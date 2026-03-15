Fernando Clavijo: «En Canarias el futuro pasa por subir los sueldos»

Canarias ha vivido un debate del estado de la nacionalidad marcado por la situación geopolítica. ¿Cómo cree que la guerra puede afectar a los canarios?

Ya nos está afectando negativamente. Nosotros lo que debemos hacer es coordinarnos entre las administraciones. Le hemos pedido al Estado, junto con el lendakari, una Conferencia de Presidentes urgente para tratar el asunto y amortiguar los efectos negativos, que sin lugar a dudas va a tener un territorio alejado y fragmentado como Canarias. Los incrementos en el transporte, automáticamente, se trasladarán en inflación y castigará a las familias canarias. Por lo tanto ,lo que tenemos que hacer es establecer medidas para amortiguar.

Uno de las primeros efectos inmediatos que estamos viendo es la subida de la gasolina. ¿Sorprende, no? Porque aquí tenemos reservas.

El vicepresidente me dijo que el Observatorio de Precios había detectado esa subida inexplicable, porque si lo comparamos con lo que pasó cuando ocurrió lo de Ucrania el retorno no fue inmediato. Me dijo que había puesto al equipo a trabajar para ver qué había ocurrido e intervenir si fuera necesario desde el punto de vista administrativo, si esa subida no es correcta y lo que se está es especulando.

¿Se plantea recuperar medidas como la reducción del IGIC que prometió en campaña electoral para aliviar la subida de los precios?

El IGIC se ha rebajado, es cierto que no se ha bajado el tipo general, pero hemos ido bajando en cada presupuesto que hemos hecho. Se ha deflactado el IRPF, se ha bonificado el Impuesto de Sucesiones y Donaciones. La presión fiscal en Canarias la hemos tocado a la baja. Es determinante que nos coordinemos con el Estado, porque las medidas que tendremos que llevar a cabo pueden afectar a la capacidad recaudatoria, al gasto público o a las dos. Y para eso tenemos que llegar al acuerdo con el Estado de que se nos exonere de las reglas fiscales en todas aquellas medidas que tengamos que poner en marcha para paliar esta crisis de la guerra de Irán. Porque si no ninguna comunidad autónoma lo va a poder encajar. Que el gasto no compute dentro de la regla de gasto, que no compute dentro del endeudamiento, de tal forma que tengamos capacidad, sin dañar otras políticas públicas de poder complementar con medidas que amortigüen.

La ministra Montero ya ha dicho que no está por la labor...

Si el conflicto dura, tendrá que estar por la labor. No es la primera vez que dice una cosa y hacen otra. Yo estoy convencido de que, igual que en su momento el covid o la guerra de Ucrania, desde Europa y desde los estados se tendrán que tomar medidas extraordinarias. Porque ya nos está afectando y aunque la guerra, ojalá sea así, acabe de mañana, nos va a seguir afectando meses.

¿Temen un desplome del turismo por la ola inflacionaria que se ha desatado o Canarias saldrá beneficiada?

Puede ocurrir que, tristemente, y por la desgracia de la guerra, se desvíen turistas hacia aquí. Parte del turismo que iba a esa zona, al final buscan un sitio más seguro y más estable. Y Canarias es un sitio seguro y estable. Después de un récord de 18 millones y medio, se empezaban a contener esos crecimientos. Pero, sin embargo, ahora esto puede hacer que vengan más turistas.

«Necesitamos que se nos exonere de cumplir la regla de gasto en las medidas contra la guerra»

¿Y eso es una buena o mala noticia?

A nosotros lo que nos gusta es que gasten más en destino y que esa riqueza se distribuya más en la sociedad. Pero bueno, en estas circunstancias desgraciadas, puede hacer que no tengamos mermas en el turismo y a lo mejor algún crecimiento discreto, pero no nos alegra en absoluto que sea por el conflicto.

En Canarias se mejora en términos de renta, en términos cuantitativos, pero en la redistribución la cosa sigue igual. Ha hablado usted de la Canarias del futuro, de las oportunidades para quienes viven aquí. Estará de acuerdo en que si esa renta no riega a más familias y en mayor cuantía no habrá Canarias del futuro.

