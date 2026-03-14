Bajar de peso a 19.000 niños y reducir un 20% las infecciones por clamidia: los retos a cinco años vista de la sanidad canaria

Canarias se ha propuesto conseguir que 19.000 niños de menos de 12 años bajen de peso en los próximos cinco años. El objetivo final es reducir un 5% las altas tasas de obesidad y sobrepeso infantil de las Islas, respectivamente, mientras aumentan, a su vez, el seguimiento a los peques y adolescentes para abordar más y mejor la epidemia de obesidad infantil del Archipiélago.

Se trata de uno de los más de 280 objetivos que se ha marcado la Consejería de Sanidad en su nuevo Plan de Salud de Canarias para los años 2026-2031, aprobado el pasado martes en Consejo de Gobierno. Una hoja de ruta a cinco años vista en la que no solo hace hincapié en distintos aspectos mejorables de la prevención (incluidos cribados, uso responsable de medicamentos, programas de deshabituación o sistemas de vigilancia), sino también en infraestructuras sanitarias, la atención sanitaria y la provisión de nuevas tecnologías.

1.Lucha contra la obesidad

El Plan de Salud tiene un objetivo claro: reducir las altas tasas de obesidad del Archipiélago, una de las comunidades con índices más altos de España y Europa. Así, por un lado, establece una reducción del 5% en las tasas de obesidad en menores de 12 años, que en cinco años tendrían que situarse en un 9,5% en el caso de la obesidad y un 14,20% en lo que se refiere al sobrepeso. En términos absolutos, esto supone reducir la obesidad en unso 9.500 niños obesos y otros 9.500 menores con sobrepeso.

Para hacerlo, Canarias quiere reforzar el abordaje precoz de la obesidad infantil, ya que a día de hoy solo el 25% de los niños de menos de 15 años con exceso de peso cuentan con un perfil analítico. Este abordaje consistirá tanto en su registro como en un seguimiento más pormenorizado.

El plan también establece nuevos límites para los adultos. En concreto, se establece la meta de alcanzar el 30% de sobrepeso (hoy se encuentra en el 35,8%)y el 15% de obesidad(se sitúa en el 18,8%). Esta línea prioritaria estará acompañada de una estrategia de aumento de la actividad física. Se pretende, en este sentido, aumentar en un 50 puntos porcentuales la tasa de adultos (de 55 a 69 años) que hacen más de 150 minutos de actividad física a la semana, pasando del 25% actual al 75%. En este sentido, se reforzará el programa Activídate –que surge de la colaboración de la Consejería de Educación y la de Sanidad – para ampliar el alcance de la receta deportiva recién implantada en el Archipiélago.

2.Tabaco, alcohol y otras drogas

El Plan también se propone poner coto al consumo de sustancias nocivas o adictivas. En este sentido, plantea ampliar la cobertura de los programas de intervención contra el tabaquismo en los institutos así como aumentar las playas sin humo, que en cinco años pasarán a ser la mitad –hoy tan solo son el 12%– . La estrategia será similar para reducir las tasas de alcoholismo. En este caso, se optará por la inclusión de más jóvenes en los programas de intervención precoz con el objetivo de reducir hasta el 10% el porcentaje de estudiantes que sufren intoxicaciones etílicas o hacen binge drinking.

En lo que se refiere al consumo de drogas y otras adicciones, la estrategia de Sanidad se basa en la formación a sanitarios, la creación de nuevos protocolos de derivación y la creación de dos equipos asertivos comunitarios para la población con problemas de vulnerabilidad social. Además, se continuará la formación a los locales de ocio nocturno sobre las formas de reducir riesgos y potenciales daños. Un programa en el que, en los locales, pero al que se quiere alcanzar al menos el 55%.

3.Protección frente a las ITS

Las infecciones de transmisión sexual (ITS) se han disparado en los últimos cinco años en toda España. En Canarias los casos de sífilis, gonorrea y clamidia se han duplicado cuando no triplicado. En este caso, Canarias tratará de reducir sus tasas de estas infecciones en un 20% mientras que se propone reducir un 90% las de VIH. Para esto último, se pone como objetivo conseguir que más personas puedan acceder a los tratamientos de profilaxis pre-exposición –conocido como PrEP–. La idea es que de los 1.279 usuarios que hay actualmente, se pase a más de 1.500 en cinco años. En este sentido, también se apuesta por incrementar la formación de los profesionales, reducir el porcentaje de diagnósticos tardíos por debajo del 40% –hoy se encuentra en el 43,75%– y realizar aún más pruebas rápidas en entornos comunitarios.

