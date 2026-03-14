La falta de personal pone en riesgo la actividad científica de la Plocan: "Estamos superando la capacidad técnica para abordar los requerimientos"

La falta de personal estructural que la Plataforma Oceánica de Canarias (Plocan) lleva varios años arrastrando, está poniendo en riesgo su actividad científica a largo plazo. Una situación que, a día de hoy, limita su respuesta a las principales encomiendas de seguimiento científico sobre el cambio climático del Gobierno español y de Europa.

La infraestructura singular –única en España– que se encuentra en Gran Canaria está atravesando una situación de inestabilidad laboral que empieza a afectar a su labor científica. Hasta el momento, el centro científico ha podido compensar la escasez de personal gracias a la ingente cantidad de financiación europea que ha captado a través de proyectos de investigación. Sin embargo, para el centro no son más que «parches», pues con ellos solo pueden contratar a persona personal temporal que, una vez acaba su periplo, se marcha de la isla.

Fuentes del centro, que han solicitado mantener el anonimato, resaltan que la situación actual no es crítica, pero alertan de que, de mantenerse esta situación a largo plazo, la infraestructura podría «no llegar» para dar respuesta a las encomiendas en materia de cambio climático, hidrógeno verde o energías renovables marinas que le han marcado desde el Gobierno de España y de Europa. «Estamos superando la capacidad técnica para abordar estos requerimientos», explica un trabajador del centro.

Rebaja en la calidad de los datos

Una de las consecuencias de no ampliar la plantilla es que pronto dejarán de poder proporcionar datos con la calidad que se le presupondría a una infraestructura de este calibre. «No es que no podamos recoger los datos, es que no lo hacemos en las condiciones que deberíamos», sentencia este mismo trabajador, que señala que esto puede afectar a la resolución «temporal o espacial» de las series históricas de ciertos indicadores que se miden desde la Plataforma.

La situación, que ha sido puesta en conocimiento de la Comisión de Ciencia en el Parlamento de Canarias de mano de la diputada por Nueva Canarias, Carmen Rosa Hernández. La diputada ha mostrado su «preocupación» por la estabilidad y la financiación actual y futura de la Plocan. Una inquietud que también trasladó hace algunos meses el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales. «Se nos ha expresado que la inestabilidad provoca una falta de certidumbre a la hora de retener talento investigador y cuando no hay certezas, los científicos formados y preparados se van a otros lugares donde existe más estabilidad», insistió Hernández.

La consejera de Universidades, Ciencia, Innovación y Cultura, Migdalia Machín, criticó el «desconocimiento de los datos» por parte del grupo parlamentario de Nueva Canarias y retó a Hernández a contar «toda la historia».

La financiación de la Plocan

Machín recordó que la Plocan se financia a través de un consorcio entre el Gobierno de Canarias y el Gobierno de España, a través del Ministerio de Ciencia. En este sentido, cada una de las instituciones proporciona un 50% de los fondos de los que depende Plocan. De esta manera, cada año la Plataforma recibe uno 1,5 millones de euros de financiación autonómica y otros 1,5 millones de financiación estatal. «Nosotros, además, le hemos aportado 650.000 euros más en 2025 para crear un edificio en tierra y otros 700.000 euros en 2026 para otros gastos», destacó Machín durante su comparecencia en el Parlamento de Canarias.

La consejera hizo alusión a la prórroga de presupuestos estatales y criticó que solo se pusiera «el punto de mira» en el Gobierno de Canarias. «Es falta de rigor», sentenció. Además, recordó que la Plataforma cuenta con 85 proyectos de investigación en marcha que también proporciona fondos a la institución. En concreto, en el último año, la Plocan ha conseguido captar cuatro millones de euros en proyectos europeos con seis proyectos.

Hernández, por su parte, recordó que los salarios del personal llevan congelados desde 2014 y afeó al Gobierno que otras infraestructuras singulares, como las del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) hayan recibido una actualización de su financiación en los últimos años. Por otro lado, trabajadores del centro, admiten que desde 2002 les pagan lo mismo por las dietas para viajes de trabajo y congresos. «No nos da para los alojamientos, y muchas veces cuando viajamos acabamos sufragándolo nosotros», insiste esta fuente de la Plocan, que afirma que «muchas de las reuniones hemos acabado haciéndolas a distancia».n