Los médicos de Canarias amplían la huelga a dos días y elevan la presión a Sanidad

El Sindicato de Empleados Médicos de Canarias (SEMCA) ha decidido ampliar la jornada de huelga prevista inicialmente para el 19 de marzo y extenderla también al día 20 en todo el Servicio Canario de la Salud (SCS). La convocatoria afectará a médicos y facultativos tanto fijos como temporales, así como a profesionales en formación (MIR).

La organización sindical justifica esta ampliación en la falta de avances en las negociaciones con la Consejería de Sanidad y asegura que responde a la “advertencia” trasladada previamente a la consejera, Esther Monzón, de intensificar las movilizaciones si no se abría un diálogo formal con el comité de huelga.

El paro en Canarias coincide con la huelga estatal convocada del 16 al 20 de marzo para reclamar un Estatuto Médico y Facultativo específico. SEMCA respalda esta convocatoria a través de APEMYF, agrupación estatal que integra a 16 organizaciones médicas.

Desde el sindicato advierten de que la protesta puede traducirse en cancelaciones de consultas, pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas, una situación que atribuyen a la falta de respuesta por parte de la dirección del SCS. En este sentido, lamentan que la administración sanitaria mantenga, a su juicio, una postura de “cerrazón” ante unas reivindicaciones que aseguran llevan años sobre la mesa.

Reivindicaciones del colectivo

Entre las principales demandas figura la creación de una mesa de negociación propia para el colectivo médico y la constitución de juntas de personal específicas. Según el sindicato, la Consejería dispone de margen para avanzar en estas cuestiones y sostienen que “escuchar a los médicos con voz propia” sería el primer paso para desbloquear el conflicto.

SEMCA defiende que cuenta con informes jurídicos que respaldan sus planteamientos y apuesta por abrir una vía de diálogo con el Ejecutivo regional. Sin embargo, critican que en lugar de facilitar el entendimiento se estén adoptando medidas que consideran de represalia, como la cancelación de días de libre disposición o vacaciones vinculadas a la jornada de huelga.

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El sindicato advierte además de que, si no se alcanzan soluciones satisfactorias, el deterioro del Servicio Canario de la Salud podría agravarse ante la posible salida de profesionales hacia el sector privado o al extranjero en busca de mejores condiciones laborales y retributivas.