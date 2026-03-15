El documental de Mercedes Afonso sobre su hijo con autismo recibe la Biznaga de Plata del Festival de Málaga
Catalogado como el mejor documental, recibe un premio dotado en 4.000 euros
'El mapa para tocarte', la cinta de la directora palmera Mercedes Afonso basada en la vida de su hijo con autismo, Airam, que se encuentra desaparecido en La Palma desde el 16 de febrero, se ha alzado con la Biznaga de Plata al Mejor Documental del Festival de Málaga. Esta distinción conlleva un premio económico de 4.000 euros.
La producción canaria establece un paralelismo entre la fuerza del paisaje volcánico de La Palma y los brotes de la enfermedad de su hijo, un joven de 20 años con TEA (Trastorno del Espectro Autista) de altas capacidades.
El jurado de la Sección Oficial de Documentales, integrado por Josep María Catalá, Lorena Muñoz y María Zafra, ha sido el encargado de elegir esta cinta canaria como la mejor del festival, a la que acompañan en el palmarés de esta sección: 'Sucia' (Mención Especial del Jurado), María Molina Peiró con la Biznaga de Plata a la Mejor Dirección por 'Como todo mortal' y 'A voz de Deus' ('La voz de Dios'), de Miguel Antunes Ramos, con la Biznaga de Plata Premio Especial del Jurado.
'El mapa para tocarte'
Durante doce años, la directora ha documentado la vida de su hijo Airam, diagnosticado con TEA y Pandas, esta última entre los 9 y los 14 años, una enfermedad poco conocida en aquel momento en España, cuyo síntoma más severo fue un trastorno obsesivo compulsivo relacionado con la limpieza y la contaminación. El joven sufre brotes repentinos que surgen como un volcán.
Este despierta y despliega su fuerza sin aviso en medio de la calma, al igual que ocurre en la Isla de La Palma, el lugar que habitan. Con las grabaciones, la madre logra su propia supervivencia emocional, tomando distancia y, a la vez, tendiendo una mano a su hijo para acercarlo.
La cinta está producida por Lunática Producciones Audiovisuales y Bocacha Film.
Conoce aquí el palmarés al completo del 29º Festival de Málaga.
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