En Canarias el futuro pasa por subir los sueldos. Hay dos formas de redistribuir la riqueza en un sistema capitalista como el nuestro: sueldos e impuestos. Yo creo que la presión fiscal que tenemos está ajustada. ¿Que necesitamos? Subir los sueldos. ¿Qué necesitamos para subir los sueldos? Actividad económica, estabilidad y fiabilidad. Pero es evidente que nuestra lejanía y condición de región ultraperiférica le genera al empresario unos sobrecostes que, a la hora de subir los sueldos a los trabajadores, si los penalizas con la cuota patronal los estás castigando doblemente. Por eso el decreto. Al igual que Ceuta y Melilla, todos aquellos que paguen por encima de convenio, por poner un ejemplo, vamos a compensarles la cuota patronal. Eso no es un gasto para el Estado, que es cierto que deja de percibir un ingreso, pero como cobran más ya lo va a percibir por IRPF. O incluso por el consumo y los impuestos indirectos. El objetivo es sacar a muchos de la exclusión social. Y para sacarlos tiene que haber trabajo estable y tenemos que subir los sueldos. No hay otra posibilidad.

Pero, si le pregunta a las patronales dirán que ya se han subido los sueldos.

Y es verdad y más que la media de España. Pero claro, necesitamos que eso siga así y continúe en el tiempo. Eso nos ha permitido pasar del 35% de la tasa Arope, al 25,2. Estamos en mínimos históricos, pero uno de cada cuatro canarios está en exclusión social, no podemos estar satisfechos con eso.

Pero si luego todo vuelve a subir de precio se come todas las subidas…

Por eso, esta crisis es un palito en las ruedas que nos han metido. Y nos preocupa que todo el poder adquisitivo que a lo largo de 2025 han podido ganar los trabajadores canarios, que ha sido poquito, pero es un respiro, ahora la inflación pega una subida del 4% o 5% y vuelves como la oca, a la casilla de salida.

Uno de los aspectos que más ha mermado la capacidad adquisitiva de los canarios es la vivienda. ¿Siguen ustedes empeñados en conseguir el beneplácito de Bruselas para restringir el mercado de la vivienda a los extranjeros? ¿Cree que esto contendrá los precios?

Estamos en Europa intentando limitar la residencia. No es prohibir porque no se puede. Y ahí estamos poniendo como ejemplo países que entraron en su momento en la Unión Europea (UE) y lo negociaron. Pero Europa tampoco pasa por un momento de estabilidad y ahí estamos, predicando. Lo estamos asociando a los problemas de la vivienda y va lento. Ahora con el nuevo marco financiero se abren nuevas ventanas de modificaciones legislativas y hay que estar atentos.

«Nos preocupa que el poder adquisitivo que han ganado los canarios vuelva a la casilla de salida»

¿No se resignan a cumplir los principios fundacionales de la Unión?

No, porque limitan, no prohíben. Hay tres principios: libre circulación de personas, capitales y trabajadores. Yo no lo voy a prohibir, pero sí poder limitar la residencia. A lo mejor tenemos que decir, hagamos un KitKat, no podemos seguir creciendo a 20.000 ciudadanos al año. No nos dan ni las infraestructuras ni los servicios. Eso, que hay territorios en Europa que lo han conseguido, nos gustaría intentar conseguirlo. ¿Es difícil? Claro, pero están cambiando tanto las cosas. Todo lo que era inamovible se ha movido. Vamos a cuestionar esto.

El otro día comentábamos con un experto lo que intentaba hacer el Gobierno canario y ¿sabe lo que dijo?: «Que tenga suerte».

Que las fuerza les acompañe. Es difícil. Pero era difícil que el Régimen de Puertos Francos cuando entramos en la Unión Europea pudiera mutar al estatus de RUP. Cuestionado hoy también por el nuevo marco financiero. Hay que entender que hay territorios que son distintos, que no son territorios continentales. Igual que se entiende que Berlín o París estén teniendo legislaciones que están limitando la residencia en esos centros, Europa tiene que adaptarse.

Cerca de 300 millones de euros del Next Generation están pendientes de justificar y el 30 de abril termina el plazo. ¿Habrá ampliación o los damos por perdidos?

Hemos pedido ampliación porque el Estado ha sido incapaz de ejecutar su propio fondos y ha pedido ampliación hasta el 2028. Y ahora mismo estamos pidiendo, no solo nosotros, también a los cabildos y ayuntamientos, que el Estado, lo mismo que se aplica a él mismo, no lo aplique a nosotros. Al final el sistema que hizo España generó un retraso de más de un año. Y luego, es cierto que esta gestión de fondos es compartida, dos años los gestionó el gobierno anterior y nosotros ahora, y los plazos están siendo complejos. Vamos a intentar devolver lo menos posible.

