Liquidación total por cierre en OT Möbler: 50 % de descuento en todos los muebles

Después de muchos años acercando a Canarias el auténtico diseño escandinavo, OT Möbler anuncia el cierre definitivo de su tienda el próximo 31 de marzo. Para despedirse de sus clientes y agradecerles su confianza durante todo este tiempo, la empresa ha puesto en marcha una gran liquidación final con un 50 % de descuento en todos los muebles de exposición y del almacén.

Se trata de una oportunidad única para quienes buscan muebles de calidad, con el estilo limpio, funcional y atemporal característico del diseño nórdico. Durante años, OT Möbler ha sido el único importador de muebles escandinavos de alta calidad en Canarias, ofreciendo piezas seleccionadas por su diseño, durabilidad y confort.

mesa Super Elliptical con sillas Ant, de Fritz Hansen / La Provincia

Ahora, con motivo del cierre, todos los muebles disponibles se venden con un 50 % de descuento, una ocasión excepcional para renovar el hogar con auténtico diseño escandinavo a mitad de precio. Sofás, sillones, mesas, estanterías, muebles de comedor o dormitorio forman parte de esta liquidación hasta agotar existencias.

Sofá y reposapiés Electra, de Bröderna Anderssons, y mesa Palma, de Kleppe / La Provincia

Desde la empresa han querido despedirse con un mensaje de agradecimiento:

“Tras muchos años como el único importador de muebles escandinavos de calidad en Canarias, OT Möbler lamentablemente cerrará sus puertas el 31 de marzo. Por eso ofreceremos un 50 % de descuento en todos los muebles de la exposición y del almacén hasta esa fecha. Agradecemos a nuestros clientes su apoyo durante todos estos años”.

Sofá Liverpool, de Hagagruppen, y mesa Taransay, de Rowico / La Provincia

Una despedida firmada por Anna, Ove y Thomas, quienes han estado al frente de la tienda durante su trayectoria.

La liquidación estará disponible hasta el 31 de marzo o hasta fin de existencias, por lo que quienes deseen aprovechar esta oportunidad deberán hacerlo antes del cierre definitivo.

Sillón reclinable con reposapiés Lyra, de IMG Comfort / La Provincia

Dirección de la tienda

Av. del Atlántico 363, C. Adargoma, S/N

35110 Vecindario, Gran Canaria

Sillón Mariposa, de CueroDesign / La Provincia

Horario de apertura