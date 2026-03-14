Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Finalista Capital Europea de la CulturaIncendio en los Apartamentos AustraliaFito & FitipaldisConvivir con endometriosisPaciente trasplantada de riñónUD Las Palmas
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

Venezuela anuncia las primeras 379 excarcelaciones tras aprobación de la Ley de Amnistía

Venezuela aprueba por unanimidad una amnistía para los presos políticos

Venezuela aprueba por unanimidad una amnistía para los presos políticos

Atlas News

R. Gargoi / J. Quintana

Estados Unidos ha bombardeado varias zonas civiles y militares de Venezuela, incluida la capital Caracas, y ha capturado y trasladado fuera del país a su líder Nicolás Maduro, según ha confirmado el presidente estadounidense Donald Trump, que ha calificado de "exitoso" el ataque contra el país sudamericano

Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela y cómo lo está viviendo la comunidad venezolana residente en Canarias.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una nueva borrasca llegará a Canarias y dejará 'lluvias generales': cuándo lloverá y las islas afectadas
  2. ¿Hasta cuándo seguirá este frío en Canarias?
  3. Es oficial: Binter conectará Canarias con Pekín todos los días y así cambiarán los vuelos internacionales
  4. El pronóstico de la Aemet para este sábado en Canarias: sigue el fuerte viento y posibles lluvias
  5. La Aemet pone a Canarias en aviso amarillo este lunes por oleaje en una jornada con viento y lluvia
  6. Adiós frío, hola calima: la AEMET ya indica un cambio radical en Canarias
  7. El actor canario que conquistó Netflix tras dormir en su coche: la increíble historia de Taz Skylar, el Sanji de One Piece
  8. Multas de hasta 500 euros por ir de copiloto: la Guardia Civil vigila a los pasajeros de los vehículos canarios

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

Más de 9.200 aspirantes se examinan este sábado para auxiliar de la Administración canaria

Más de 9.200 aspirantes se examinan este sábado para auxiliar de la Administración canaria

La falta de personal pone en riesgo la actividad científica de la Plocan: "Estamos superando la capacidad técnica para abordar los requerimientos"

La falta de personal pone en riesgo la actividad científica de la Plocan: "Estamos superando la capacidad técnica para abordar los requerimientos"

Torres da un 'no' a Clavijo y Pradales: con elecciones no puede reunir la Conferencia de Presidentes para abordar la guerra de Irán

Torres da un 'no' a Clavijo y Pradales: con elecciones no puede reunir la Conferencia de Presidentes para abordar la guerra de Irán

La cesta de compra en las Islas se encarece casi un 40% en cinco años

La cesta de compra en las Islas se encarece casi un 40% en cinco años

Última oportunidad para que los negocios acrediten las ‘ayudas covid’: Canarias revisa el pago de 36 millones pendientes

Última oportunidad para que los negocios acrediten las ‘ayudas covid’: Canarias revisa el pago de 36 millones pendientes

¿Cómo es convivir con endometriosis sin saberlo?: así es el «calvario» que atravesó una joven canaria

¿Cómo es convivir con endometriosis sin saberlo?: así es el «calvario» que atravesó una joven canaria

DIRECTO | Última hora sobre la crisis migratoria en Canarias: última hora y actualidad de hoy

Tracking Pixel Contents