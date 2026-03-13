Torres da un 'no' a Clavijo y Pradales: con elecciones no puede reunir la Conferencia de Presidentes por la guerra de Irán

El Gobierno central considera que el actual ciclo electoral autonómico impide convocar en estos momentos una Conferencia de Presidentes para coordinar medidas ante el impacto económico de la guerra de Irán. Así lo ha asegurado este viernes el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, quien ha defendido que la situación institucional en varias comunidades autónomas hace inviable reunir este órgano de coordinación entre el Ejecutivo central y las autonomías.

Torres respondía de esta forma a una carta conjunta trasladada al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por el lehendakari del País Vasco, Imanol Pradales, y por el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, quienes han reclamado la convocatoria urgente de una Conferencia de Presidentes extraordinaria para consensuar una respuesta institucional ante las consecuencias económicas de la guerra de Irán.

Proceso electoral

El ministro justificó la negativa del Ejecutivo central señalando que actualmente se está desarrollando un proceso electoral que afecta al funcionamiento institucional de varias comunidades. Este mismo domingo se celebran elecciones autonómicas en Castilla y León y, además, todavía hay procesos de investidura pendientes en Extremadura y Aragón.

“Saben tanto el lehendakari como el presidente de Canarias que estamos con citas electorales, que tenemos asambleas y parlamentos que aún no están constituidos. La Conferencia de Presidentes tiene una regla: tienen que estar todos los presidentes y presidentas. Y ahora mismo no se dan las circunstancias”, sentenció Torres en declaraciones a los periodistas durante una visita al Centro de Educación Obligatoria de Valleseco, en Gran Canaria.

Todas las comunidades constituidas

El ministro insistió en que la Conferencia de Presidentes exige que todas las comunidades autónomas estén plenamente constituidas y representadas por sus respectivos presidentes, algo que —según explicó— no ocurre en el contexto actual debido a los procesos electorales y parlamentarios en marcha.

Torres subrayó que, si bien el Gobierno de España está plenamente dispuesto a la colaboración, actualmente no concurren las circunstancias reglamentarias para dicho encuentro, apostando en su lugar por el diálogo bilateral y el respeto a las competencias autonómicas.

Canarias y el País vasco pueden tomar decisiones

Para el ministro y expresidente de Canarias, "el Gobierno de España tomará [decisiones] y yo entiendo que también lo hará el Gobierno de Canarias y el Gobierno del País Vasco", instando a que ambas comunidades tomen medidas en sus propias competencias para, por ejemplo, ayudar a aliviar el coste de la cesta de la compra.

Defensa a Pedro Sánchez

El ministro ha querido poner en valor el compromiso del actual Ejecutivo con este foro de debate. Ha recordado que Pedro Sánchez es el presidente que más veces ha convocado la Conferencia de Presidentes en la historia de España, superando ya las dos decenas de encuentros, frente a las apenas dos convocatorias realizadas por el Partido Popular durante los siete años de mandato de Mariano Rajoy.

Usar la conferencia para el enfrentamiento

Asimismo, Torres ha lamentado que el "espíritu de La Palma", basado en la colaboración entre administraciones, se haya visto afectado por intereses partidistas.

Según el ministro, se ha quebrado esa unidad de acción porque algunos sectores pretenden utilizar la Conferencia de Presidentes como una herramienta para el "disenso" y el "enfrentamiento" en lugar de como un órgano de apoyo y cooperación.

'Sí' a encuentros bilaterales

Como alternativa inmediata, el ministro ha enfatizado que la relación bilateral con las comunidades autónomas sigue "abierta y a disposición". Torres ha enviado un "mensaje de tranquilidad", asegurando que el Gobierno de España ya está en contacto con los grupos políticos para escuchar sus propuestas.

En última instancia, ha reiterado que el Gobierno central no tiene "ningún problema" en establecer una correlación bilateral con cualquier presidente autonómico que solicite coordinar medidas compartidas, siempre bajo un marco de normalidad institucional y respeto mutuo.