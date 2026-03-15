EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

Estados Unidos ha bombardeado varias zonas civiles y militares de Venezuela, incluida la capital Caracas, y ha capturado y trasladado fuera del país a su líder Nicolás Maduro, según ha confirmado el presidente estadounidense Donald Trump, que ha calificado de "exitoso" el ataque contra el país sudamericano

Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela y cómo lo está viviendo la comunidad venezolana residente en Canarias.

Colombia y Venezuela pedirán su ingreso como miembros de pleno derecho a Mercosur El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha afirmado este sábado que Bogotá y Caracas presentarán su solicitud oficial para adherirse a Mercosur como miembros de pleno derecho, tras la "supremamente exitosa reunión binacional" mantenida la víspera por delegaciones de ambos países en el Palacio de Miraflores, la sede presidencial del Gobierno venezolano en la capital del país. "Pediremos que se levante la moratoria para que entre Venezuela al Mercosur como miembro pleno y nosotros, como Colombia, haremos solicitud de entrada como miembro pleno (derecho) al Mercosur", ha anunciado el mandatario colombiano en una publicación en redes sociales.

Venezuela diseña una ley de minas favorable a los intereses de Estados Unidos Donald Trump bendijo formalmente a Delcy Rodríguez como "presidenta encargada" de Venezuela. "No es el reconocimiento a una persona, ni a un Gobierno, es el reconocimiento a un país y que ese país pueda recuperar su vida, pueda respirar en materia de servicios, salud, educación", dijo ella con un dejo de modestia. Le faltó quizá añadir que fue un "reconocimiento" no solo a la apertura petrolera sino a la posibilidad que se abre a Estados Unidos para intervenir en el negocio del oro y los minerales raros. Pocos días después del aterrizaje en Caracas del secretario del Interior de EEUU, Doug Burgum, para reunirse con Rodríguez, el Partido Socialista (PSUV) hizo valer su mayoría en la Asamblea Nacional (AN) para aprobar la primera discusión la nueva Ley Orgánica de Minas. Lee aquí la noticia completa.

Más Madrid reclama destinar 1 millón a ayuda humanitaria a Cuba ante la crisis alimentaria y de suministros básicos Más Madrid ha reclamado destinar una partida extraordinaria de ayuda humanitaria de emergencia de 1 millón de euros a Cuba destinada a paliar la crisis económica y de suministros básicos que sufre la población civil. Lo solicitan en una Proposición No de Ley (PNL), a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que piden que se canalicen los fondos a través de agencias de ola ONU como el Programa Mundial de Alimentos (PMA) o Unicef, además de ONGs que tengan presencia "verificada en el terreno". Asimismo, plantean que el Gobierno de España junto a la Unión Europea establezca mecanismos de cooperación humanitaria urgente enfocados en la defensa de los Derechos Humanos y el sostenimiento vital del pueblo cubano

López Obrador reaparece: "Me hiere que busquen exterminar al hermano pueblo de Cuba" El expresidente de México (2018-2024), Andrés Manuel López Obrador, reapareció este sábado con un mensaje en redes sociales en apoyo a Cuba y llamó a ayudar al pueblo cubano mediante un depósito en una cuenta bancaria de una asociación civil. "Estoy en retiro, pero me hiere que busquen exterminar, por sus ideales de libertad y defensa de la soberanía, al hermano pueblo de Cuba", afirmó López Obrador en su mensaje. "A quienes piensan que se trata de un pleito ajeno, les recuerdo lo que dijo el general (Lázaro) Cárdenas cuando fue la invasión de playa Girón: 'No es lícito preconizar nuestra indiferencia ante su heroica lucha, porque su suerte es la nuestra'", añadió.

Delcy Rodríguez dice que Venezuela izará "muy pronto" su bandera en la embajada en EEUU La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció que "muy pronto" el país izará su bandera en la embajada en Estados Unidos, como lo hizo este sábado la legación de la nación norteamericana en Caracas por primera vez en siete años, algo que celebró la líder chavista. "Muy pronto estaremos izando la bandera de nuestro tricolor, de Venezuela, en los Estados Unidos, en nuestra embajada", dijo Rodríguez en un acto transmitido por el canal estatal VTV.

La Embajada de EEUU en Venezuela iza la bandera de su país por primera vez en siete años La Embajada de Estados Unidos en Venezuela izó este sábado la bandera de su país por primera vez en siete años, después de que ambos países acordaran restablecer sus relaciones diplomáticas, rotas en 2019. La bandera estadounidense ondea en lo alto del asta dentro de las instalaciones de la sede diplomática, ubicada en una urbanización de Caracas. La encargada de Negocios de EEUU en Venezuela, Laura Dogu, señaló en redes sociales que la bandera estadounidense había sido arriada por última vez en la embajada el 14 de marzo de 2019. La diplomática aseguró que ha comenzado "una nueva era para las relaciones" entre los dos países.

María Corina Machado denuncia que el Gobierno de Rodríguez "pretende prolongar el terror" La líder opositora venezolana y nobel de la paz María Corina Machado denunció este sábado que el Gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez "pretende prolongar el terror", después de que un tribunal le haya negado la amnistía a Perkins Rocha, asesor jurídico de la mayor coalición antichavista y de la exdiputada. "Negar la amnistía selectivamente es represión. El régimen encabezado por Delcy Rodríguez pretende prolongar el terror para quebrar la moral de quienes luchan por la democracia y la libertad en Venezuela, que ya están tan cerca. ¿Saben qué? No podrán", expresó Machado en la red social X.

Al menos cinco detenidos tras un ataque contra la sede del Partido Comunista Cubano en la localidad de Morón Al menos cinco personas han sido detenidas en las últimas horas en la localidad de Morón, en el centro de Cuba, tras los disturbios ocurridos durante una manifestación tras la cual ha sido atacada la sede del Partido Comunista de Cuba (PCC). Además hay un herido que ha sido trasladado al Hospital Provincial General Docente Capitán Roberto Rodríguez. El Ministerio del Interior cubano ha informado en redes sociales que la pasada medianoche un grupo de manifestantes recorrieron el centro de la localidad con reclamaciones relacionadas fundamentalmente con los cortes de suministro eléctrico y el acceso a alimentos.

Petro plantea acción coordinada con Venezuela contra grupos armados en la frontera Colombia y Venezuela harán acciones coordinadas contra grupos armados vinculados al narcotráfico que operan en la frontera común, dijo este viernes el presidente Gustavo Petro. El mandatario hizo el anuncio luego de las reuniones que ministros colombianos de diferentes áreas tuvieron hoy en Caracas con el Ejecutivo venezolano. "Vamos a una actividad coordinada íntegramente para desalojar los grupos armados del narco de la frontera entre Colombia y Venezuela", escribió Petro en su cuenta de X.