Una nueva borrasca llegará a Canarias y dejará "lluvias generales": cuándo lloverá y las islas afectadas

Tras varios días de estabilidad atmosférica, Canarias podría experimentar un cambio en el tiempo a partir del 17 de marzo. Los modelos meteorológicos comienzan a señalar la posible llegada de una borrasca atlántica, un fenómeno que podría favorecer el regreso de las "lluvias generales" al Archipiélago, ha avanzado este viernes eltiempo.com.

Durante el fin de semana, sin embargo, el tiempo continuará dominado por la influencia del anticiclón de las Azores, un sistema de altas presiones que suele generar condiciones estables en la región. Este patrón mantendrá la situación relativamente tranquila al menos hasta el inicio de la próxima semana.

Según las previsiones meteorológicas disponibles, el panorama podría empezar a modificarse entre lunes y martes, cuando la circulación atmosférica en el Atlántico podría cambiar ligeramente y permitir el acercamiento de aire más húmedo hacia las islas.

Predominio de los alisios durante el fin de semana

Hasta que se produzca ese posible cambio, el tiempo en Canarias estará marcado por los vientos alisios, característicos del clima del archipiélago. Estos vientos suelen transportar aire húmedo desde el océano Atlántico, generando nubosidad baja en las vertientes norte de las islas.

Entre este viernes y el fin de semana se espera precisamente este patrón:

Cielos nubosos en las zonas del norte de las islas.

de las islas. Intervalos nubosos en el resto del territorio.

Precipitaciones en general escasas o poco significativas.

Mientras tanto, las borrascas atlánticas continuarán desplazándose por latitudes más altas, alejadas del archipiélago. Esta configuración atmosférica explica la estabilidad predominante durante estos días.

Una posible borrasca atlántica podría cambiar el patrón atmosférico

Los modelos meteorológicos comienzan a detectar señales de un posible cambio en la circulación atmosférica en el Atlántico a partir del inicio de la próxima semana.

Después de varios días dominados por las altas presiones —que han favorecido temperaturas relativamente suaves y estabilidad— la circulación del aire podría empezar a ondularse. Este proceso permitiría que las borrascas del Atlántico se desplacen hacia latitudes más bajas.

Si se confirma este escenario, el archipiélago podría recibir aire marítimo más húmedo y algo más frío en altura, una combinación que suele aumentar la inestabilidad atmosférica.

En ese contexto, las altas presiones tenderían a retirarse ligeramente hacia el oeste o el norte, lo que abriría la puerta al paso de bandas de nubosidad y frentes debilitados procedentes del Atlántico.

Las lluvias podrían regresar desde el 17 de marzo

De confirmarse la evolución prevista por los modelos, las primeras precipitaciones podrían aparecer a partir del martes 17 de marzo.

En un primer momento, la inestabilidad podría afectar sobre todo a las zonas más expuestas a los vientos húmedos del Atlántico. Sin embargo, con el paso de las horas las lluvias podrían extenderse a otras áreas del archipiélago.

Los meteorólogos consideran probable que las precipitaciones se produzcan en varias islas, aunque todavía no se puede determinar con exactitud su intensidad ni su distribución definitiva.

José Pérez Curbelo

La evolución de una borrasca atlántica que podría acercarse al archipiélago hacia finales de la semana será clave para determinar el alcance real del episodio de lluvias.

Las islas occidentales podrían recibir más precipitaciones

Según las tendencias actuales de los modelos meteorológicos, las islas occidentales tendrían más probabilidades de recibir lluvias si finalmente se produce el cambio atmosférico previsto.

Entre las zonas donde podrían registrarse más precipitaciones se encuentran:

La Palma

El Hierro

La Gomera

Tenerife

También existe la posibilidad de que Gran Canaria reciba lluvias, especialmente en las áreas con mayor relieve, donde el aire húmedo procedente del Atlántico tiende a ascender y formar nubosidad.

Posteriormente, las precipitaciones podrían desplazarse hacia otras zonas del archipiélago, aunque esto dependerá de la evolución concreta de la borrasca y de la trayectoria de los frentes asociados.

Cantidades de lluvia previstas

En cuanto a los acumulados de lluvia que podrían registrarse, los modelos meteorológicos apuntan por ahora a cantidades moderadas.

Las estimaciones actuales indican que en muchas zonas del archipiélago podrían recogerse entre 5 y 20 litros por metro cuadrado (l/m²).

No obstante, en áreas con mayor altitud o en aquellas donde las precipitaciones se mantengan durante más tiempo, los registros podrían ser algo más elevados.

El Barranco del Guiniguada reverdece por las lluvias / José Pérez Curbelo

Estas cifras todavía deben tomarse con cautela, ya que los modelos meteorológicos pueden variar en los próximos días conforme se disponga de nuevos datos.

Incertidumbre en la evolución de la borrasca

A pesar de las señales que muestran los modelos, los meteorólogos recuerdan que aún existe incertidumbre sobre el comportamiento final de la borrasca.

Pequeños cambios en su trayectoria o intensidad podrían modificar significativamente la distribución de las lluvias en el archipiélago.

Por este motivo, los expertos recomiendan seguir con atención las actualizaciones de las previsiones meteorológicas durante los próximos días. Los modelos irán ajustando sus cálculos a medida que el episodio se acerque en el tiempo.

Un seguimiento clave para confirmar las lluvias

El posible regreso de las precipitaciones a Canarias será uno de los aspectos meteorológicos más relevantes de la próxima semana. Después de varios días de estabilidad, la llegada de aire húmedo atlántico podría reactivar la inestabilidad atmosférica en la región.

Aunque el escenario todavía no está completamente definido, los modelos sugieren que el archipiélago podría experimentar un episodio de lluvias moderadas a partir del 17 de marzo.

La evolución de la borrasca atlántica y la posición final de las altas presiones determinarán si este cambio del tiempo se consolida y qué zonas de Canarias resultan finalmente más afectadas.