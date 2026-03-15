El viento marca el domingo en Canarias con máximas suaves y cielos despejados
El norte de varias islas mantendrá nubosidad y no se descartan lluvias débiles a lo largo del día
Canarias encara la jornada dominical con tiempo estable en la mayor parte del archipiélago, donde predominarán los cielos poco nubosos o despejados. Sin embargo, el norte de las islas volverá a concentrar la nubosidad y podría registrar alguna lluvia débil y ocasional.
Las temperaturas apenas variarán respecto a días anteriores, con máximas que rondarán los 20 grados en ambas capitales y mínimas suaves, mientras el viento del nordeste soplará con intensidad moderada y posibles rachas fuertes en zonas expuestas, especialmente durante la primera mitad del día.
Previsión por islas
Lanzarote
Nuboso a primeras y últimas horas, tendiendo a intervalos el resto del día, más compactos en el norte. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en zonas de interior.
- Arrecife: mínima 16°C / máxima 20°C
Fuerteventura
Nuboso a primeras y últimas horas, tendiendo a poco nuboso. Viento moderado del nordeste con intervalos fuertes en interior y en Jandía.
- Puerto del Rosario: mínima 16°C / máxima 20°C
Gran Canaria
Nuboso en el norte con probable lluvia débil y apertura de claros en horas centrales. Poco nuboso o despejado en el resto. Viento del nordeste con intervalos fuertes en vertientes sureste y noroeste.
- Las Palmas de Gran Canaria: mínima 17°C / máxima 20°C
Tenerife
Nuboso en el norte con posible lluvia débil; poco nuboso en el resto. No se descartan heladas débiles en cumbres. Viento del nordeste con intervalos fuertes en la vertiente sureste y extremo oeste.
- Santa Cruz de Tenerife: mínima 15°C / máxima 20°C
La Gomera
Nuboso en el norte con baja probabilidad de lluvia débil; despejado en el resto.
- San Sebastián de La Gomera: mínima 15°C / máxima 21°C
La Palma
Nuboso en el norte y este con probable lluvia débil, sin descartar persistencia. Poco nuboso en el resto.
- Santa Cruz de La Palma: mínima 14°C / máxima 18°C
El Hierro
Nuboso en el norte con baja probabilidad de lluvia débil; despejado en el resto.
- Valverde: mínima 12°C / máxima 16°C
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