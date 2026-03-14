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Ruta Canaria de la inmigración

DIRECTO | Última hora sobre la crisis migratoria en Canarias: última hora y actualidad de hoy

Rescatadas en El Hierro 175 personas de un cayuco donde viajaban 9 bebés de menos de un año

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Atlas News

Isabel Durán

Alexandra Socorro

Las Palmas de Gran Canaria

Canarias es destino habitual de migrantes procedentes del África subsahariana y Marruecos. Miles de migrantes llegan todos los meses a las costas canarias en embarcaciones precarias jugándose la vida. La ruta canaria o ruta atlántica es la más motífera de las rutas de migración existentes hoy en el mundo.

En este directo iremos contando la evolución de la crisis migratoria que padece Canarias y la situación que viven estos migrantes.

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