4.Calor, calima y contaminación

Este plan, al contrario que el que le precedió pone el énfasis en la protección de la salud por causas ambientales. La Consejería de Sanidad se prepara así para abordar las patologías asociadas a la entrada de más calor y calimas más extremas como consecuencia del cambio climático; así como los problemas de salubridad en las playas y en el agua de abasto. Para el calor, Canarias se ha propuesto aprobar y publicar el nuevo Plan de Actuaciones Preventivas de los Efectos de las Temperaturas Extremas en 2027 y reelaborar uno nuevo en 2031. Se pretende, asimismo, crear un nuevo Plan que se enfoque únicamente en los efectos de la radiación ultravioleta. Para 2031 también tendrán que haber entrado en funcionamiento los mapas de riesgo por altas temperaturas por colores; y, como novedad, comunicar al Ministerio de Sanidad todos los casos de fallecimiento por altas temperaturas.

En los próximos cinco años, Canarias también creará su primera estrategia de Prevención de los efectos a corto plazo en la salud asociados a la calima. Una estrategia novedosa que, entre otras cosas, tendrá que registrar el número de ingresos hospitalarios urgentes debido a las intrusiones de calima. No en vano, desde hace varios años se tiene constancia de que las intrusiones de calima están relacionadas con un empeoramiento de las enfermedades cardiovasculares. En este sentido, Sanidad también pretende desplegar un programa de salud pública de la calidad del aire para reducir las concentraciones de contaminantes PM2.5 y PM 10 (partículas con un tamaño inferior a 2,5 o 10 micras)que están vinculados al hollín de los coches. Por otra parte, quiere mejorar la calidad del agua de consumo para que no haya ningún porcentaje ni de incumplimiento de los estándares de calidad–que hoy asciende al 10,8%–ni de calificaciones como no aptas para el consumo – en 2023 fue de 0,45%–. Esta vigilancia de Salud Pública contempla también controlar que el agua de las playas tengan una calificación de excelente y erradicar los casos de legionella –en 2022 fueron 15 y en 2023, 12–.

5. Control de la diabetes

Canarias las comunidad con mayor tasa de diabetes. El 10,8% de la población isleña padece esta enfermedad crónica en las Islas, una situación que a menudo se ha relacionado con las altas tasas de obesidad, ya que Canarias se estima que la mayoría de casos son de diabetes tipo 2. En este caso, la estrategia que seguirá la Consejería de Sanidad no será la de reducir las tasas de incidencia, sino evitar que la enfermedad progrese hasta el punto de dañar otros órganos y derivar en distintas enfermedades como glaucoma, pie diabético o patologías renales; intensificar la formación a los pacientes y crear un registro para conocer en detalle los datos de incidencia.

Para ello se propone, en primera instancia, aumentar el número de personas con diabetes tipo 2 menos de 70 años que llevan un control de sus indicadores glucémicos. La idea es que el 60% de los pacientes con diabetes tipo 2 –seis puntos porcentuales más que a día de hoy– se realice el conocido control del azúcar para mantenerlo en niveles aceptables. También se propone que el 80% de los pacientes con esta diabetes se realice una prueba anual de la función renal (hoy no llega al 52%), que el mismo porcentaje se realice una retinopatía cada dos años (a día de hoy se encuentra en un 75%) y que al menos el 60% se realice controles anuales del pie diabético (a día de hoy esta cifra está en el 42%). Este trabajo se complementará con la creación de un programa estructurado de educación terapéutica para pacientes y una formación acreditada y continua para sanitarios. Cabe destacar que, a día de hoy, las experiencias formativas a pacientes son esporádicas y dependen, en muchos casos, del hospital en el que se realicen. Por último, Sanidad pretende crear su primer registro de personas con diabetes en 2031.