La semana que viene se cumple el plazo para trasladar a los menores que estaban en las Islas antes de la declaración de contingencia. ¿En qué momento estamos? El ministro Torres ya ha dicho que no se cumplirá y acusa al Gobierno de Canarias de no remitirles los expedientes necesarios…

Bueno, podemos hablar de las entradas y salidas de expedientes, pero no es el caso porque cuando pienso en los menores no pienso en expedientes, sino en niños y niñas. Esta lucha ha sido para garantizar el interés superior del menor y atenderlos dignamente, porque nos parecía injusto que Canarias tuviera que soportar sola toda la presión. Tengo que decir que, entre todo, la situación está bastante mejor. ¿Llegaremos a estar por debajo del contingente migratorio, que es el triple de nuestra capacidad? No sé si llegaremos el 18 de marzo, pero en todo caso, llegaremos muchísimo mejor de cómo estábamos. Y si no se llega el 18 de marzo, pues se llegará el 30 de junio, pero ya el sistema está funcionando.

Hay encuestas que le dan a Vox ocho diputados en el Parlamento canario, usted ha comentado que haría todo lo posible para que no llegaran a gobernar…

No hay que ser ningún experto sociológico para ver cómo Vox va subiendo. Aquí la ley electoral es distinta y sobre todo queda tiempo hasta las elecciones autonómicas. Pero, más que preocuparnos porque Vox suba o no, el resto de partidos deberíamos preocuparnos en por qué un partido que quiere suprimir las comunidades autónomas, que quiere retroceder en derechos, que utiliza el populismo en su argumentario, consigue enganchar con gente. Es evidente que si hay gente que cree que Vox puede resolver sus problemas es porque entiende que el resto de los partidos no lo estamos haciendo o no lo podemos hacer. Ahí hay que hacer autocrítica.

«Tenemos que hacer un KitKat, no podemos seguir creciendo en 20.000 ciudadanos al año»

De cara a la próxima legislatura, con la buena sintonía que hay entre usted y el vicepresidente Manuel Domínguez, ¿se da por reeditado el pacto?

Nosotros no damos nada por reeditado porque somos muy respetuosos con la soberanía del pueblo canario que deposita el voto en la urna. Cuando se deposite el voto en la urna, después ya hablaremos. Es evidente que el Gobierno ha funcionado y está funcionando bien. Me considero amigo del vicepresidente y, además, me parece que está haciendo una labor magnífica en el Gobierno, pero siempre nos tenemos que someter a los juicios y a la votación de la ciudadanía.

¿Están totalmente rotos los puentes con el Partido Socialista?

No, nunca han estado rotos con el Partido Socialista. Inclusive en la legislatura pasada, en los momentos difíciles de la pandemia, estando nosotros en la oposición, por el interés general de Canarias apoyamos, aunque no nos gustaba lo que estaban haciendo.

Bueno, pero eso fue en la anterior legislatura…

En esta seguimos hablando y tenemos un acuerdo de agenda canaria y nos vamos a sentar a negociar el decreto canario. Nosotros como Coalición Canaria (CC) nos sentamos con todo el mundo. Si es de interés para Canarias o se habla de Canarias, CC siempre estará sentada.

¿A qué se debe tanto agradecimiento a Ángel Víctor Torres en el debate?

Tanto, no. Y no agradecimiento, sino reconocimiento porque nosotros somos justos. Ni todo se hace mal, ni todo bien. Y a mí me parece justo de reconocer, que el tema migratorio, el ministro Torres se implicó y trabajó para poder conseguir la modificación legislativa y hay que reconocerlo. Yo siempre digo lo mismo, no tengo enemigos en política, tengo adversarios.

Entiendo que el diálogo con Ángel Víctor es fluido, pero ¿cuánto tiempo hace que no habla con Pedro Sánchez?

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Bueno, hablar, hablar...me he Whatsappeado con él recientemente cuando le pedía que era importante la carta para Úrsula Von der Leyen. Y en ese momento no solo he mandado cartas, sino que me he Whatsappeado con él y siempre me ha contestado.