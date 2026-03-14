Los grandes tenedores acaparan cada vez más casas en Canarias

Los grandes tenedores controlan cada vez un porcentaje más alto del pastel del mercado inmobiliario canario. Los propietarios que tienen, como mínimo once viviendas en su haber, han aumentado al calor de la crisis habitacional. Una crisis que durante los últimos años ha ido engrosando los precios de la vivienda y complicando cada vez más convertirse en propietario. Pero como suele ocurrir, las dificultades no afectan a todos por igual. Ya que el número de personas –físicas o jurídicas– que poseen más de diez propiedades en el Archipiélago se ha incrementado un 6,6% desde 2021. En Canarias hay 16.793 grandes tenedores, como se denomina a aquellos megapropietarios que acumulan, como mínimo, once viviendas, tal y como establece la Ley de Vivienda 12/2023.

En estos últimos años de precios al alza, si un propietario ya tenía varias viviendas ha sido más fácil que haya podido incrementar su patrimonio, frente a lograr convertirse en dueño de tu propia casa por primera vez. Y esto lo demuestra el hecho de que los particulares que son dueños de un único inmueble han aumentado, sí, pero en una proporción mucho menor. En concreto, un 1,5% en estos últimos cinco años. En 2021 eran 632.133 las personas que poseían una vivienda. Generalmente, la propiedad de su residencia habitual. Al cierre del año pasado, y según los datos aportados por la Dirección General del Catastro, el colectivo estaba conformado por 642.163 personas. O lo que es lo mismo, en cinco años apenas se han incrementado en poco más de 10.000.

Un engrosamiento de los grandes tenedores que genera que cada vez un mayor porcentaje del total de viviendas del Archipiélago esté bajo el dominio de personas o sociedades con una cartera de inmuebles superior a la decena. En 2025, el colectivo de los megapropietarios controlaba, al menos, el 15,4% del total de bienes residenciales que existen en el Archipiélago. Un porcentaje alto que está muy, pero que muy, por encima de la estimación para el conjunto del país.

Mayor peso

Canarias es, además, la tercera comunidad autónoma donde los grandes tenedores representan un mayor porcentaje del total de propietarios. Tan solo nos superan Galicia y Baleares. En el Archipiélago representan el 1,55% de quienes poseen una o varias viviendas. Son pocos, pero acumulan, como mínimo, 256.368 inmuebles en las Islas. Y es como mínimo porque aunque se entra en este colectivo a partir de once viviendas, lo cierto es que una misma persona física o jurídica puede tener once, pero también 25, 50 o más de 500.

Por eso, entre esos 16.793 megapropietarios de las Islas también hay distinciones y la Dirección General del Catastro permite bucear, hasta cierto punto, en sus diferencias. El grupo más numeroso es el de aquellos que tienen entre once y 25 viviendas. Un total de 13.830 personas o sociedades que poseen, de nuevo como mínimo, 152.130 inmuebles en el mercado canario. El siguiente grupo en importancia es el de los propietarios que tienen entre 26 y 50 bienes inmuebles. La cifra baja considerablemente. En concreto, en el Archipiélago existen 1.875 propietarios con estas características, que pueden controlar al menos 48.750 casas en la región.

Y en la cúspide se encuentra otro grupo, todavía más reducido, que posee más de medio centenar de bienes. Son apenas 1.088 personas físicas o jurídicas, aunque en este caso, sobre todo en aquellos en los que las propiedades sean más numerosas, lo habitual es que se trate de grandes empresas o fondos con propiedades repartidas por todo el país y con viviendas de su cartera que también se ubican en Canarias. Este grupo controla 55.488 inmuebles del 1,6 millones que existen en las Islas. Un número en el que se tira por lo bajo, ya que, como se ha dicho, como mínimo cada uno de esos 1.088 grandes propietarios tendrá 51 viviendas, pero, de hecho, pueden ser muchísimas más.

Número cinco

En este grupo de supergrandes tenedores, Canarias también va en cabeza. El Archipiélago está dentro de las cinco regiones del país donde su número en bruto es más alto. La primera es Andalucía, seguida de Cataluña, Madrid y la Comunidad Valenciana –las cuatro autonomías con más habitantes– y en quinto lugar se sitúa Canarias –que si se siguiese el orden poblacional debería caer hasta el noveno puesto–. Porque las Islas tienen apenas un puñado de megapropietarios menos que Madrid, con una diferencia de 600, que para ser la capital del país no es mucha.

Pero si se analiza porcentualmente, las Islas encabezan el ranking sin discusión. Los supergrandes propietarios representan en el Archipiélago un 0,9% del total de propietarios. Le sigue Baleares, donde son un 0,7%. Lo que da una pista del peso que tiene el modelo turístico en este aglutinamiento de unidades del mercado inmobiliario, ya que el otro archipiélago español es la otra región del país en la que el peso del sector servicios puede compararse al que representa para Canarias.

Como se ha dicho, y a diferencia de lo que ocurre en otras comunidades autónomas, en el Archipiélago la totalidad de los megatenedores son privados. Así lo indica un estudio reciente de la asociación Provivienda, que sugiere la existencia de carteras relevantes de inversión. Es difícil precisar la cantidad de viviendas que controlan en las Islas estas corporaciones, pero a nivel nacional destacan CaixaBank, con 21.815 viviendas y Blackstone, con 19.638, como líderes en tenencia. Detrás de ellas se sitúan CBRE, con 8.096 propiedades, Cerberus, con 6.936 y Santander, que supera por poco las 5.000.

Mercado

Y se resalta que en la región todos los mega propietarios son privados porque no ocurre así en comunidades como el País Vasco, donde solo el 14,4% son privados, Andalucía, donde lo son el 43,4%, Galicia con el 48,2% y Baleares, donde los supergrandes tenedores son mitad privados y mitad públicos. La diferencia entre la situación de estas regiones y Canarias es que, si bien, en aquellas con mayor predominio de grandes tenedores públicos, tienen mayor facilidad para dirigir la oferta, en el caso de las regiones con más mercado dominado por grandes tenedores privados se hacen necesarios convenios de colaboración o complicados acuerdos de adquisiciones para tratar de reconducir la escasez y el alza de precios.