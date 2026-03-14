Alex Planas: “En las Urgencias de HPS no atendemos enfermedades, atendemos personas”

En un contexto sanitario cada vez más exigente, el servicio de Urgencias es una de las puertas de entrada más importantes al sistema de salud. En Hospital Perpetuo Socorro (HPS), este servicio atiende cada año a cerca de 250.000 pacientes y combina alta capacidad tecnológica, especialización médica y una fuerte apuesta por la atención humana.

Alex Planas, jefe de servicio de Urgencias del HPS, explica cómo funciona el día a día del servicio, qué lo diferencia de otros centros privados y por qué la cercanía con el paciente es un valor esencial en la asistencia sanitaria.

¿Cómo describiría el modelo de Urgencias que ofrece HPS?

Nuestro objetivo es ser un servicio de urgencias potente, capaz de atender cualquier tipo de patología, pero sin perder nunca la humanidad ni el trato cercano. En hospitales de tercer nivel, especialmente los públicos con grandes volúmenes de pacientes, a veces se pierde la perspectiva de que cada persona que entra tiene su propia historia, sus circunstancias y sus necesidades particulares.

En HPS queremos mantener esa cercanía. Intentamos atender todas las patologías sin olvidar nunca que no tratamos enfermedades, sino personas. Cada paciente que llega tiene su propia situación y merece ser escuchado y comprendido, no solo diagnosticado. Esa combinación de eficiencia y calidez es lo que nos define.

¿Cuál es la carga anual de pacientes que atiende el servicio de Urgencias?

El servicio de urgencias de HPS atiende aproximadamente a 250.000 pacientes al año. Personalmente, yo atiendo entre 8.000 y 10.000 pacientes anualmente. Para ponerlo en perspectiva, hoy, siendo las 15.00 horas, ya habíamos atendido unas 180 urgencias desde la medianoche.

En ciertas épocas del año, especialmente en invierno, la demanda aumenta de manera significativa debido a gripes, catarros y otras infecciones respiratorias. Esa estacionalidad hace que tengamos que estar preparados para picos de atención sin que se vea afectada la calidad del servicio. Para nosotros, cada paciente cuenta y tratamos de responder a todas las necesidades de forma eficaz y humana, independientemente del volumen de casos que tengamos en el momento.

¿Qué distingue a HPS de otros hospitales privados en urgencias?

Creo que lo que nos distingue fundamentalmente es la combinación de calidad humana y profesionalidad. Todos los médicos del servicio están formados vía MIR y son especialistas en urgencias, lo que garantiza un nivel de formación y experiencia elevado.

Ese equilibrio entre técnica y cercanía nos permite atender con eficacia cualquier urgencia, pero sin perder de vista el trato personal. La medicina no es solo resolver un problema clínico; es acompañar a la persona que hay detrás, comprender sus miedos y ofrecerle seguridad durante la atención.

¿Cómo se organiza el equipo médico durante todo el día?

Todos nuestros profesionales son especialistas y están disponibles durante todo el día. Contamos con pediatras 24 horas, traumatólogos y, además, muchos médicos de atención general son especialistas en medicina familiar o comunitaria.

Ser especialista aporta un plus de formación y garantiza una atención más completa. Por ejemplo, tener un pediatra disponible en todo momento es esencial para tratar adecuadamente cualquier urgencia infantil, y lo mismo ocurre con la traumatología y con la cirugía general, además de que contamos con el resto de las especialidades localizadas. Siempre es mejor que un paciente sea visto por un especialista que por un médico general, porque eso incrementa la precisión del diagnóstico y la efectividad del tratamiento.

¿Qué papel juega la tecnología en la atención de urgencias?

La tecnología es un componente fundamental en nuestro servicio, y nuestra capacidad es comparable a la de cualquier gran hospital público de alto nivel. Disponemos de equipos para realizar ecografías, TACs, y contamos con servicio de hemodinámica, UMI disponibles las 24 horas, laboratorio 24 horas, AP 24 horas, todas las pruebas diagnósticas del servicio de radiología…

Esto significa que podemos atender desde patologías leves hasta situaciones críticas con la misma eficiencia que otros hospitales de referencia. La tecnología no sustituye la atención humana, pero nos permite ofrecer diagnósticos rápidos y precisos, lo que mejora directamente la experiencia y la seguridad del paciente.

Según su experiencia, ¿qué valoran más los pacientes que acuden al servicio de Urgencias?

Creo que lo que más valoran los pacientes es la combinación de atención profesional y cercanía humana. La mayoría de quienes vienen ya han visitado el servicio anteriormente, y regresan porque se sienten bien atendidos.

La medicina no siempre garantiza resultados exactos, las enfermedades evolucionan y los tratamientos pueden variar en su eficacia, pero si el paciente percibe que lo tratas con respeto y atención, tiende a confiar en el servicio y a volver. Quieren sentirse escuchados, que los mires a los ojos, que les explores y les ayudes a resolver sus problemas. Esa cercanía, esa disposición a acompañar a la persona en todo el proceso, es lo que realmente hace que vuelvan a elegirnos.

¿Por qué un paciente debería elegir HPS para acudir a urgencias?

Porque nos preocupamos de verdad por los pacientes. Puede que la situación no sea una urgencia estricta, pero si vienen aquí, serán atendidos con la máxima profesionalidad y con un compromiso real de responder a todas sus inquietudes.

Si un paciente acude al servicio, lo vemos. No juzgamos, no le decimos que no debería haber venido, ni lo dejamos esperando por ese motivo. Nos esforzamos por atenderle con rapidez y ofrecerles soluciones a todas sus preocupaciones, sea cual sea su naturaleza. Esa actitud marca la diferencia y refleja nuestra filosofía: la urgencia no solo trata enfermedades, sino personas.

¿Cómo se organiza y coordina el servicio para asegurar la atención al paciente?

En muchos hospitales, los servicios funcionan de manera compartimentada: urgencias, por un lado, hospitalización por otro. Nosotros intentamos que nuestro servicio sea más dinámico y coordinado.

Cada semana nos reunimos con los diferentes servicios para analizar cómo agilizar los trámites y mejorar la experiencia de los pacientes. Además, la Dirección Médica juega un papel clave, sobre todo cuando se trata de derivar pacientes a especialistas. A veces, en urgencias no se puede resolver todo, y a través de ese canal se establecen mecanismos para que esos pacientes sean atendidos de forma preferente.

Lo ideal sería que vinieran aquí porque no solo miramos la enfermedad. Que se sienta que está escuchado porque el problema que tenga es importante para el hospital e intentaremos resolvérselo. Eso es lo que diferencia del resto. Nos importa el paciente que venga. Nos dedicamos a ello y nos importa lo que pasa para solucionarlos.