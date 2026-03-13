Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Danas tiempo CanariasMejora diagnóstico tumores hematológicosPapa León XIVReformas estación de guaguas de San TelmoOrden de alejamiento por acoso vecinalIntoxicación por incendioUD Las Palmas
instagramlinkedin

Liquidación total por cierre en OT Möbler: 50 % de descuento en todos los muebles

La tienda referente del diseño escandinavo en Canarias se despide el 31 de marzo con rebajas históricas en toda su exposición y almacén

Comedor Ballerina, de Signera of Sweden

Comedor Ballerina, de Signera of Sweden / La Provincia

Después de muchos años acercando a Canarias el auténtico diseño escandinavo, OT Möbler anuncia el cierre definitivo de su tienda el próximo 31 de marzo. Para despedirse de sus clientes y agradecerles su confianza durante todo este tiempo, la empresa ha puesto en marcha una gran liquidación final con un 50 % de descuento en todos los muebles de exposición y del almacén.

Se trata de una oportunidad única para quienes buscan muebles de calidad, con el estilo limpio, funcional y atemporal característico del diseño nórdico. Durante años, OT Möbler ha sido el único importador de muebles escandinavos de alta calidad en Canarias, ofreciendo piezas seleccionadas por su diseño, durabilidad y confort.

mesa Super Elliptical con sillas Ant, de Fritz Hansen

mesa Super Elliptical con sillas Ant, de Fritz Hansen / La Provincia

Ahora, con motivo del cierre, todos los muebles disponibles se venden con un 50 % de descuento, una ocasión excepcional para renovar el hogar con auténtico diseño escandinavo a mitad de precio. Sofás, sillones, mesas, estanterías, muebles de comedor o dormitorio forman parte de esta liquidación hasta agotar existencias.

Sofá y reposapiés Electra, de Bröderna Anderssons, y mesa Palma, de Kleppe

Sofá y reposapiés Electra, de Bröderna Anderssons, y mesa Palma, de Kleppe / La Provincia

Desde la empresa han querido despedirse con un mensaje de agradecimiento:

“Tras muchos años como el único importador de muebles escandinavos de calidad en Canarias, OT Möbler lamentablemente cerrará sus puertas el 31 de marzo. Por eso ofreceremos un 50 % de descuento en todos los muebles de la exposición y del almacén hasta esa fecha. Agradecemos a nuestros clientes su apoyo durante todos estos años”.

Sofá Liverpool, de Hagagruppen, y mesa Taransay, de Rowico

Sofá Liverpool, de Hagagruppen, y mesa Taransay, de Rowico / La Provincia

Una despedida firmada por Anna, Ove y Thomas, quienes han estado al frente de la tienda durante su trayectoria.

La liquidación estará disponible hasta el 31 de marzo o hasta fin de existencias, por lo que quienes deseen aprovechar esta oportunidad deberán hacerlo antes del cierre definitivo.

Sillón reclinable con reposapiés Lyra, de IMG Comfort

Sillón reclinable con reposapiés Lyra, de IMG Comfort / La Provincia

Dirección de la tienda

Av. del Atlántico 363, C. Adargoma, S/N

35110 Vecindario, Gran Canaria

Sillón Mariposa, de CueroDesign

Sillón Mariposa, de CueroDesign / La Provincia

Horario de apertura

  • Lunes: 10:00–13:00 y 15:00–19:00
  • Martes a viernes: 10:00–19:00
  • Sábados: 10:00–16:00

TEMAS

Tracking Pixel Contents