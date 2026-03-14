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Ruta Canaria de la inmigración
DIRECTO | Última hora sobre la crisis migratoria en Canarias: última hora y actualidad de hoy
Canarias es destino habitual de migrantes procedentes del África subsahariana y Marruecos. Miles de migrantes llegan todos los meses a las costas canarias en embarcaciones precarias jugándose la vida. La ruta canaria o ruta atlántica es la más motífera de las rutas de migración existentes hoy en el mundo.
En este directo iremos contando la evolución de la crisis migratoria que padece Canarias y la situación que viven estos migrantes.
Alexandra Socorro
"Los hombres que nos vigilaban abusaban de nosotros": la historia de miles de menores senegaleses atrapados en las 'daaras'
Mamadou Sarr - nombre ficticio -, tras escapar de la violencia en Senegal, encontró refugio y un futuro en España. Llegó a Lanzarote huyendo de la violencia de las escuelas coránicas, pero miles de niños siguen atrapados, sometidos a abusos y explotación, a tan solo 1.550 kilómetros del Archipiélago.
EFE
Rescatan al sureste de Fuerteventura a 60 personas de una neumática que se buscaba desde hace días
Entre los pasajeros hay dos menores
EFE
Muere un bebé y rescatan a 139 migrantes a la deriva frente a Senegal
La embarcación, que partió desde Gambia, llevaba once días a la deriva en el Atlántico
Alexandra Socorro
La historia de Cheikh y Mamadou, dos jóvenes que arriesgaron la vida por su futuro: "Quedarse en el mar no era una opción"
Cheikh y Mamadou, tras arriesgar sus vidas en la ruta canaria —considerada la más letal del mundo—, han logrado integrarse en España. Actualmente cuentan con un empleo que no solo les permite ayudar a sus familias, sino también acceder a oportunidades que no existían en sus países de origen
Alexandra Socorro
¿Quién puede tener la condición de refugiado?
En 2025, España se posicionó como el tercer país de la Unión Europea en recibir solicitudes de asilo, con Venezuela y Mali como principales países de origen de los solicitantes
Alexandra Socorro
La falta de recursos dificulta el acceso al asilo en España
La presión migratoria que Canarias soporta desde hace años tensiona el sistema de asilo y multiplica las trabas burocráticas
Europa Press
Investigados cinco extrabajadores tras el registro del centro de menores migrantes de Puerto de la Cruz
Esta actuación policial se llevó a cabo en el marco de la 'Operación Cabila'
Benyara Machinea
Dos años y medio de cárcel a los miembros de una trama que facilitó la llegada de pateras a Canarias con 96 fallecidos
La fiscal acepta aplicar una atenuante a los dos varones por tratarse de migrantes que intentaban llegar a las costas españolas en busca de una vida mejor
Alexandra Socorro
Italia refuerza su influencia en Níger para controlar los flujos migratorios hacia el norte
España podría ahora centrar sus esfuerzos en ganar influencia en Mali, una de las principales nacionalidades de las personas que llegan a Canarias
Alexandra Socorro
Discrepancias entre Canarias y el Estado por los menores migrantes: ¿cuántos traslados quedan pendientes?
El Ejecutivo regional asegura que solo le quedan 65 niños por derivar a la Península, mientras que Torres eleva la cifra hasta los 469
- Una nueva borrasca llegará a Canarias y dejará 'lluvias generales': cuándo lloverá y las islas afectadas
- ¿Hasta cuándo seguirá este frío en Canarias?
- Es oficial: Binter conectará Canarias con Pekín todos los días y así cambiarán los vuelos internacionales
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