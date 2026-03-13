La inflación en Canarias da un último respiro antes de la tormenta en Oriente Medio

Canarias respira, de momento. El Índice de Precios de Consumo (IPC) en el Archipiélago cerró febrero con una subida interanual del 2,1%, dos décimas menos que en enero y por debajo de la media nacional (2,7%). En el corto plazo, el comportamiento de los precios también fue positivo: crecieron apenas un 0,3% mensual, situando a Canarias como una de las comunidades donde menos subió la vida de toda España.

Sin embargo, la estadística publicada hoy por el INE nace "caducada". Los datos actuales no recogen el violento repunte de los costes energéticos tras la reciente escalada bélica entre Estados Unidos e Israel contra Irán, un factor que amenaza con dinamitar la estabilidad lograda este mes.

El turismo tira de los precios

A pesar de la moderación general, el sector servicios sigue siendo el gran motor de la inflación en las islas. Los restaurantes y alojamientos incrementaron sus tarifas un contundente 6,1% respecto al año pasado, reflejando la alta presión de la demanda turística. En el lado opuesto, el alivio llegó a través de la factura eléctrica, que cayó un 2,2% mensual en el archipiélago, permitiendo que el grupo de vivienda fuera uno de los pocos que tiró de la estadística hacia abajo.

En cuanto a la alimentación, los precios subieron un 2,7% interanual en febrero. Aunque es una cifra alta, supone un crecimiento más lento que en el resto de España, donde la comida se encareció un 3,2%.

Voz de alarma

La tregua de febrero no convence a los sectores económicos. El presidente de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, Santiago Sesé, ha sido tajante al asegurar que "los precios van a subir" inevitablemente en los próximos meses. La dependencia absoluta de Canarias del transporte y los combustibles fósiles convierte al Archipiélago en un territorio extremadamente vulnerable ante el nuevo escenario en Oriente Medio.

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Desde la Cámara advierten que el alza del petróleo no se quedará en las gasolineras. El encarecimiento de la energía se trasladará progresivamente a la cesta de la compra debido al impacto en los costes del sector primario y los fertilizantes. Ante este panorama, Sesé reclama medidas urgentes como la revisión de la fiscalidad de los combustibles y mayor flexibilidad en las reglas de gasto para proteger a los colectivos más vulnerables y evitar una pérdida mayor del poder adquisitivo de las familias canarias.