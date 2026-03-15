Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Finalista Capital Europea de la CulturaIncendio en los Apartamentos AustraliaFito & FitipaldisConvivir con endometriosisPaciente trasplantada de riñónUD Las Palmas
instagramlinkedin

El viento marca el domingo en Canarias con máximas suaves y cielos despejados

El norte de varias islas mantendrá nubosidad y no se descartan lluvias débiles a lo largo del día

Previsión del tiempo en Canarias (del 9 al 15 de marzo)

Previsión del tiempo en Canarias (del 9 al 15 de marzo)

Windy

Ancor Torrens

Las Palmas de Gran Canaria

Canarias encara la jornada dominical con tiempo estable en la mayor parte del archipiélago, donde predominarán los cielos poco nubosos o despejados. Sin embargo, el norte de las islas volverá a concentrar la nubosidad y podría registrar alguna lluvia débil y ocasional.

Las temperaturas apenas variarán respecto a días anteriores, con máximas que rondarán los 20 grados en ambas capitales y mínimas suaves, mientras el viento del nordeste soplará con intensidad moderada y posibles rachas fuertes en zonas expuestas, especialmente durante la primera mitad del día.

Previsión por islas

Lanzarote

Nuboso a primeras y últimas horas, tendiendo a intervalos el resto del día, más compactos en el norte. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en zonas de interior.

  • Arrecife: mínima 16°C / máxima 20°C

Fuerteventura

Nuboso a primeras y últimas horas, tendiendo a poco nuboso. Viento moderado del nordeste con intervalos fuertes en interior y en Jandía.

  • Puerto del Rosario: mínima 16°C / máxima 20°C

Gran Canaria

Nuboso en el norte con probable lluvia débil y apertura de claros en horas centrales. Poco nuboso o despejado en el resto. Viento del nordeste con intervalos fuertes en vertientes sureste y noroeste.

  • Las Palmas de Gran Canaria: mínima 17°C / máxima 20°C

Tenerife

Nuboso en el norte con posible lluvia débil; poco nuboso en el resto. No se descartan heladas débiles en cumbres. Viento del nordeste con intervalos fuertes en la vertiente sureste y extremo oeste.

  • Santa Cruz de Tenerife: mínima 15°C / máxima 20°C

La Gomera

Nuboso en el norte con baja probabilidad de lluvia débil; despejado en el resto.

  • San Sebastián de La Gomera: mínima 15°C / máxima 21°C

La Palma

Nuboso en el norte y este con probable lluvia débil, sin descartar persistencia. Poco nuboso en el resto.

  • Santa Cruz de La Palma: mínima 14°C / máxima 18°C

El Hierro

Nuboso en el norte con baja probabilidad de lluvia débil; despejado en el resto.

Noticias relacionadas

  • Valverde: mínima 12°C / máxima 16°C

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una nueva borrasca llegará a Canarias y dejará 'lluvias generales': cuándo lloverá y las islas afectadas
  2. La Brigada 'Canarias' XVI despliega en las ocho islas para reforzar la vigilancia y garantizar la seguridad
  3. ¿Hasta cuándo seguirá este frío en Canarias?
  4. Es oficial: Binter conectará Canarias con Pekín todos los días y así cambiarán los vuelos internacionales
  5. La Aemet pone a Canarias en aviso amarillo este lunes por oleaje en una jornada con viento y lluvia
  6. Adiós frío, hola calima: la AEMET ya indica un cambio radical en Canarias
  7. El actor canario que conquistó Netflix tras dormir en su coche: la increíble historia de Taz Skylar, el Sanji de One Piece
  8. Multas de hasta 500 euros por ir de copiloto: la Guardia Civil vigila a los pasajeros de los vehículos canarios

El viento marca el domingo en Canarias con máximas suaves y cielos despejados

El viento marca el domingo en Canarias con máximas suaves y cielos despejados

La gran mentira del descubrimiento de Canarias: el almirante que nunca existió

La gran mentira del descubrimiento de Canarias: el almirante que nunca existió

La edad de oro de la diplomacia canaria: cinco embajadores en un mundo turbio

¿Qué es la 'Canarias de los 15 minutos'? Servicios esenciales a 'tiro de piedra'

¿Qué es la 'Canarias de los 15 minutos'? Servicios esenciales a 'tiro de piedra'

Así estará el tiempo hoy en Canarias: viento moderado y temperaturas suaves

Así estará el tiempo hoy en Canarias: viento moderado y temperaturas suaves

Bajar de peso a 19.000 niños y reducir un 20% las infecciones por clamidia: los retos a cinco años vista de la sanidad canaria

Bajar de peso a 19.000 niños y reducir un 20% las infecciones por clamidia: los retos a cinco años vista de la sanidad canaria

El sector turístico mira con temor a la posibilidad de que la guerra en el golfo Pérsico se prolongue

El sector turístico mira con temor a la posibilidad de que la guerra en el golfo Pérsico se prolongue

El glaucoma afecta a 50.000 pacientes en Canarias

El glaucoma afecta a 50.000 pacientes en Canarias
Tracking Pixel Contents