El viento marca el domingo en Canarias con máximas suaves y cielos despejados

Canarias encara la jornada dominical con tiempo estable en la mayor parte del archipiélago, donde predominarán los cielos poco nubosos o despejados. Sin embargo, el norte de las islas volverá a concentrar la nubosidad y podría registrar alguna lluvia débil y ocasional.

Las temperaturas apenas variarán respecto a días anteriores, con máximas que rondarán los 20 grados en ambas capitales y mínimas suaves, mientras el viento del nordeste soplará con intensidad moderada y posibles rachas fuertes en zonas expuestas, especialmente durante la primera mitad del día.

Previsión por islas

Lanzarote

Nuboso a primeras y últimas horas, tendiendo a intervalos el resto del día, más compactos en el norte. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en zonas de interior.

Arrecife: mínima 16°C / máxima 20°C

Fuerteventura

Nuboso a primeras y últimas horas, tendiendo a poco nuboso. Viento moderado del nordeste con intervalos fuertes en interior y en Jandía.

Puerto del Rosario: mínima 16°C / máxima 20°C

Gran Canaria

Nuboso en el norte con probable lluvia débil y apertura de claros en horas centrales. Poco nuboso o despejado en el resto. Viento del nordeste con intervalos fuertes en vertientes sureste y noroeste.

Las Palmas de Gran Canaria: mínima 17°C / máxima 20°C

Tenerife

Nuboso en el norte con posible lluvia débil; poco nuboso en el resto. No se descartan heladas débiles en cumbres. Viento del nordeste con intervalos fuertes en la vertiente sureste y extremo oeste.

Santa Cruz de Tenerife: mínima 15°C / máxima 20°C

La Gomera

Nuboso en el norte con baja probabilidad de lluvia débil; despejado en el resto.

San Sebastián de La Gomera: mínima 15°C / máxima 21°C

La Palma

Nuboso en el norte y este con probable lluvia débil, sin descartar persistencia. Poco nuboso en el resto.

Santa Cruz de La Palma: mínima 14°C / máxima 18°C

El Hierro

Nuboso en el norte con baja probabilidad de lluvia débil; despejado en el resto.

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