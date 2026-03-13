Liquidación total por cierre en OT Möbler: 50 % de descuento en todos los muebles
La tienda referente del diseño escandinavo en Canarias se despide el 31 de marzo con rebajas históricas en toda su exposición y almacén
Después de muchos años acercando a Canarias el auténtico diseño escandinavo, OT Möbler anuncia el cierre definitivo de su tienda el próximo 31 de marzo. Para despedirse de sus clientes y agradecerles su confianza durante todo este tiempo, la empresa ha puesto en marcha una gran liquidación final con un 50 % de descuento en todos los muebles de exposición y del almacén.
Se trata de una oportunidad única para quienes buscan muebles de calidad, con el estilo limpio, funcional y atemporal característico del diseño nórdico. Durante años, OT Möbler ha sido el único importador de muebles escandinavos de alta calidad en Canarias, ofreciendo piezas seleccionadas por su diseño, durabilidad y confort.
Ahora, con motivo del cierre, todos los muebles disponibles se venden con un 50 % de descuento, una ocasión excepcional para renovar el hogar con auténtico diseño escandinavo a mitad de precio. Sofás, sillones, mesas, estanterías, muebles de comedor o dormitorio forman parte de esta liquidación hasta agotar existencias.
Desde la empresa han querido despedirse con un mensaje de agradecimiento:
“Tras muchos años como el único importador de muebles escandinavos de calidad en Canarias, OT Möbler lamentablemente cerrará sus puertas el 31 de marzo. Por eso ofreceremos un 50 % de descuento en todos los muebles de la exposición y del almacén hasta esa fecha. Agradecemos a nuestros clientes su apoyo durante todos estos años”.
Una despedida firmada por Anna, Ove y Thomas, quienes han estado al frente de la tienda durante su trayectoria.
La liquidación estará disponible hasta el 31 de marzo o hasta fin de existencias, por lo que quienes deseen aprovechar esta oportunidad deberán hacerlo antes del cierre definitivo.
Dirección de la tienda
Av. del Atlántico 363, C. Adargoma, S/N
35110 Vecindario, Gran Canaria
Horario de apertura
- Lunes: 10:00–13:00 y 15:00–19:00
- Martes a viernes: 10:00–19:00
- Sábados: 10:00–16:00
