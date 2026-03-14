Así estará el tiempo hoy en Canarias: viento moderado y temperaturas suaves

Canarias vivirá este domingo una jornada de cielos poco nubosos o despejados, aunque en las vertientes norte de las islas podrán aparecer intervalos de nubes e incluso alguna lluvia débil y ocasional, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Las temperaturas registrarán pocos cambios. Las máximas alcanzarán los 20 grados en ambas capitales canarias, mientras que las mínimas se situarán en 17 grados en Las Palmas de Gran Canaria y 15 grados en Santa Cruz de Tenerife.

El viento soplará del nordeste con intensidad moderada, con intervalos fuertes en varias vertientes, especialmente durante la primera mitad del día. No se descartan rachas localmente muy fuertes en zonas expuestas.

En el mar se esperan vientos del nordeste con fuerza 5 a 6 e intervalos de 7, fuerte marejada a mar gruesa y mar de fondo del norte de entre uno y dos metros, pudiendo alcanzar los dos o tres metros en distintas áreas.

Previsión por islas

Lanzarote

Nuboso a primeras y últimas horas, tendiendo a intervalos el resto del día, más compactos en el norte. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en zonas de interior.

Arrecife: mínima 16°C / máxima 20°C

Fuerteventura

Nuboso a primeras y últimas horas, tendiendo a poco nuboso. Viento moderado del nordeste con intervalos fuertes en interior y en Jandía.

Puerto del Rosario: mínima 16°C / máxima 20°C

Gran Canaria

Nuboso en el norte con probable lluvia débil y apertura de claros en horas centrales. Poco nuboso o despejado en el resto. Viento del nordeste con intervalos fuertes en vertientes sureste y noroeste.

Las Palmas de Gran Canaria: mínima 17°C / máxima 20°C

Tenerife

Nuboso en el norte con posible lluvia débil; poco nuboso en el resto. No se descartan heladas débiles en cumbres. Viento del nordeste con intervalos fuertes en la vertiente sureste y extremo oeste.

Santa Cruz de Tenerife: mínima 15°C / máxima 20°C

La Gomera

Nuboso en el norte con baja probabilidad de lluvia débil; despejado en el resto.

San Sebastián de La Gomera: mínima 15°C / máxima 21°C

La Palma

Nuboso en el norte y este con probable lluvia débil, sin descartar persistencia. Poco nuboso en el resto.

Santa Cruz de La Palma: mínima 14°C / máxima 18°C

El Hierro

Nuboso en el norte con baja probabilidad de lluvia débil; despejado en el resto.

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