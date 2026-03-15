La emoción hecha música: la grancanaria Celia Rivero firma la banda sonora del documental sobre Airam
La compositora, premiada por su obra sinfónica y referente de la nueva generación musical de Canarias, pone sonido a una historia filmada durante 12 años entre el paisaje de La Palma y la memoria familiar
El documental 'El mapa para tocarte', de la cineasta palmera Mercedes Afonso, ha ganado la Biznaga de Plata al Mejor Documental en la 29ª edición del Festival de Málaga. La película, una coproducción entre España y Uruguay de 87 minutos presentada en la Sección Oficial de Largometrajes Documentales, se construye a partir de una grabación prolongada durante 12 años y toma como eje la relación entre la directora y su hijo Airam.
Se trata de una historia íntima, atravesada por el tiempo, el crecimiento y el paisaje volcánico de La Palma, que levanta un relato sobre la resistencia, la comunidad y el amor. Pero esa mirada no se sostiene solo con imágenes. Se sostiene también con música y esa música nace en Gran Canaria.
La banda sonora lleva la firma de Celia Rivero Santana (Las Palmas de Gran Canaria, 1995), una compositora que representa a una nueva generación de creadoras canarias que están renovando el lenguaje de la música clásica y cinematográfica desde la emoción.
Lo que no se puede decir con palabras
Rivero no compone para acompañar, sino para atravesar todas las emociones a través de un viaje musical. Especializada en bandas sonoras tras su formación en Berklee Valencia y con experiencia grabando en Londres, Budapest o Bratislava, la creadora ha convertido la emoción en su principal lenguaje artístico.
En una entrevista concedida a LA PROVINCIA tras ganar un premio de composición, explicaba que su objetivo al escribir música es claro: emocionar. “Si a mí misma no se me eriza la piel con mi música, es que algo estoy haciendo mal”, afirmaba entonces.
Esa filosofía encaja de manera natural con un documental construido desde la experiencia vital, desde el paso del tiempo y desde la fragilidad de lo cotidiano.
Del cine a la Filarmónica
La trayectoria de Celia Rivero no es nueva en el ámbito audiovisual. Ha compuesto para películas y documentales como 'Érase una vez en Canarias', de Armando Ravelo, cuya banda sonora grabó con la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria. También fue la autora de la música del documental 'Ganas de vivir', protagonizado por El Langui y presentado fuera de concurso en el mismo festival.
Su lenguaje bebe claramente del mundo cinematográfico. Ella misma reconoce que la narrativa está siempre presente en su obra, pues cada composición es una historia que nace de ella y que luego cada espectador completa.
Canarias suena
Que la música de 'El mapa para tocarte' tenga sello grancanario no es un dato menor. En una película donde el paisaje volcánico y el entorno isleño tienen un peso narrativo clave, la partitura no funciona como simple acompañamiento, sino como tejido emocional que conecta imagen y memoria.
Rivero ha demostrado en obras como 'A Diamond’s Roots', inspirada en Gran Canaria, que sus raíces forman parte esencial de su identidad musical. Ahora vuelve a hacerlo desde el cine. En una historia rodada durante 12 años, donde la cámara captura la vida mientras sucede, la música es la que ordena el tiempo, traduce lo invisible y convierte lo íntimo en universal.
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