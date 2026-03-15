Canarias blindará la cobertura móvil frente a apagones este año

Canarias blindará su cobertura móvil contra los apagones de telecomunicaciones este año. Para finales de 2026, la empresa pública Canalink –del Cabildo de Tenerife– pondrá a funcionar en el data center del Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER), ubicado en Granadilla, un nodo al que se podrán conectar todas las operadoras, tanto regionales como grandes operadoras nacionales.

"Desde ahí haremos la transmisión de datos inicialmente para servicios esenciales", explica Rubén Molowny, consejero delegado de Canalink, que insiste que este proyecto es esencial para propocionar al Archipiélago una cierta independencia –aunque nunca total. Esto permitirá que, en caso de que se produzcan ceros energéticos en la Península, como el que ocurrió el 28 de abril de 2024, las redes móviles y de telefonía sigan funcionando en Canarias.

Esta primera fase del despliegue de este punto de intercambio de datos deberá arrancar en el último trimestre de 2026. "Tenemos que llegar a final de año con esto solucionado, es el objetivo que nos hemos marcado", sentencia Molowny, que asegura que este proyecto está "muy avanzado". En concreto, hasta el momento ya se han cerrado en torno a 12 acuerdos de colaboración con operadoras regionales e incluso la aprobación de un operador nacional de gran calado".

En un primer momento, esta prestación estará disponible tan solo para garantizar la continuidad de los servicios esenciales, como el 112 o el Gobierno de Canarias. "De esta manera, nos aseguramos no necesitar salir fuera del archipiélago para poder establecer la comunicación final", sentencia Molowny, que insiste en que, pese a esta búsqueda de independencia, "Canarias nunca podrá tener independencia total" porque "internet está abierto al mundo".

El proyecto Ring

Se trata de uno de los proyectos que lanzará este año CanaLink, que se encuentra en plena expansión para convertir a Canarias en un punto estratégico de conexión a internet. Uno de los más ambiciosos es Ring, que tiene como objetivo conectar las islas orientales de Canarias mediante el despliegue de un anillo de 553 kilómetros de cables submarinos de fibra óptica que conecte Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura.

Con un presupuesto que asciende a los 34 millones de euros, de los cuales 23 millones son aportados por la Unión Europea, esta iniciativa propone duplicar la red existente para evitar que todas las conexiones pasen por una red de cables obsoletos. "Eso no solo permite mejorar la red de fibra de telecomunicaciones en la provincia de Las Palmas, sino también enlazar con el sur de Marruecos", advierte Molowny.

Canarias como punto estratégico

Y es que este proyecto es en realidad una de las piezas fundamentales de la estrategia de expansión de la empresa que enlaza con otro proyecto: la conexión submarina entre Canarias y Tarfaya (Marruecos). Para la empresa, ese proyecto constituye una iniciativa estratégica de gran envergadura, pues permitirá fortalecer la conectividad digital entre Europa y África. "Este ramal nos va a permitir tener una conexión entre continentes", recalca el consejero delegado.

Pero uno de los propósitos de Canalink es que todos estos cables submarinos permitan a más empresas operadoras entrar en el mercado. "No deberían existir solo rutas que sean propiedad del operador dominante", explica Molowny, que insiste que, con este avance, pueden disponer de "rutas abiertas" para que diferentes operadoras puedan utilizarlas.

Internet de alta velocidad en El Hierro

Uno de sus últimos proyectos a desplegar durante este año es el cable submarino que conectará Caletillas en Tenerife con Tamaduste, en El Hierro. Este cable de fibra óptica de 225 kilómetros permitirá modernizar la red de telecomunicaciones de la isla, así como permitirle acceso a internet de alta velocidad.

El proyecto considera la instalación de unidades de bifurcación submarinas para posibilitar un potencial despliegue de ramales hacia La Palma y La Gomera, lo cual permitiría una conexión rápida y segura de todas las islas de la provincia occidental del archipiélago. La empresa ha previsto que esta mejora permita reducir la brecha digital en las áreas más remotas de las islas facilitando asímismo el acceso a servicios esenciales como la telemedicina o el comercio electrónico.