Calima, nubes y alguna lluvia débil: así será el tiempo este lunes en Canarias

La semana comienza en Canarias con cielos nubosos alternándose con episodios de calima, en una jornada en la que no se descartan lluvias débiles y ocasionales, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). El viento soplará en general flojo, con intervalos moderados en algunas zonas, mientras que las temperaturas se mantendrán sin cambios significativos.

Las temperaturas máximas alcanzarán los 22 grados en Santa Cruz de Tenerife y los 20 en Las Palmas de Gran Canaria, mientras que las mínimas se situarán en 16 grados en ambas capitales. El viento será de componente este, en general flojo, aunque podría ganar intensidad moderada en determinados puntos del archipiélago.

En el mar se esperan vientos del nordeste de fuerza 5 a 6, que tenderán a disminuir hasta 3 a 4, con marejada que irá remitiendo a marejadilla. Además, habrá mar de fondo del norte de entre 2 y 3 metros, bajando posteriormente a entre 1 y 2 metros.

Previsión por islas

Lanzarote

Cielos predominantemente nubosos, tendiendo a poco nuboso a partir del mediodía. Presencia de ligera calima en altura. Temperaturas con pocos cambios y viento de componente este flojo, moderado de madrugada y a últimas horas.

Arrecife: mínima 14°C / máxima 21°C

Fuerteventura

Situación similar, con predominio de nubes que irán abriéndose al mediodía. Ligera calima en altura y temperaturas estables. Viento del este flojo, con intervalos moderados al inicio y final del día.

Puerto del Rosario: mínima 15°C / máxima 20°C

Gran Canaria

En el norte y el este predominarán los cielos nubosos, tendiendo a despejarse hacia el mediodía. En el resto de la isla se espera poco nuboso o despejado. Ligera calima en altura y temperaturas sin cambios, con ligero ascenso de las máximas en zonas interiores del norte.El viento será del este, generalmente flojo, con intervalos moderados en vertientes sureste y noroeste.

Las Palmas de Gran Canaria: mínima 16°C / máxima 20°C

Tenerife

En zonas altas se esperan cielos poco nubosos o despejados, mientras que en el resto de la isla habrá intervalos nubosos, más compactos en las vertientes este y sur desde el mediodía. Existe baja probabilidad de lluvias débiles ocasionales, sobre todo en el norte y el este.

Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso de las máximas en el nordeste. Viento del este flojo a moderado, que tenderá a flojo por la tarde.

Santa Cruz de Tenerife: mínima 16°C / máxima 22°C

La Gomera

Intervalos nubosos, más compactos en el norte, donde podría registrarse alguna lluvia débil ocasional. Ligera calima en altura y temperaturas con pocos cambios. Viento del nordeste moderado de madrugada, tendiendo a flojo variable durante la mañana.

San Sebastián de La Gomera: mínima 16°C / máxima 22°C

La Palma

Cielos poco nubosos o despejados en altas cumbres. En el resto de la isla habrá intervalos nubosos, más densos en la vertiente este, donde no se descarta lluvia débil ocasional. Ligera calima en altura.

Las mínimas bajarán ligeramente, sobre todo en cumbres, mientras que las máximas podrían subir ligeramente en zonas del nordeste.

Santa Cruz de La Palma: mínima 13°C / máxima 21°C

El Hierro

Predominio de intervalos nubosos, especialmente en el norte y el este, con baja probabilidad de alguna lluvia débil. Ligera calima en altura y temperaturas sin cambios. Viento del nordeste moderado de madrugada, tendiendo a flojo variable desde la mañana.

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