Multa de 200 euros por no reconocer esta señal al volante: la Guardia Civil vigila a los conductores canarios
Las autoridades recuerdan la importancia de respetar las señales para garantizar la seguridad vial
La Guardia Civil de Tráfico recuerda a los conductores la importancia de respetar las señales de tráfico. En las carreteras canarias y del resto del país se visualizan diferentes señales, entre ellas la señal R-100, un distintivo que puede acarrear sanciones entre los conductores que no la respeten.
El objetivo de los agentes de tráfico y la normativa establecida es garantizar la seguridad vial y reducir la siniestralidad en las carreteras.
¿Qué significa la señal R-100?
Esta señal esta formada por un círculo rojo y un fondo blanco, sin ningún dibujo. Sin embargo, su "vacío" tiene un significado muy claro y es la prohibición de vehículos en ambas direcciones. Esto incluye coches, motos, bicicletas y patinetes eléctricos, aunque el entorno parezca accesible.
Los peatones se libran de esta prohibición y puede cruzar pese a estar la señal sin ser sancionados. Quienes se desplacen en bicicletas o patinetes eléctricos deben bajarse del vehículo y continuar a pie porque los vehículos a motor no pueden acceder a la zona donde esté la señal colocada.
El objetivo de la señal es proteger a los peatones y, por ello, se busca limitar la circulación de vehículos en determinadas zonas, para ofrecer un entorno más seguro.
Tal y como recoge el Reglamento General de Circulación, todas las señales desde la R-100 hasta la R-120 expresan prohibición de entrada, a excepción de la R-101 que se refiere a una "dirección prohibida", lo que implica que solo se restringe el paso en una dirección concreta, no en ambas.
Sanciones
El incumplimiento de la señal R-100 se considera una infracción grave que trae consigo una sanción económica de 200 euros, peor no suele conllevar pérdida de puntos del carné de conducir. Aunque, si la desobediencia de la señal pone en peligro la seguridad vial, los conductores se enfrentarán a multas más graves.
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