6.Más participación en los cribados de cáncer

Uno de los aspectos clave del Plan de Salud está también en mejorar los cribados de cáncer en marcha:mama, colon y cérvix. En concreto, se pretende aumentar la cobertura de todas estas pruebas gratuitas a la población a través de la integración informática de las citas tanto en Atención Primaria como en la app MiSCS, de tal forma que el usuario pueda cambiarlas o cancelarlas.

Esta integración informática se implementará en 2027 en los tres cribados. Una vez llevado a cabo este paso, el objetivo pasará a ser que más del 75% de las mujeres citadas acudan al cribado de cáncer de mama– ahora mismo se cifra en un 73%–, que más del 95% de la población participe en el de colon –hoy apenas alcanza el 56,5%– y que el programa de cáncer de cérvix de cobertura a más del 85% de las mujeres de entre 25 y 65 años. En el caso del cáncer de colon y de cérvix, se plantea, asimismo, la reducción de tiempos de espera desde el test positivo hasta la prueba complementaria que corrobore o descarte. En el caso del cáncer de mama, se plantea incluir como prestación la reconstrucción de mama que incluya el complejo areola-pezón.

7.Apuesta por la salud mental

Una de las apuestas de Sanidad para este próximo lustro es la mejora a la atención de la salud mental. Para ello, se pretende potenciar la hospitalización a domicilio de las personas con trastorno mental grave pero, sobre todo, en el ámbito infanto- juvenil. Para 2031 se pretende que todas las islas cuenten con sistemas de hospitalización domiciliaria o equipos de atención a domicilio, así como hospitales de día para trastornos infanto-juveniles en todas las Islas (a excepción de El Hierro y La Gomera). En el caso de los trastornos mentales graves, se quiere mejorar la asistencia a las unidades de salud mental comunitaria para evitar los ingresos hospitalarios en los centros psiquiátricos. En concreto, se quieren reducir los ingresos del 7,3% a una cifra por debajo del 7%. Para ello se pretende reducir la inasistencia a estas consultas especializadas para que sea menos del 10%. Sanidad quiere evitar estas faltas de asistencia con contacto telefónico más frecuente con los pacientes y con un sistema de recordatorio de citas más ágil.

Como novedad, Canarias pondrá en marcha también nuevos dispositivos asistenciales para el tratamiento de personas con edad avanzada con trastorno mental. En este sentido, se creará nuevos dispositivos asistenciales específicos para este grupo etario. En este punto también se pone el foco en los suicidios, ya que el Archipiélago es la tercera comunidad con una tasa mayor. Para mitigar esta situación, otro lado, se reducirá el acceso a medios letales para contribuir a la prevención del suicido, se realizará un análisis pormenorizado de las características de los medios que se utilizan en Canarias y se evaluará el porcentaje de pacientes dados de alta para intervenir de manera precoz. Sanidad también pretende implementar medidas para reducir el uso de benzodiacepinas y fármacos relacionados, que suelen ser utilizados para tratar problemas de salud mental.

8.Mejor asistencia a los mayores

Los mayores tendrán un papel protagonista en esta estrategia para la mejora de la salud de los canarios. En concreto, Sanidad se volcará con la mejora de las condiciones de las personas de edad avanzada. El Servicio Canario de la Salud (SCS)establecerá medidas para detectar la fragilidad entre las personas mayores de 70 años, y reducir en ellos las caídas y las fracturas de cadera a través de un cribado que llegue a más personas –a día de hoy solo el 18% de los mayores acceden a este servicio–. La atención a los mayores también conlleva la mejora de la ruta asistencial para las personas con comorbilidades que evite reingresos;el desarrollo de una ruta asistencial específica para pacientes con alzhéimer y demencia. En este punto, también se pretende implementar un sistema que integre la información de la dependencia y la sanitaria, para mejorar la asistencia sociosanitaria.

9.Priorización quirúrgica

En cuanto a las listas de espera, este nuevo plan contempla la implementación de un nuevo modelo de priorización para las cirugías, revisar las indicaciones quirúrgicas de los procedimientos más prevalentes o elaborar un protocolo orientado a optimizar los tiempos de acceso. En este sentido también se avanzará en el desarrollo de la histórica clínica única y una nueva estrategia de ciberseguridad. n