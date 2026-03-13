La Policía Nacional lo confirma: así pueden los padres canarios proteger las cuentas en redes sociales de sus hijos

Los ciberdelincuentes van en busca de las personas más vulnerables constantemente y las redes sociales son un lugar para capturarlas. Por ello, la Policía Nacional ha lanzado una recomendación a los padres dirigida al uso de redes sociales en menores. "Las cuentas de adolescentes de Meta incorporan nuevas medidas para reforzar la protección de los menores", aseguran.

Los agentes de Policía Nacional de la Unidad Central de Ciberdelincuencia han iniciado una campaña preventiva a través de micropodcast para que los consumidores eviten caer en las estafas más populares. Están disponibles en plataformas como WhatsApp, X y Facebook para llegar al mayor número de personas posibles.

Cuenta menores

"Las redes sociales y los adolescentes a veces son una combinación complicada, pero existen herramientas para mejorar la seguridad de los menores y la tranquilidad de los padres", explica la agente de la Policía Nacional.

En el caso de Meta, estas cuentas se activan automáticamente cuando el usuario no ha cumplido la mayoría de edad tienen asociadas distintas medidas de protección como:

Perfiles privados por defecto

Limitación de mensajes

Reducción de la exposición a contenidos sensibles o inapropiados.

Herramientas de gestión de tiempo de uso

Supervisión parental

¿Qué permisos tiene los padres para administrar una cuenta de menores?

Gestionar la configuración de privacidad

la configuración de privacidad Ver cuánto tiempo pasa conectado y establecer límites

y establecer límites Control de acceso a aplicaciones y funciones

a aplicaciones y funciones Denunciar comportamiento que incumplan las normas

comportamiento que incumplan las normas Autorizar o bloquear compras

A partir de que edad se pueden gestionar una cuenta

Los mayores de 13 años (la edad puede variar dependiendo el país) pueden administrar su propia cuenta de Meta. Aunque la plataforma pone a disposición de los usuarios un Centro de privacidad para adolescentes, donde "pueden obtener información sobre cómo pueden revisar su configuración de privacidad y sobre las medidas de protección".

"Si tienes menores a tu cargo que usan redes sociales, revisa estas opciones. Las redes pueden ser espacios de comunicación y aprendizaje, pero siempre es importante utilizarlas con protección y responsabilidad", concluye.