cerrado. El primero se caracteriza por ser asintomático y progresar de forma muy lenta, mientras que el segundo irrumpe de forma muy brusca, causa dolor y evoluciona muy rápido a la ceguera.

Con el fin de poder detectar la enfermedad de forma precoz, el experto insiste en la importancia de acudir a revisiones oftalmológicas de forma periódica a partir de los 40 años. «En Europa, el 2% de la población sufre glaucoma. No hay que olvidar que, si no se detecta a tiempo, la pérdida de visión puede ser irreversible», concluye Rafael Melián.

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Desde la Asociación de Glaucoma para Afectados y Familiares (AGAF) inciden en la importancia de dar mayor visibilidad al glaucoma y a las personas que conviven con esta enfermedad, pues muchos pacientes afrontan el diagnóstico de forma aislada o desconocen que existen agrupaciones que pueden acompañarles desde las primeras fases.