De África a Canarias: los móviles chinos que acompañan la ruta migratoria hacia las Islas

Que China ha intensificado su presencia en África como parte de su estrategia global es un hecho indiscutible. Hoy, esta influencia se hace tangible en el continente a través de tecnología avanzada, especialmente teléfonos móviles que dominan el mercado africano y representan marcas sólidas aunque poco conocidas fuera del continente. Los dispositivos de Transsion —que agrupa marcas como Tecno, Infinix e iTel— se han consolidado como líderes del mercado. Diseñados para soportar duras condiciones, destacan por su resistencia, batería de larga duración y precios accesibles. Unas características que podrían convertirlos en los móviles preferidos por quienes emprenden rutas marítimas - como la atlántica - con el objetivo de llegar a Europa, con Canarias como una de las principal puerta de entrada.

Transsion ingresó al mercado africano en 2006, cuando las grandes marcas globales —como Apple o Samsung— aún no habían centrado su atención en el continente, percibiéndolo como poco rentable. La empresa adaptó entonces sus teléfonos a las necesidades específicas de los consumidores africanos: mejor calibración de cámara para tonos de piel más oscuros, funciones de doble SIM, baterías de larga duración y precios muy bajos, generalmente por debajo de los 90 euros. Gracias a esta estrategia centrada en las preferencias locales, sus tres marcas principales han dominado el mercado africano durante más de una década, con una cuota de mercado muy superior a la de otros fabricantes tradicionales.

La presencia de Transsion

Los datos lo confirman: la cuota de ventas de Transsion se sitúa entre el 47% y el 51% del total de teléfonos móviles vendidos en el continente. Estas cifras - que además convierten a la empresa en el quinto mayor fabricante de teléfonos del mundo - no se explican únicamente por la adaptación técnica de sus productos al mercado africano, sino también por una red de distribución excepcionalmente amplia, capaz de llegar no solo a las grandes ciudades, sino también a zonas rurales, pequeños pueblos y aldeas. A ello se suma un modelo de negocio intensivo en mano de obra, orientado al medio rural y a las capas de menor poder adquisitivo, lo que ha permitido a la compañía conectar de forma especialmente eficaz con el mercado juvenil africano.

Es precisamente este sector de la población el que con mayor frecuencia arriesga su vida al emprender peligrosas travesías en cayucos o pateras con destino a Europa. El caso de Canarias es especialmente revelador. La mayoría de las personas que emprenden este viaje son jóvenes adultos, generalmente entre los 20 y los 35 años, lo que coincide con patrones migratorios observados en rutas similares desde África hacia Europa.

El teléfono móvil

En este contexto, el teléfono móvil adquiere una relevancia crucial para quienes deciden migrar en condiciones extremadamente precarias. Esta idea cobra aún más fuerza si se tienen en cuenta las características de la travesía: en este escenario, dispositivos como los de Transsion se presentan como una opción idónea, al ofrecer mayores garantías de resistencia y funcionamiento durante el viaje. El móvil se convierte así en una herramienta clave que puede aumentar las posibilidades de supervivencia, además de permitir el contacto con la familia para confirmar que se ha llegado con vida.

La penetración de la telefonía móvil en África seguirá aumentando de forma sostenida en los próximos años. Según el informe La Economía Móvil en África Subsahariana 2023, elaborado por la GSMA, África Occidental —la región del continente con mayor incidencia en los flujos migratorios hacia las Islas Canarias— será la zona donde más crecerá el uso del móvil, alcanzando una tasa de penetración del 92% en 2030.

Relaciones China - África

Mientras que aumenta la penetración del teléfono móvil en el continente africano, los datos ponen de manifiesto la creciente influencia de Pekín en este ámbito. El comercio bilateral entre China y los países africanos alcanza unos 260.000 millones de euros, consolidando a China como el principal socio comercial de África por 15 años consecutivos. Mientras la inversión directa acumulada china en el continente superaba los 37.000 millones de euros, las empresas chinas realizaban grandes proyectos de infraestructura —como carreteras, ferrocarriles y centrales eléctricas— que han transformado la conectividad y el desarrollo local.

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El objetivo es evidente: asegurar el acceso a recursos naturales —como petróleo y minerales estratégicos— a cambio de cooperación tecnológica, lo que le permite a China competir no solo con Occidente, sino también consolidar su presencia en los propios mercados africanos, donde se definen importantes intereses geopolíticos. Esta presencia económica se traduce, a su vez, en un incremento de su influencia geopolítica y militar en el continente.